Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex mém Kósa Ádám Magyar Péter

Mémmé vált a Telex propagandisztikus dicsőítése – kíváncsiak vagyunk, mikor akarja ezt is betiltani Magyar Péter

2025. október 24. 14:48

Magyar Péter korábban már jelezte, hogy bűncselekménynek minősítené az őt érintő mémek készítését.

2025. október 24. 14:48
null

Egyre több kritika kezd megjelenni a sajtóban a Telex azon írásával kapcsolatban, amelyben a lap újságírója Klág Dávid a következő képen írta le Magyar Pétert, illetve az ő Nemzeti meneten tartott beszédét:

„A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.”

Forrás: Facebook / Megadja Official

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésében ironikusan „független-objektív sajtónak” bélyegezte a Telexet a cikke miatt.

A független-objektív újságok gyöngye, a Telex”

– fogalmazott az államtitkár.

Kósa Ádám egy olyan képet is megosztott, amelyen Magyar Péter arcából erős fény sugárzik. A Tisza-vezér korábban már jelezte, bűncselekménynek minősítené a hasonló mémek készítését, és ezúttal sem kizárt, hogy jogi eszközökhöz nyúl a róla megfogalmazott kritikák miatt.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Megadja Gábor

Facebook

Idézőjel

Íme a független sajtó

Bütyök diadala.

Forrás: Facebook / Kósa Ádám

Veczán Zoltán, lapunk publicistája véleménycikkében arra is rámutatott, hogy a „független Telex” tegnap este 14 anyagot közölt a Békemenetről vagy a Nemzeti Menetről, és mindegyik ugyanazt a narratívát követte: a Tisza Pártot pozitív, támogatandó szereplőként mutatta be.

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Képernyőfotó

Nyitókép: Facebook / Kósa Ádám

***

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Menő manó
2025. október 24. 17:22
Klág Dávid (Telex) kitűnő szarkazmussal átszőtt írása M.P-ről és előadásáról nagyon jól meg nevettettet. Nézzétek az írással együtt M.P-ről készített képeket. Annyira nevettem hogy a macska leugrott az ölemből. :)
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 24. 17:21
Ekkora popsi nyalást, mint amit a FOS munkások M. Péterrel művelnek, azért nem gyakran tapasztalni!
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. október 24. 17:19
Ez az a fajta propaganda mint Rákosi pajtás idején. Ezek a seggnyalók mindig megúszták a felelősségre vonást pedig nagyobb kártevők voltak,mint az akkori ügyészek.
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 24. 17:14
Hát klág dávid "barátom" én még így verbálisan lesz@pni valakit mint ahogy te tetted még életemben nem hallottam....😁😋
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!