Iskolai mobiltelefon-használat: Magyarországtól Olaszországig terjed a tiltás

Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozása Magyarországon és több európai országban is napirenden van, a cél a koncentráció javítása és a tanórai zavaró tényezők csökkentése. Mint ismert, hatalmas médiazivatart okozott a kormány tavalyi döntése, melyben szigorították az iskolai telefonhasználatot. Az ellenzéki média zöme azzal volt napokig tele, hogy a lépéssel korlátozzák a szabadságjogokat és eleve pedagógiailag is rossz egy ilyen döntés. A pontos szabályzat szerint a telefonokat be lehet vinni az oktatási intézményekbe, azonban azok használatát korlátozzák, a nap elején, a tanítási órák előtt a házirendben megszabott helyre kell őket tenni, az eszközöket természetesen a diákok a nap végén visszakapják.

Iskolai mobiltelefon-használat: több országban is korlátozzák a diákok telefonozását az órák alatt. Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Iskolai mobiltelefon-használat Magyarországon: mit mond a rendelet?

„A használatában korlátozott tárgyat az átvételt követően a nevelési-oktatási intézmény által a házirendben meghatározott elzárt helyen kell tárolni”, és e tárgyat „a házirendben meghatározott személy veszi át és tárolja visszaadásáig” – szól a rendelet.

A való életben ez úgy néz ki, hogy a diák a telefont leadja a pedagógusnak, aki az eszközöket egy olyan zárható dobozba teszi, biztonságos helyre, mint amilyeneket a szupermarketekben látni – utóbbi helyen nyilvánvalóan a lopásgátlás a cél.