Már ebben a tanévben is kellett intézkedniük az iskolaőröknek

Nagyon sikeresnek nevezte az iskolaőri szolgálatot az elmúlt öt év tapasztalatai alapján Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy augusztus végi rendezvényen. Rétvári beszámolója szerint a 2020. szeptember 1-jén elindított programban az első évben 498 intézmény vett részt a programban, mostanra azonban ez a szám a többszörösére emelkedett, miközben egyes helyeken a helyzet kedvező változása miatt egy idő után nem tartottak igényt erre a közreműködésre.

Már az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad. Fotó: Rosta Tibor/MTI

Rétvári Bence elmondta, az iskolaőröknek évi 200-300 esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Közlése szerint ez mutatja, hogy

az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír.

A program sikerét emelte ki Balogh János országos rendőrfőkapitány is, hangsúlyozva, hogy elenyésző számban fordulnak elő szakmaiatlan vagy más módon kifogásolható iskolaőri intézkedések.