Elemző: a Tisza túlnyerte magát a fővárosban, és „egy kicsit most kényelmetlen” neki az ezzel járó felelősség

Olyan politikáról kell Magyar Péternek beszélnie, ami nem az övé

Somogyi azzal folytatta, hogy mindez nem jó Magyar Péter számára, mert neki az a jó, ha azt tudja felmutatni, hogy ő az az új erő, aki mindenkitől távol tudja magát tartani. „A Fidesz nyilván ezt látja, és a Fidesznek dupla haszon a Fővárosi Közgyűlésben ez a fajta feszültségkeltés, hiszen nem kormányzati problémákról van szó, hanem a fővárosról, ami nem a kormány felelőssége alatt van. Másrészt pedig a legnagyobb ellenfelével szemben is felléphet” – magyarázta.

A szakértő arra is rámutatott, az is probléma, hogy erről a helyzetről is Magyar Péter osztott meg egy hosszas bejegyzést a közösségi oldalán. Somogyi Zoltán szerint ez is azt bizonyítja, hogy

nincs a fővárosnál egy olyan tiszás politikus, aki maga tudná értelmezni a történteket.

„Magyar Péternek olyan helyzetről kell beszélnie, ami nem az ő politikája. Őt az repítette az egekbe, hogy az állami szolgáltatásoknak a minőségéről és a fideszes korrupcióról tud beszélni, most pedig a Fővárosi Közgyűlést kell neki személyesen értékelnie. Ez nyilvánvalóan nem egy jó pozíció” – hangzott el a gyorselemzésben.

Somogyi Zoltán azt is megjegyezte Tisza Párt megtehette volna, hogy nem indul a fővárosi közgyűlési pozíciókért, de most hogy odakerült szembe kell néznie azzal a helyzettel, hogy döntésekben szerepet kell játszania. Végül arra is kitért, hogy

míg Magyar Péter más helyzetekben azt tudja mondani a Fidesznek, hogy „jó vergődést”, a főváros ügyeiben, mintha zavarban lenne.

A politikai elemző szerint jobb pozíció lenne a Tisza számára, ha beleállna a fővárosi ügyekbe, és megtámogatná a költségvetés módosítását, mint az, hogy a Fidesz magyarázkodásokra kényszeríti. „Ez a Fidesz számára egy jó pozíció” – hangsúlyozta Somogyi Zoltán.

