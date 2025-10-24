Mémmé vált a Telex propagandisztikus dicsőítése – kíváncsiak vagyunk, mikor akarja ezt is betiltani Magyar Péter

Egyre több kritika kezd megjelenni a sajtóban a Telex azon írásával kapcsolatban, amelyben a lap újságírója Klág Dávid a következő képen írta le Magyar Pétert, illetve az ő Nemzeti meneten tartott beszédét:

„A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”

Forrás: Facebook / Megadja Official

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésében ironikusan „független-objektív sajtónak” bélyegezte a Telexet a cikke miatt.