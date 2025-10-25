Propagandisztikus dicsőítés után: Magyar Péter újra beleállt a Telexbe – még a tiszások is kegyetlenül kiakadtak a pártvezérre

A Telex október 25-én egy összefoglaló cikket közölt Magyar Péter július 15-e és október 23-a között megtartott 80 napos országjárásáról, melynek első állomása Tokaj, az utolsó pedig Budakalász volt.

A portál gyűjtése szerint ezen időszak alatt Magyar összesen 128 településre jutott el, úgy, hogy beszédet is mondott vagy beszélgetést tartott, azaz érdemben is találkozhattak vele a választók.

Emlékeztettek, hogy kedden a Tisza-vezér arról posztolt, hogy 158 helyen járt, és mindegyik vidéki egyéni választókerületbe eljutott: kenuval, robogóval, lovaskocsival és kisrepülővel is járta a vidéket – írták.

Miután a Telex közösségi oldalára is kiposztolta az összeállítást, nem telt el sok idő, és Magyar Péter megjelent a poszt alatt. Az ellenzéki politikus ismét odaszúrt a portálnak: újfent azt sérelmezte, hogy a híroldal nem volt annyit jelen ezeken a fórumon, mint azt Magyar Péter elvárta volna tőlük. Úgy fogalmazott: