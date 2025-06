Teljes kiábrándulás: a sajátjai üzenték meg Magyar Péternek, maradjon csendben, „ne kommenteljen hülyeségeket”

Ezek nem éppen Magyar Péter és pártjának napjai. Miután a hétfői ATV-s vitát követően mind a közéleti szereplők, mind a kommentelők alaposan lehúzták orvos végzettségű EP-képviselőjüket a közösségi médiában, úgy tűnik, hogy ez a széria szerdán is folytatódott.

Miután meghiúsult a Fővárosi Közgyűlés ülése, és megjelentek az erről szóló hírek, az egyik poszt alatt megjelent a Tisza-vezér is, aki egy rövid, gúnyos hozzászólást fűzött a történtekhez,

Gyerünk, harcosok, toljátok”

– írta Magyar, utalva az Orbán Viktor által tavasszal életre hívott közösségre.

Az erről készült képernyőfotó felkerült a tiszás „keltetőnek” tartott Redditre is, ahol több felhasználó is kritikát fogalmazott meg Magyar kijelentése kapcsán.

Egyikőjük azt írta bejegyzése felütéseként, hogy

EZT NE KÉRLEK! Csak a széthúzás és hergeléshez vezet”.

Majd egy bővebb kísérőszövegben úgy fogalmazott, „nem tudom helyes döntés volt-e a mai lépése a Tiszának, maradjon ki persze a Pride dologból ezt a pár napot ki kell valahogy húzni, én értem. de ezt ne csinálja már MAGA MAGYAR PÉTER”.

Egy másik kommentelő Magyar túlkapására úgy reagált, hogy

adni kell neki egy nokedliszaggatót amin csak hívni meg SMS-ezni tud”.

De olyan hozzászólások is érkeztek, hogy „ez a fajta facebook-huszárkodás nekem sem szimpatikus”. Míg volt, aki felidézte, hogy (Magyar) „a múltkor még azt írta, hogy felismerte a történelmi felelősségüket,

erre most megint hisztis hülye gyereket játszik.

Baromi idegesítő, hogy rá kell szavazni...”.

Volt, aki röviden, tömören annyit írt: „kicsit óvodás stílus ez, amit most tol”.

„Miért kell random emberekkel kommentcsatázni?”

De tovább böngészve a hozzászólások között, olyan megjegyzést is találhatunk, mely szerzője azt írta, hogy „én a magam részéről eldöntöttem: adok egy esélyt a TISZA-nak és 2026-ban rászavazok, de ha kormányon ugyanezt fogják csinálni, akkor soha többet”.

Azonban akadt olyan Reddit-felhasználó is, aki azt a kérdést tette fel, hogy

eleve miért kell az ellenzék vezetőjének random emberekkel kommentcsatáznia?

Bohár Dani-szintű figurákkal is megalázó, de random nem egyet értő hozzászólóval? Érthetetlen”.

A fenti gondolatokkal cseng egybe a következő komment is, melyben az áll, hogy „Istenem, leendő miniszterelnök ne kommenteljen már random Facebook-üzenetek alá... Rakjon ki közleményt, ha pedig akar a hangokra válaszolni rakjon ki még egyet utána...”.

Egy újabb hozzászóló mindezt úgy fogalmazta meg, hogy „amúgy ez tényleg k*rva gáz, amikor leáll egy politikus arcoskodni az átlagpolgárral.

Inkább maradna csendben akkor, és ne kommenteljen hülyeségeket”.

De olyan sommás vélemények is feltűntek a poszt alatt, mint „úgy tűnik a pökhendi egoista f*szkalap nerlovag akkor is pökhendi egoista f*szkalap marad ha már nem is neres”.

Az elemző is üzent a Tiszának

Mint arról a Mandiner is beszámolt, miután lefújták a közgyűlést, Somogyi Zoltán elemző is ismertette követővel meglátásait a témában. Gyorselemzésében leszögezte, hogy a Tisza túlnyerte magát a fővárosban, és „egy kicsit most kényelmetlen” neki az ezzel járó felelősség.

De Somogyi arra is rámutatott, hogy az is probléma, hogy a történtek után Magyar Péter osztott meg egy terjedelmes írást a közösségi oldalán. A szakértő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, az ellenzéki politikus számára ez nem jó pozíció.

Míg Magyar Péter más helyzetekben azt tudja mondani a Fidesznek, hogy „jó vergődést”, a főváros ügyeiben, mintha zavarban lenne

– hívta fel a figyelmet a politikai elemző.

