Telex Tisza Párt országjárás Magyar Péter Reddit média komment Klág Dávid beszéd

Propagandisztikus dicsőítés után: Magyar Péter újra beleállt a Telexbe – még a tiszások is kegyetlenül kiakadtak a pártvezérre

2025. október 25. 12:18

„Full kreténbe nyomja”, „emiatt lesz unszimpatikus Magyar Péter”, „ez marha rossz ómen és előjel arra az esetre ha MP kormányra kerülne...”

null

A Telex október 25-én egy összefoglaló cikket közölt Magyar Péter július 15-e és október 23-a között megtartott 80 napos országjárásáról, melynek első állomása Tokaj, az utolsó pedig Budakalász volt. 

A portál gyűjtése szerint ezen időszak alatt Magyar összesen 128 településre jutott el, úgy, hogy beszédet is mondott vagy beszélgetést tartott, azaz érdemben is találkozhattak vele a választók.

Emlékeztettek, hogy kedden a Tisza-vezér arról posztolt, hogy 158 helyen járt, és mindegyik vidéki egyéni választókerületbe eljutott: kenuval, robogóval, lovaskocsival és kisrepülővel is járta a vidéket – írták.

Miután a Telex közösségi oldalára is kiposztolta az összeállítást, nem telt el sok idő, és Magyar Péter megjelent a poszt alatt. Az ellenzéki politikus ismét odaszúrt a portálnak: újfent azt sérelmezte, hogy a híroldal nem volt annyit jelen ezeken a fórumon, mint azt Magyar Péter elvárta volna tőlük. Úgy fogalmazott: 

A következő országjáráson szívesen látjuk gyakrabban a Telexet is. 

Ha most jöttek volna, akkor tapasztalhatták volna, hogy nem 128, hanem 158 településen voltunk:)”.

Baljós előjeleket emlegetnek a Redditen

Ezt a bejegyzést és kommentet felkapta a Reddit közössége, és a bejegyzés alatt igencsak érdekes hozzászólások jelentek meg. Volt, aki azt kérdezte, hogy 
„MP is olvasás nélkül kommentel?”.

Más pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke azért „cseszteti” a „független médiát”, mert véleménye szerint nem írnak róla eleget. Ehhez képest a portál már a sokadik cikkét közli a politikai formációról kifejezetten pozitív színben, zéró kritika nélkül. 

Tényleg lassan mar az objektív újságírás rovására megy ez az egész amit a Telex csinál”

– hívta fel a figyelmet a kommentelő.

Ugyanez a felhasználó valamivel lejjebb a kommentszekcióban arra is kitért, hogy a független média „tudathasadásos állapotban van”. „Azt hiszi, objektíven tudósít a Tisza dolgairól, és megkapargat olyan dolgokat amiket meg kellene, akkor azzal a rendszerváltást veszélyezteti. Pedig lenne épp elég ügy a párt körül, aminek a töredéke miatt is szétszedett bárkit a Telex; 444 a kormányoldalról”.

Megjegyezte ugyanez a kommentelő, „a másik baj, hogy meg mindezen baráti hozzáállás ellenére is napi szinten van terrorizálva MP részéről a független media, es ha bármit is írnak, azonnal a legdurvábban lép fel ellenük (pl. mikor az adatszivárgás volt, azonnal propaganda médiázva voltak…). És ez marha rossz ómen és előjel arra az esetre ha MP kormányra kerülne...”

De a hozzászólásban rámutattak arra is, hogy „az a másik baj, hogy még 

mindezen baráti hozzáállás ellenére is napi szinten van terrorizálva MP részéről a független média, 

és ha bármit is írnak, azonnal a legdurvábban lép fel ellenük (pl mikor az adatszivárgás volt, azonnal propaganda médiázva voltak…). És ez marha rossz ómen es előjel arra az esetre, ha MP kormányra kerülne….” – zárta gondolatait a felhasználó.

Erre befutott egy olyan megjegyzés is, hogy „amíg nem nyom minden újság 0/24 Magyar Péter livestream-et, és nem adnak le minimum 3 elemző cikket arról is, ha csak köhint egyet, addig nincs igazán független média!”

Az egyik tiszás kommentelő kirohanása olyannyira jól mutatja be, hogy milyen állapotok vannak, hogy kénytelenek vagyunk teljes egészében közölni: 

„A kurva isten faszáért kell ezt az agresszív populizmust full kreténbe nyomni. Ott volt sok helyen a Telex, 444, 24, anyád picsája, mi nem elég? Hogy nem követik 160 településre autóval és nem közvetítik élőben 0/24? A független média pont azért független, mert mindenkit egyenlő mértékben és elfogultság nélkül mutat be. Sírunk a propaganda miatt, de ha egy rossz szót szólnak ránk, akkor Tóni fizeti őket. Elképesztően ügyesen tudja alkalmazni ezt a kettős mércét, amivel csak tovább hergeli és osztja meg a népet. 

És félreértés ne essék, ‘26-ban biztosan a Tiszára szavazok. De ezek a személyes kirohanások nagy intő jelek, és szerintem sok embernek emiatt lesz unszimpatikus MP. Mert kísértetiesen hasonlít ez a kommunikáció arra a közegre, ahonnan jött. És egyszer abból elég volt egy életre.” 

Lapunk is több cikkben foglalkozott a Telex azon október 23-i tudósításával, melynek szerzője, Klág Dávid az alábbi mód írta le Magyar Péter Nemzeti meneten mondott beszédét: „A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha 

ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”

Ehhez képest szombaton Magyar ismét nekiment a portálnak.

A fenti „dicsőítésre” Kósa Ádám, fideszes EP-képviselő pedig egy mémmel reagált, segítséget nyújtva a „független-objektív sajtónak”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Perczel Éva
2025. október 25. 12:55
Ezzel a kabáttal, amit Agyarra ráadtak nem lehet mit kezdeni! Ide elég lenne egy takaros "zakó" is. Nyugi! 2026-ban az is meglesz.
Válasz erre
0
0
chiron
•••
2025. október 25. 12:55 Szerkesztve
Nincs itt semmi látnivaló. A telex,444 meg úgy általában az O1G szoftveren futó F.O.S. már az ánuszgyűrűjét is felkínálta a tarajos messiásnak, de ennek még az is kevés. Az egész csak pszichopatológia kérdése. Sosem tudnak megfelelni egy paranoid nárcisztikusnak. Úgyhogy további jó vergődést. Vagy cseréljétek le, így célegyenesben, a sikkasztó óvodásra, én nem bánom. A végeredmény úgyis borítékolható. A populizmus azt jelenti, hogy olyasmiket teszünk, ami jó a népnek. Megkérdezzük a véleményét, meg ilyesmik. Ezért nem tudnak a poszt-szdsz-es, magyargyűlölő, életükben amúgy szerencsétlen lúzereket hülyítgető, belpestiek nyerni. Egyszerűen nincsenek annyian. Nagyon nincsenek, még akkor sem ha összeadjuk az összes manipulátort és manipuláltat. Ezért a győzelemmel hitegetett manökenhörcsög a végén szív majd, mint a torkosborz. Vajon kiáll-e majd magyarázkodni 2026 ÁPR 12-én? Szerintem gyáva hozzá a nárcisztikus fajtája. Az öngyilkossággal is csak fenyegetőzött, drámaian.
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. október 25. 12:52
És félreértés ne essék, ‘26-ban biztosan a Tiszára szavazok. De ezek a személyes kirohanások nagy intő jelek, és szerintem sok embernek emiatt lesz unszimpatikus MP. Mert kísértetiesen hasonlít ez a kommunikáció arra a közegre, ahonnan jött. És egyszer abból elég volt egy életre.” Full kreténbe te nyomod haver. Ha mindez sztd hasonlít ahhoz, ahonnan jött, és abból egy életre elég volt, akkor miért is szavazol biztosan Tiszarosékra?! Na ez az agyhalott állapot biztos jele.
Válasz erre
2
1
Syr Wullam
2025. október 25. 12:49
"A kurva isten faszáért kell ezt az agresszív populizmust full kreténbe nyomni. Ott volt sok helyen a Telex, 444, 24, anyád picsája, mi nem elég? Hogy nem követik 160 településre autóval és nem közvetítik élőben 0/24? A független média pont azért független, mert mindenkit egyenlő mértékben és elfogultság nélkül mutat be. Sírunk a propaganda miatt, de ha egy rossz szót szólnak ránk, akkor Tóni fizeti őket. Elképesztően ügyesen tudja alkalmazni ezt a kettős mércét, amivel csak tovább hergeli és osztja meg a népet. És félreértés ne essék, ‘26-ban biztosan a Tiszára szavazok. De ezek a személyes kirohanások nagy intő jelek, és szerintem sok embernek emiatt lesz unszimpatikus MP. Mert kísértetiesen hasonlít ez a kommunikáció arra a közegre, ahonnan jött. És egyszer abból elég volt egy életre." Nem kell ezt ennyire bő lére ereszteni, összefoglalom: "Tudom, hogy egy kretén vagy, de rád szavazok 2026-ban." Én meg kérek egy kávét. ☕️😁
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!