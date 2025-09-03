Kádár csak Tölgyessy szerint volt puritán 

Igen, bármennyire is meglepő, ennek a furcsa sorozatnak a legújabb része 2025-ben zajlik. De vajon tényleg puritán volt-e az az ember, aki a 20. századi Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusaként élt?

Nos, ha puritán alatt a fűthető úszómedence, a meisseni porcelán és a Balaton legjobban őrzött partszakasza értendő, akkor bátran mondhatjuk, hogy igen. De ha a szó klasszikus értelmét keressük, akkor bizony a puritán Kádár inkább egy vicc, mint történelmi tény.

A Cserje utcai legenda

Kezdjük a rózsadombi villával. 1948-ban, belügyminiszterként, saját választása alapján költözött be a Cserje utca 21-be, a köznyelvben csak „Kádár-villaként” ismert rezidenciába.

A telekhatárokat bőkezűen kitolta, így a birtok 2600 négyszögölre duzzadt. Több ezer négyzetméternyi luxus a szocialista szerénység jegyében.

A kertben fűthető úszómedence épült, amelyet később ugyan betemettek, de a tény, hogy egyáltalán megépült, többet árul el Kádár habitusáról, mint száz puritánságról szóló legenda. Ha ehhez hozzátesszük sofőrt, házvezetőnőt, kertészt, fűtőt és testőrt is alkalmazott 173 négyzetméteres házában, akkor inkább egy mini Versailles körvonalazódik, mint egy szerény kommunista vezető otthona.

Balatonaligai luxus

Aki nyáron kereste Kádárt, azt nagy valószínűséggel Balatonaligán találta. A Club Aliga 55 épületből álló külön világa (52 hektárnyi terület, 2,4 kilométer saját partszakasz, 84 épület, teniszpályák, presszók, éttermek, konferenciatermek, kertmozi, fedett uszoda, óvoda és bölcsőde, no meg az ország első légkondicionáló berendezése) egy olyan mikrokozmoszt jelentett, ahová mezei halandó nem tehette be a lábát.

Külön „Kádár-szigetet” alakítottak ki, hogy zavartalanul horgászhasson, s a zárt terület kapui gondosan elzárták a kíváncsi tekinteteket. 1990-ben, amikor először beengedték a sajtót, a fotókon egyszerre látszott a szocializmus nagy mítosza és a mögötte megbújó kispolgári luxus: szocialista puritánság Gundel-szintű menüvel tálalva.

Vadászatok, porcelán és politikai színház

A szocialista elit egyik legkedveltebb szórakozása a vadászat volt. Az 1964-ben létrejött Egyetértés Vadásztársaság protokollterületeken szervezett hajtásai nem egyszer fogadták Fidel Castrót, a perzsa sahot vagy Brezsnyevet.

A Budai-hegység háromnegyede zárt vadászterületté vált, ahol a teríték után kártya, tánc és jó magyaros lakoma következett. Időnként még a perzsa sah is itt mulatott. Ez a világ nem a puritán önmegtartóztatásról, hanem a politikai reprezentációról, az elit szórakozásáról és a kiváltság látványos fitogtatásáról szólt. A meisseni porcelán, a sofőrös autó és a háztartási alkalmazottak csak apró díszletek voltak ebben a nagy színdarabban.

A mítosz születése és túlélése

Hogyan születhetett meg mégis a puritán Kádár mítosza? A válasz részben egyszerű. A magyar társadalom szerette hinni, hogy a mi vezetőnk más, mint a nyugati fényűző elit. A szerénység látszata, a visszafogott beszédmód és a kopott öltöny elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy sokan elhiggyék, hogy a hatalom csúcsán is meg lehet maradni egyszerű embernek.

Ám a rózsadombi úszómedence, a balatonaligai villa és a vadászatok titkos világa újra és újra leleplezik ezt a legendát. Mint egy rosszul becsomagolt ajándék, amelyen mindig kiütközik a díszes doboz alól a fényes valóság.

A szocialista király

Kádár János tehát nem volt puritán. Sem a szó szoros, sem átvitt értelmében. Inkább egy szocialista király, aki a hatalom színházában játszotta a szerény vezető szerepét, miközben a függöny mögött habzsolta a luxust.

Ha pedig valaki ma példaként akarja állítani őt a puritánság szobrának, az nem történelmi tényt idéz, hanem inkább politikai kabarét játszik. A történelem egyik legnagyobb iróniája, hogy a „hírhedten puritán” pártvezér valójában a rózsadombi fűthető úszómedencéjében való pancsolás, a magánszigetén való horgászat, no meg egy véres vadászat után meisseni porcelánból ette a Gundel-palacsintát.