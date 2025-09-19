Már ebben a tanévben is kellett intézkedniük az iskolaőröknek

Iskolaőrre támadt egy nő, felfüggesztett lett a vége
Az eset az egyik IX. kerületi általános iskolában történt.
Rendőri intézkedésre nem volt példa az előző tanévben. Korábban ugyanakkor előfordult, hogy diákok vagy szülők támadtak iskolaőrre.
Nagyon sikeresnek nevezte az iskolaőri szolgálatot az elmúlt öt év tapasztalatai alapján Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy augusztus végi rendezvényen. Rétvári beszámolója szerint a 2020. szeptember 1-jén elindított programban az első évben 498 intézmény vett részt a programban, mostanra azonban ez a szám a többszörösére emelkedett, miközben egyes helyeken a helyzet kedvező változása miatt egy idő után nem tartottak igényt erre a közreműködésre.
Rétvári Bence elmondta, az iskolaőröknek évi 200-300 esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Közlése szerint ez mutatja, hogy
az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír.
A program sikerét emelte ki Balogh János országos rendőrfőkapitány is, hangsúlyozva, hogy elenyésző számban fordulnak elő szakmaiatlan vagy más módon kifogásolható iskolaőri intézkedések.
A rendőrség korábban azt nyilatkozta, hogy a 2024-25-ös tanévben 298 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek. Ezekre jellemzően garázdaság, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és kábítószer birtoklása miatt volt szükség.
Az ORFK sajtóosztálya mostani megkeresésünkre azt közölte, hogy az Iskolaőri Programban
a 2025/2026-os tanév elején 933 nevelési-oktatási intézmény szerepelt. Az állományban lévő iskolaőrök száma 2025. szeptember 1-jén 824 volt.
Arra a kérdésre, hogy előfordult-e olyan az elmúlt tanévben, hogy tanuló iskolaőrre támadt, azt írták: a 2024/2025-ös tanévben foganatosított iskolaőri intézkedések többsége nem generált rendőri intézkedést. A felszólítás általában elégségesnek bizonyult, erre jellemzően a gyermekek közötti konfliktus miatt került sor.
Ugyanakkor egy ügyészségi közleményből az is kiderül, hogy még a 2023/24-es tanévben volt erre példa. A tanév végén egy borsodi iskolában egy felső tagozatos tanuló szóváltásba keveredett az ottani iskolaőrrel, akit trágár módon szidalmazott, fenyegetett és többször ököllel próbálta megütni. Az iskolaőr védekezett, majd lefogta a fiút és az igazgatói irodába kísérte. A Miskolci Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a tanuló ellen.
Tavaly januárban két férfivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárásban kemény ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság. A két ittas férfi még 2022 szeptemberében keveredett konfliktusba Alsózsolcán egy iskolaőrrel.
Az elsőrendű vádlottat 3 év fegyházra, a másodrendű vádlottat egy év börtönre ítélte a bíróság.
2023 szeptemberében a bíróság 1 év – végrehajtásában 2 évre felfüggesztett – börtönre ítélt egy 27 éves nőt, aki a vele szemben intézkedő iskolaőrre támadt, miután megzavart egy tanítási órát és indulatosan viselkedett egy tanárral.
Az ORFK-tól azt s megtudtuk, hogy már az idei tanévben is kellett intézkedniük az iskolaőröknek,
a tanév kezdetétől 2025. szeptember 15-ig bezárólag kilenc alkalommal.
A rendőrség az idei tanév kezdete előtt bejelentette: szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indítanak. A program végrehajtásában 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök.