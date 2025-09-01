Ft
gazdaság Sebestyén Géza Európa Magyarország GDP közgazdász recesszió EU Európai Unió minimálbér

Kártyavárként omlottak össze az álhírek: ezekkel az adatokkal szemben már teljesen fegyvertelen a baloldal

2025. szeptember 01. 16:13

„Ez nem bukás. Ez előrelépés” – szögezte le a közgazdász.

2025. szeptember 01. 16:13
Magyarország. Budapest. Parlament.

„»Magyarország recesszióban van!«, halljuk nap mint nap. De mi van, ha ez nem igaz? A számok ugyanis egészen mást mutatnak. 2024 végén +0,6% GDP-növekedés, 2025 elején stagnálás, majd újra +0,4% bővülés. Ez nem recesszió. Ez stabilizálódás” – írta Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Sokan hiszik, hogy a reálbérek 2010 óta zuhannak. A valóság? 2012 óta csak 2023-ban csökkentek, minden más évben emelkedtek.

Ma egy átlagos kereső reálbére közel kétszerese a 2012-es értéknek. Ez nem bukás. Ez előrelépés.

És a minimálbér? »A legalacsonyabb az EU-ban!«, mondják. De ez sem igaz. Vásárlóerő-paritáson számítva a magyar érték magasabb, mint az észt, lett, bolgár, cseh vagy szlovák szint. A szakmunkás-minimálbér pedig túlszárnyalja a máltai, ciprusi, portugál és görög értékeket. A gazdaság nincs válságban. A fenti diagnózisok hibásak” – szögezte le a közgazdász, majd hozzátette: „ideje vitázni. Ideje gondolkodni”.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

titi77
2025. szeptember 01. 17:24
miért tünt el a soros-médiáknál a napi szintű "bezzegromániázás"? megunták?
Agricola
2025. szeptember 01. 17:18
„ideje vitázni. Ideje gondolkodni”. De vitázni csak észérvek tényadatok figyelembevételével érdemes, amire a Tisza propagandisták nem hajlandók. Nekik hazudni muszáj! József Attila írta: Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres - dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes.
AROON
2025. szeptember 01. 16:39
Ahogy látom a tiszás troll, nem tud olvasni, ezáltal nem is tudja értelmezni a szöveget. Szánalmasak!
kimirszen
2025. szeptember 01. 16:30
Repül a repül a RAJT! :)))))))))))))))))
