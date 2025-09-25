Iskolai mobiltelefon-használat: Magyarországtól Olaszországig terjed a tiltás

Szakértő a mobiltelefon-használat iskolai korlátozásáról: Szükséges, de nem elégséges
A szülőknek, pedagógusoknak és az iskoláknak együtt kell kiállnia a telefonmentes iskolákért, hogy a következő generáció ne mobilfüggőként nőjön fel.
Nagy vita volt tavaly, kell-e tiltani, mi a jó a diákoknak. Végül az iskolai mobiltelefon-használat szigorítását ma már több európai ország is bevezeti.
Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozása Magyarországon és több európai országban is napirenden van, a cél a koncentráció javítása és a tanórai zavaró tényezők csökkentése. Mint ismert, hatalmas médiazivatart okozott a kormány tavalyi döntése, melyben szigorították az iskolai telefonhasználatot. Az ellenzéki média zöme azzal volt napokig tele, hogy a lépéssel korlátozzák a szabadságjogokat és eleve pedagógiailag is rossz egy ilyen döntés. A pontos szabályzat szerint a telefonokat be lehet vinni az oktatási intézményekbe, azonban azok használatát korlátozzák, a nap elején, a tanítási órák előtt a házirendben megszabott helyre kell őket tenni, az eszközöket természetesen a diákok a nap végén visszakapják.
„A használatában korlátozott tárgyat az átvételt követően a nevelési-oktatási intézmény által a házirendben meghatározott elzárt helyen kell tárolni”, és e tárgyat „a házirendben meghatározott személy veszi át és tárolja visszaadásáig” – szól a rendelet.
A való életben ez úgy néz ki, hogy a diák a telefont leadja a pedagógusnak, aki az eszközöket egy olyan zárható dobozba teszi, biztonságos helyre, mint amilyeneket a szupermarketekben látni – utóbbi helyen nyilvánvalóan a lopásgátlás a cél.
Az idei tanévkezdés előtt már nem is jött elő a téma, teljesen máshol van a belpolitikai fókusz, ebből is látható, hogy csak pillanatnyi időre felkapott hírverés volt ez.
Azonban nem várt helyen, a Reddit közösségi oldalon jött elő a kérdés, ahol azzal foglalkoztak, ki milyen változásokat tapasztalt az iskolákban, amióta kitiltották a telefonokat. Bár természetesen nem lehet reprezentatív felmérésnek nevezni a kommenteket, mindenesetre érdekes látni, hogy a kormánypártisággal semennyire sem vádolható felületen nagy számban voltak azok, akik szerint nincsenek negatív hatásai a kormány lépésének.
Rengeteget kártyáznak a szünetekben, órán pedig telefonozás helyett keresztrejtvényt fejtenek”
– írta egyikük, míg egy másik kommentelő azt írta, „nem értek egyet a tiltással, de mekkora hőbörgés volt egy darabig, és mi lett, semmi, a diákok leadják engedelmesen, az élet megy tovább, komoly károk nem keletkeztek”. „Azt mondta a gyerek, hogy jobb. Azóta van némi fogalma arról, miről beszél a tanár” – írta egy szülő.
Van olyan, aki rossz tapasztalatról számolt be, hiszen érdemi változást nem tapasztalt, viszont a diákok félnek, vajon mikor fog eltűnni a telefonjuk véletlenül, “mivel nálunk a suliban most kitalálták, hogy nem beszedik, hanem külön szekrénybe kell majd elzárni. A gond csak az, hogy a jelenlegi szekrényeikből is rendszeresen tűnnek el cuccok, mert azt ugye nem őrzi senki”.
Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásának fő okai:
A rendelet ellen volt lázadás is: mint arról lapunk is beszámolt, a tavalyi tanévkezdés előtt nem sokkal felmentették a Madách Imre Gimnázium igazgatóját, mert nem tiltja ki a telefonokat az iskolából.
Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt”
– indokolták a döntést a Belügyminisztérium.
„Bármelyik órán sor kerülhet az eszközök alkalmazására, így életszerűtlen lenne az állandó beadás-kivétel” – írják.
Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról azt mondta, a szabályozás a figyelem fenntartása, a koncentráció növelése és annak érdekében történt, hogy a telefonhasználat ne akadályozza a tudás átadását.
A legtöbb ország is ugyanezen az úton halad, csak mi egy kicsit korábban ismertük fel. Bízunk benne, hogy ez főleg a matematikaeredményekben versenyelőnyt jelent majd Magyarországnak"
– fogalmazott.
Olaszországban is megtetszett a magyar ötlet, a mostani tanévtől náluk is korlátozzák a telefonhasználatot a diákok körében, amelyet még a tanulók szüleinek fele helyesel is. A tartományok többségében szeptember 15-én csengettek be, csak Rómában félmillió tanuló ült be az idei tanévben először a padokba. A tiltás a teljes tanítási időre vonatkozik, a diákok a szünetekben sem kapcsolhatják be a készülékeket.
Csak a sajátos nevelési igényű gyerekek képeznek kivételt, a digitális eszközöket egyébként kizárólag tanítási célokra lehet használni.
Minden társadalomban léteznek jogok és kötelességek, és bizonyos korlátok megszabása éppen a közösségi érdekeket szolgálja”
– hangoztatta Giuseppe Valditara oktatási miniszter. Hozzátette, nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a mobiltelefon negatívan hat a koncentrációra, memóriára, képzelőerőre és a tanulásra.
A szakember szerint a mobiltelefon figyelmetlenséget okoz és rombolja a pedagógusok iránti tiszteletet, napi öt óra méregtelenítés szerinte jót tesz.
Az igazgatók 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy pozitív változást tapasztalt az iskola közösségi életében, a pedagógusoknak pedig 83 százaléka tartotta pozitív hatásúnak a mobiltelefon-használat korlátozását.
Európában nagyon vegyes, hol milyen szigorítások vannak: Franciaország volt az első, ahol korlátozták a használatot, 2018 óta az általános és középiskolákban nem lehet használni okoskészülékeket. Hollandiában csak oktatási céllal lehet elővenni a telefonokat az év eleje óta, magáncélra még az okosórákat és a tableteket is le kell adni. Belgium megosztott a témában, a franciaajkú Vallóniában hasonló szigorítást hoztak, mint hazánkban, a holland-többségű Flandriában még nem történt döntés.
Lettországban a diákok a 6. osztályig nem használhatnak mobiltelefont az iskolákban, az idősebbeknek már engedik. A svédek jelenleg is folytatják a témában való társadalmi vitát, egy egészen friss hír, hogy ők csak a jövő évtől tervezik betiltani a napközbeni okostelefon-használatot. Bár a legtöbb svéd iskolában jelenleg is le kell adni a telefont a nap elején, a diákok találtak kiskaput, például régi, elromlott telefonokat adtak le, azonban a skandináv állam ezt megelégelte és országos tiltást tervez, de szigorúan csak a jövő évtől.
A nyitóképen egy francia diák zárja le épp óra előtt a mobiltelefonját. Fotó: Loic VENANCE / AFP