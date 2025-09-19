Ft
09. 19.
péntek
iskolaőrprogram iskolaőrt rendőrség ORFK garázdaság általános iskola ítélet

Már ebben a tanévben is kellett intézkedniük az iskolaőröknek

2025. szeptember 19. 05:41

Rendőri intézkedésre nem volt példa az előző tanévben. Korábban ugyanakkor előfordult, hogy diákok vagy szülők támadtak iskolaőrre.

2025. szeptember 19. 05:41
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Nagyon sikeresnek nevezte az iskolaőri szolgálatot az elmúlt öt év tapasztalatai alapján Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy augusztus végi rendezvényen. Rétvári beszámolója szerint a 2020. szeptember 1-jén elindított programban az első évben 498 intézmény vett részt a programban, mostanra azonban ez a szám a többszörösére emelkedett, miközben egyes helyeken a helyzet kedvező változása miatt egy idő után nem tartottak igényt erre a közreműködésre.

iskolaőr
Már az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad. Fotó: Rosta Tibor/MTI

Rétvári Bence elmondta, az iskolaőröknek évi 200-300 esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Közlése szerint ez mutatja, hogy 

az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír.

A program sikerét emelte ki Balogh János országos rendőrfőkapitány is, hangsúlyozva, hogy elenyésző számban fordulnak elő szakmaiatlan vagy más módon kifogásolható iskolaőri intézkedések.

Iskolaőrök: ennyiszer intézkedtek

A rendőrség korábban azt nyilatkozta, hogy a 2024-25-ös tanévben 298 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek. Ezekre jellemzően garázdaság, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és kábítószer birtoklása miatt volt szükség. 

  • Testi kényszer alkalmazására összesen ötven esetben, 
  • bilincs használatára pedig két alkalommal volt példa.

Az ORFK sajtóosztálya mostani megkeresésünkre azt közölte, hogy az Iskolaőri Programban 

a 2025/2026-os tanév elején 933 nevelési-oktatási intézmény szerepelt. Az állományban lévő iskolaőrök száma 2025. szeptember 1-jén 824 volt.

Arra a kérdésre, hogy előfordult-e olyan az elmúlt tanévben, hogy tanuló iskolaőrre támadt, azt írták: a 2024/2025-ös tanévben foganatosított iskolaőri intézkedések többsége nem generált rendőri intézkedést. A felszólítás általában elégségesnek bizonyult, erre jellemzően a gyermekek közötti konfliktus miatt került sor.

Ugyanakkor egy ügyészségi közleményből az is kiderül, hogy még a 2023/24-es tanévben volt erre példa. A tanév végén egy borsodi iskolában egy felső tagozatos tanuló szóváltásba keveredett az ottani iskolaőrrel, akit trágár módon szidalmazott, fenyegetett és többször ököllel próbálta megütni. Az iskolaőr védekezett, majd lefogta a fiút és az igazgatói irodába kísérte. A Miskolci Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a tanuló ellen. 

Tavaly januárban két férfivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárásban kemény ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság. A két ittas férfi még 2022 szeptemberében keveredett konfliktusba Alsózsolcán egy iskolaőrrel. 

Az elsőrendű vádlottat 3 év fegyházra, a másodrendű vádlottat egy év börtönre ítélte a bíróság. 

2023 szeptemberében a bíróság 1 év – végrehajtásában 2 évre felfüggesztett – börtönre ítélt egy 27 éves nőt, aki a vele szemben intézkedő iskolaőrre támadt, miután megzavart egy tanítási órát és indulatosan viselkedett egy tanárral.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ORFK-tól azt s megtudtuk, hogy már az idei tanévben is kellett intézkedniük az iskolaőröknek, 

a tanév kezdetétől 2025. szeptember 15-ig bezárólag kilenc alkalommal.

A rendőrség az idei tanév kezdete előtt bejelentette: szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indítanak. A program végrehajtásában 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök. 

 

