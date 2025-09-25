Ft
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mobiltelefon használat Magyarország Reddit

Iskolai mobiltelefon-használat: Magyarországtól Olaszországig terjed a tiltás

2025. szeptember 25. 19:15

Nagy vita volt tavaly, kell-e tiltani, mi a jó a diákoknak. Végül az iskolai mobiltelefon-használat szigorítását ma már több európai ország is bevezeti.

2025. szeptember 25. 19:15
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozása Magyarországon és több európai országban is napirenden van, a cél a koncentráció javítása és a tanórai zavaró tényezők csökkentése. Mint ismert, hatalmas médiazivatart okozott a kormány tavalyi döntése, melyben szigorították az iskolai telefonhasználatot. Az ellenzéki média zöme azzal volt napokig tele, hogy a lépéssel korlátozzák a szabadságjogokat és eleve pedagógiailag is rossz egy ilyen döntés. A pontos szabályzat szerint a telefonokat be lehet vinni az oktatási intézményekbe, azonban azok használatát korlátozzák, a nap elején, a tanítási órák előtt a házirendben megszabott helyre kell őket tenni, az eszközöket természetesen a diákok a nap végén visszakapják. 

alt="Iskolai mobiltelefon-használat korlátozása – diákok által leadott telefonok
Iskolai mobiltelefon-használat: több országban is korlátozzák a diákok telefonozását az órák alatt. Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Iskolai mobiltelefon-használat Magyarországon: mit mond a rendelet?

„A használatában korlátozott tárgyat az átvételt követően a nevelési-oktatási intézmény által a házirendben meghatározott elzárt helyen kell tárolni”, és e tárgyat „a házirendben meghatározott személy veszi át és tárolja visszaadásáig” – szól a rendelet.

A való életben ez úgy néz ki, hogy a diák a telefont leadja a pedagógusnak, aki az eszközöket egy olyan zárható dobozba teszi, biztonságos helyre, mint amilyeneket a szupermarketekben látni – utóbbi helyen nyilvánvalóan a lopásgátlás a cél. 

Az idei tanévkezdés előtt már nem is jött elő a téma, teljesen máshol van a belpolitikai fókusz, ebből is látható, hogy csak pillanatnyi időre felkapott hírverés volt ez. 

Reddit-vélemények: mit tapasztaltak a diákok és szülők?

Azonban nem várt helyen, a Reddit közösségi oldalon jött elő a kérdés, ahol azzal foglalkoztak, ki milyen változásokat tapasztalt az iskolákban, amióta kitiltották a telefonokat. Bár természetesen nem lehet reprezentatív felmérésnek nevezni a kommenteket, mindenesetre érdekes látni, hogy a kormánypártisággal semennyire sem vádolható felületen nagy számban voltak azok, akik szerint nincsenek negatív hatásai a kormány lépésének. 

Rengeteget kártyáznak a szünetekben, órán pedig telefonozás helyett keresztrejtvényt fejtenek”

– írta egyikük, míg egy másik kommentelő azt írta, „nem értek egyet a tiltással, de mekkora hőbörgés volt egy darabig, és mi lett, semmi, a diákok leadják engedelmesen, az élet megy tovább, komoly károk nem keletkeztek”. „Azt mondta a gyerek, hogy jobb. Azóta van némi fogalma arról, miről beszél a tanár” – írta egy szülő.

Van olyan, aki rossz tapasztalatról számolt be, hiszen érdemi változást nem tapasztalt, viszont a diákok félnek, vajon mikor fog eltűnni a telefonjuk véletlenül, “mivel nálunk a suliban most kitalálták, hogy nem beszedik, hanem külön szekrénybe kell majd elzárni. A gond csak az, hogy a jelenlegi szekrényeikből is rendszeresen tűnnek el cuccok, mert azt ugye nem őrzi senki”.

Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásának fő okai:

  1. A tanórákon könnyebb fenntartani a figyelmet és a koncentrációt, ha nincs kéznél a telefon,
  2. A diákok jobban a feladatra tudnak koncentrálni,
  3. A szünetekben a gyerekek több időt töltenek egymással, ami erősíti a közösséget. 

A rendelet ellen volt lázadás is: mint arról lapunk is beszámolt, a tavalyi tanévkezdés előtt nem sokkal felmentették a Madách Imre Gimnázium igazgatóját, mert nem tiltja ki a telefonokat az iskolából.

Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt” 

– indokolták a döntést a Belügyminisztérium.

Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról azt mondta, a szabályozás a figyelem fenntartása, a koncentráció növelése és annak érdekében történt, hogy a telefonhasználat ne akadályozza a tudás átadását. 

A legtöbb ország is ugyanezen az úton halad, csak mi egy kicsit korábban ismertük fel. Bízunk benne, hogy ez főleg a matematikaeredményekben versenyelőnyt jelent majd Magyarországnak"

– fogalmazott.

Európai körkép: mely országok tiltják a telefonokat az iskolákban?

Olaszországban is megtetszett a magyar ötlet, a mostani tanévtől náluk is korlátozzák a telefonhasználatot a diákok körében, amelyet még a tanulók szüleinek fele helyesel is. A tartományok többségében szeptember 15-én csengettek be, csak Rómában félmillió tanuló ült be az idei tanévben először a padokba. A tiltás a teljes tanítási időre vonatkozik, a diákok a szünetekben sem kapcsolhatják be a készülékeket. 

Csak a sajátos nevelési igényű gyerekek képeznek kivételt, a digitális eszközöket egyébként kizárólag tanítási célokra lehet használni.

Minden társadalomban léteznek jogok és kötelességek, és bizonyos korlátok megszabása éppen a közösségi érdekeket szolgálja”

– hangoztatta Giuseppe Valditara oktatási miniszter. Hozzátette, nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a mobiltelefon negatívan hat a koncentrációra, memóriára, képzelőerőre és a tanulásra. 

A szakember szerint a mobiltelefon figyelmetlenséget okoz és rombolja a pedagógusok iránti tiszteletet, napi öt óra méregtelenítés szerinte jót tesz.

Körkép

Európában nagyon vegyes, hol milyen szigorítások vannak: Franciaország volt az első, ahol korlátozták a használatot, 2018 óta az általános és középiskolákban nem lehet használni okoskészülékeket. Hollandiában csak oktatási céllal lehet elővenni a telefonokat az év eleje óta, magáncélra még az okosórákat és a tableteket is le kell adni. Belgium megosztott a témában, a franciaajkú Vallóniában hasonló szigorítást hoztak, mint hazánkban, a holland-többségű Flandriában még nem történt döntés. 

Lettországban a diákok a 6. osztályig nem használhatnak mobiltelefont az iskolákban, az idősebbeknek már engedik. A svédek jelenleg is folytatják a témában való társadalmi vitát, egy egészen friss hír, hogy ők csak a jövő évtől tervezik betiltani a napközbeni okostelefon-használatot. Bár a legtöbb svéd iskolában jelenleg is le kell adni a telefont a nap elején, a diákok találtak kiskaput, például régi, elromlott telefonokat adtak le, azonban a skandináv állam ezt megelégelte és országos tiltást tervez, de szigorúan csak a jövő évtől. 

A nyitóképen egy francia diák zárja le épp óra előtt a mobiltelefonját. Fotó: Loic VENANCE / AFP

 

