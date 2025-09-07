Itt a kötcsei találkozó, és most talán fontosabb, mint valaha – ami biztos, hogy „még az űrből is látszani fog”

Krupincza Mariann, Almási B. Csaba és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Immár huszonnegyedik alkalommal szervezi meg szeptember első hétvégéjén a Polgári Magyar- országért Alapítvány az őszi politikai évad nyitóeseményét, a kötcsei pikniket. A politikusokat és más közéleti személyiségeket, az értelmiségi, tudományos és kulturális élet szereplőit felvonultató zárt körű rendezvényt 2004 óta egy esztendő híján minden évben megtartották. Orbán Viktor kötcsei felszólalása – az évértékelője és a tusványosi előadása mellett – kiemelten fontos esemény a polgári, nemzeti, keresztény közösség szereplőinek.

Fotó: Mandiner-archív

A találkozók mindegyikének volt mottója, tematikája, amely meghatározta a közösség diskurzusát. Az első kötcsei piknik a nemzetstratégiát karolta fel, a harmadik az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének jövőjét firtatta. A 2010-es kormányváltást követő néhány évben az elért eredményeket értékelték.

Fotó: Maniner-archív

A kötcsei találkozó jeligéje ezúttal a „Hajrá, Magyarország!” lesz – tudjuk meg Kavecsánszki Ádámtól, az alapítvány elnökétől. „Ez a mondat nemcsak Orbán Viktor beszédeinek visszatérő záróakkordja, de közösségünk lelkesítő üzenete is. Azt fejezi ki, hogy bár kihívások előtt állunk, a polgári oldal magabiztosan és lendülettel vág neki az új politikai idénynek. Ezért kell összegezni az elmúlt tizenöt esztendő kormányzásának eredményeit, és emlékeztetni magunkat és másokat is arra, hogy a sok nehézség ellenére mennyi mindenre lehetünk büszkék. Egyúttal készülünk a választásra, a győzelemre, az országépítés folytatására. Ezért most a cselekvés, az összekapaszkodás és a lelkesítés kerül a középpontba.”

Fotó: Mandiner-archív

Kavecsánszki megjegyzi: „A Dobozy-kúria udvarán az előző két évtizedben mindig is a szabad Magyarország nagy alakjai gyűltek össze: Mádl Ferenc, Szabad György, Csoóri Sándor, Wittner Mária, Jókai Anna, Kerényi Imre, Tellér Gyula és sokan mások. Az esemény magját kezdettől fogva Orbán Viktor, a résztvevők és az őket összekötő különleges erő jelentette: a közös küldetés, a közös szenvedély, hazánk, Magyarország.”

Fotó: Mandiner-archív

A találkozót évről évre valamiféle misztikum övezi. A kúria bejáratánál a „minden oldali” sajtó képviselői várják a vendégeket, a bent elhangzottakról viszont csak utólag lehet hallani. Érdeklődésünkre a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke azt mondja, ennek történelmi gyökerei vannak, nemkülönben tudatos döntés volt a szervezők részéről, hogy ne sajtó- nyilvános esemény legyen, hanem olyan közeg, amelyben a polgári oldal politikusai és barátai kötetlenül, bizalmi légkörben beszélhetnek egymással. „Ez adja a rendezvény szellemi erejét: itt nem kampánymondatok hangzanak el, hanem hosszabb távú gondolatok, stratégiák, diskurzusra lehetőséget adó előadások.” Hozzáteszi, a sajtó érdeklődése természetes, mindenki kíváncsi, mi hangzik el Orbán Viktor beszédében. A misztikumhoz az is hozzátartozik, hogy a főbb gondolatok rendre utat találnak a nyilvánosságba – ez a kötcsei piknik sajátos dramaturgiája. Ugyanakkor

idén megújul Kötcse: sok fiatal vendéget hívtunk, élő bejelentkezéssel készülünk, és az űrből is érkezik hozzánk egy vendég.

Fotó: Mandiner-archív

Annak kapcsán, hogy a kormány­oldal „online honfoglalása” idején milyen nagy érdeklődés van egy „offline esemény” iránt, az alapítvány elnöke azt mondja: a kötcsei találkozó léte valamiféle reményt ad arra, hogy a politika mégsem költözött fel teljes mértékben az internetre. „A virtuális tér megkerülhetetlen, a jobboldali közösségnek is komolyan kell foglalkoznia vele, ahogy a miniszterelnök is leszögezte, ám felbecsülhetetlenek az olyan alkalmak, amikor személyesen, szemtől szemben lehet beszélgetni. A mi polgári világunk mégiscsak egy offline világ. Szeretnénk köszönőviszonyban maradni a valósággal. A kötcsei piknik épp ezt kínálja. Az emberi találkozások, a személyes szó és gesztus olyan dimenziót adnak a politikának, amilyet az online tér sosem fog pótolni.

Digitális jelenlét kell, de a közösség erejét mindig a valós találkozások táplálják.”

Fotó: Mandiner-archív

Az előkészületekről Kavecsánszki elmondja, hetekig, hónapokig tartó munka van amögött, hogy létrejöhessen a polgári piknik közös főzéssel, kötetlen beszélgetésekkel. Az alapítvány feladata a technikai feltételek megteremtése, a program megszervezése, a tartalmi ív kidolgozása és a vitát indító gondolatok összerendezése. „A vendégeket minden évben arra kérjük, adománnyal támogassanak egy jótékony célt, ez is része a kötcsei hagyománynak. Idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjait szeretnénk segíteni. A találkozó megszervezése megtisztelő feladat, hiszen

Kötcse az a biztos pont, ahol a polgári közösség évről évre megerősödik”

– fogalmaz az elnök.

Dobozy Miklós: Ez a ház a nemzeti oldal találkozóhelye Miért éppen Kötcse?

2002-ben, miután a nemzeti oldal hajszál híján elveszítette a parlamenti választást, megfogalmazódott Orbán Viktor fejében a gondolat, hogy szükség lenne egy bázisra, ahol a polgári-konzervatív értelmiségi holdudvar eszmét cserélhetne. Olyan előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel gazdagított rendezvényt képzelt el, ahol a jelenlévők megismerhetik egymás világlátását, feltehetik a kérdéseiket. 2004 szeptemberének első hétvégéjén létrejött a találkozó, többek között olyan kezdeményezőknek köszönhetően, mint Sunyovszky Szilvia, a Hermina Szalon és Pásztor Gyula, a Belvárosi Polgári Szalon alapítója. Hogyan esett a választás a Dobozy-kúriára?

A szervezők olyan vidéki helyszínt kerestek, ahol több száz ember elfér. Főzőüstöket, nagy méretű sátrakat, asztalokat kellett felállítani. A kúria másfél holdas parkja alkalmas erre. Mit lehet tudni a faluról és az épületről?

Kötcsét a török kiűzése után öt magyar család lakta. Antall János tihanyi várkapitány, a falu földesura az 1720-as években ötven hesseni családot telepített le, és ma is az ő leszármazottaik alkotják a közösség nagy többségét. Kötcse egy kiválóan vezetett, tiszta, rendezett, Hild-díjas település, amely büszke múltjára és kultúrájára. Középiskolás korom óta jártam a vidéket, keresve afféle 19. századi monarchiás hangulatot. A megtalált hatszobás épülethez egy műemlék park tartozik, amelyet kilenc százéves hárs, bukszusok, fenyők díszítenek. A kúria 1810 körül épült, egy hétszilvafásnál jobb körülmények között élő nemesi család volt a tulajdonosa. Jómagam Kesserű Sándor nyugalmazott jogásztól vásároltam meg 1988-ban, és eredeti formáját megőrizve felújíttattam. A kötcsei találkozó sikere bizonyítja, hogy ma is nagy szükség van a személyes együttlétekre. Változhat ez a virtuális tér további hódításával?

Ez a ház a nemzeti oldalhoz tartozik. Akik itt vannak, nemzetben gondolkodnak. Kötcsén izgalmas beszélgetések szoktak zajlani, és nem csak a pódiumon. Fontos feladat azonban, hogy a hazát féltő és a magyarság jövőjéért aggódó szellemiség erőteljesen megjelenjen a virtuális térben is. Ezt segíti a digitális honfoglalás. Dobozy Miklós, a kötcsei találkozóknak otthont adó udvarház tulajdonosa az ELTE latin–történelem szakán végzett. Édesanyja Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató, édesapja Dobozy Elemér kardiológus egyetemi magántanár. Három testvére és két gyermeke van.

Schmittné Makray Katalin A kötcsei piknik napja az, amit egész nyáron várok, nem múlhat el szeptember nélküle. Nagyon szeretek ott lenni, mindenkit, aki meghívottként jelen van, a barátomnak mondhatok, mindannyian egy dologért megyünk oda, s ez éltet bennünket: hogy mit tehetünk a jövőnkért, a hazánkért. Kiváltság ott lenni. Mindenki a maga módján járul hozzá a piknik sikeréhez, én évek óta lecsót főzök a barátaimmal. Nagy készülődéssel megyek idén is, kora reggel összeszedem a csapatom tagjait, visszük az összes eszközt, szalvétát, asztaldíszt, már az autóban megalapozzuk az egész napos jókedvünket. Arra is figyelek, hogy mindig csinosan, az alkalomhoz illően öltözzek fel. Egykori belvárosi Fidesz-bajtársam, Kerényi Imre amolyan rendezői szemmel végignézve rajtam nyugtázta, hogy igen, rendben van az öltözékem. Noha ő már az égből figyel ránk, azóta is mindig eszembe jutnak kedves szavai.

Nagy Feró Azért szeretek Kötcsére járni, mert jól érzem magam az ottani közösségben. Mindig is érdekeltek azok az események, ahol komoly emberek beszélnek, mert ezekből sokat lehet tanulni. Számos ismerősömmel, barátommal rendszeresen ott találkozom, és jót beszélgetek családias légkörben, egy korty jó bor kíséretében. Úgy gondolom, aki eltávolodott ettől az oldaltól, az sohasem volt velünk. Az mást akar, vagy félrevezették. A mai politikában sok félrevezetett ember van. Gyakran elhangzik, hogy zaklatott állapot uralkodik az országban, de én ezt nem érzem. Ilyenkor természetes, hogy előkerülnek az internetes hozzászólások, fenyegetések, ezekkel semmi baj nincs. Választás előtt mindig fokozódik a hangulat, aztán jön a kétharmad. De most a főnök azt ígérte, négyötöd lesz, az pedig még jobb. A magyar társadalom szerintem már elég felnőtt ahhoz, hogy lássa, kik azok, akik csak dumálnak, és kik azok, akik valójában tesznek az országért.

Lánczi András 1989 után két politikai értelemben szimbolikus helye alakult ki a magyar politikai gondolkodásnak: Tusványos és a 2004 óta évente megrendezett kötcsei találkozó. Egyedül a Fidesz építette fel a rendszerváltás dinamikus, azaz a változást szolgáló két szellemi terét, ahol a politikusok találkozhatnak a nem politikusi gondolkodó rész határon inneni és túli képviselőivel. Ami nagy ívűen, szinte filozófiai mélységűen elhangzott Tusványoson, az a politikai stratégia nyelvére lefordítva, taktikai cselekvési javaslatokkal kiegészítve újra megjelent Kötcsén. Nincs tartós politikai sikerre és valóságos eredményekre összpontosító cselekvés jelentős szellemi munka nélkül – legfeljebb a doktrinerek, a fanatikusok és az eleve gondolat nélküli csőcselék várja a mannát tátott szájjal. A kötcsei rendezvénynek mindig volt tartalmi címe, voltak hívószavai, eszmeileg is értelmezhető célja. Az összejövetel arra szolgál, hogy a jobboldali politikai vezetés találkozzon a jobboldali gondolkodó elittel. A kormányzásról, a világ helyzetéről, a szabadságról való beszélgetés, baráti eszmecsere nélkül egyetlen politikai hatalom sem képes fenntartani magát. Nem ideológiákra, hanem jó célokat kitűző, cselekvőképes vezetésre és vezetőkre van szüksége egy magára valamit is adó politikai-nemzeti közösségnek. Kötcse mindenkié, aki hisz a nemzeti közösség értelmében.

Madarassy István A kötcsei piknikre ellátogató művészeket a hasonló gondolkodás, szemlélet, meggyőződés, az azonos hit köti össze. Ezt a felfogást nem a divatosság vagy a nem divatosság jellemzi. Édesapám szobrász- és éremművész volt, úgynevezett római iskolás, aki ösztöndíjjal egy-egy évet tölthetett és alkothatott a Római Magyar Akadémián. Számos oltárképe és szobra gazdagítja a magyar egyházművészetet. Jómagam vallásos neveltetésben részesültem, természetes, hogy munkásságom, művészetem a hiten alapul, és abból is táplálkozik. Kötcsén olyan művésztársaimmal, barátaimmal találkozhatok, akikkel nyilvánvalóan azonos nevezőn vagyunk. A miniszterelnök Kötcsén mindig olyan perspektívát, olyan jövőt építő tervet vázol a hallgatóságnak, amely egyedülálló és nagyra becsülendő. Az ország előtt álló aktuális kérdésekkel foglalkozik. Ebben többnyire nem a kultúráé a vezető szerep, de remélem és reméljük, hogy gondja lesz ránk is.

Nyitókép: Mandiner-grafika