Mémmé vált a Telex propagandisztikus dicsőítése – kíváncsiak vagyunk, mikor akarja ezt is betiltani Magyar Péter
2025. október 24. 14:48
Magyar Péter korábban már jelezte, hogy bűncselekménynek minősítené az őt érintő mémek készítését.
2025. október 24. 14:48
3 p
17
0
34
Mentés
Egyre több kritika kezd megjelenni a sajtóban a Telex azon írásával kapcsolatban, amelyben a lap újságírója Klág Dávid a következő képen írta le Magyar Pétert, illetve az ő Nemzeti meneten tartott beszédét:
„A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”
Kósa Ádám, a Belügyminisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésében ironikusan „független-objektív sajtónak” bélyegezte a Telexet a cikke miatt.
A független-objektív újságok gyöngye, a Telex”
– fogalmazott az államtitkár.
Kósa Ádám egy olyan képet is megosztott, amelyen Magyar Péter arcából erős fény sugárzik. A Tisza-vezér korábban már jelezte, bűncselekménynek minősítené a hasonló mémek készítését, és ezúttal sem kizárt, hogy jogi eszközökhöz nyúl a róla megfogalmazott kritikák miatt.
Veczán Zoltán, lapunk publicistája véleménycikkében arra is rámutatott, hogy a „független Telex” tegnap este 14 anyagot közölt a Békemenetről vagy a Nemzeti Menetről, és mindegyik ugyanazt a narratívát követte: a Tisza Pártot pozitív, támogatandó szereplőként mutatta be.