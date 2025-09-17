Hoppá: már a 24.hu-nál is rájöttek, hogy Magyar Péterék hitelessége komoly csorbát szenvedett

„Nem az történt, hogy megismertük csak a feltételezett adóelképzeléseit a Tiszának, hanem egy ennél fontosabb dolog is, ami a Fidesz számára egy fontosabb elem ebből a Tarr Zoltán beszédből, az pedig az, hogy »megbízhatatlan az ellenfelünk. Mi nyílt lapokkal játszunk, ő pedig titkolózik«” – fejtette ki Jankovics Márton, a 24.hu újságírója a portál podcastjében.

„Tehát igazából ez nemcsak az adóra érvényes, ez onnantól kezdve bármire. Ha ez rásül Magyar Péterre bizonyos választók szemében – és lehet, hogy az csak egy pár tízezer vagy pár százezer ember, de lehet, hogy az a legfontosabb pár százezer ember, akin múlni fog végső soron a választás eredménye –,

ha rásül az, hogy: »De hát biztos, hogy hihetünk ennek a csávónak?«, akkor onnantól az már nemcsak az adókról szól,

az bármiről szól, amit ő felfest elképzeléseket, meg hogy majd hogy fog jobb országot, meg működő államot építeni, meg elszámoltatni…bármit, mindenben elbizonytalanít” – fejtette ki Jankovics.

Ahogy arról a Mandiner számolt be először, a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van.