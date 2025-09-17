Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Magyar Péter

Hoppá: már a 24.hu-nál is rájöttek, hogy Magyar Péterék hitelessége komoly csorbát szenvedett

2025. szeptember 17. 13:41

A liberális portál újságírója szerint, ha Magyar Péterre ráégnek Tarr Zoltán szavai, akkor onnantól kezdve a Tisza Párt minden ígérete bizonytalanná válik az emberek szemében.

2025. szeptember 17. 13:41
null

„Nem az történt, hogy megismertük csak a feltételezett adóelképzeléseit a Tiszának, hanem egy ennél fontosabb dolog is, ami a Fidesz számára egy fontosabb elem ebből a Tarr Zoltán beszédből, az pedig az, hogy »megbízhatatlan az ellenfelünk. Mi nyílt lapokkal játszunk, ő pedig titkolózik«”fejtette ki Jankovics Márton, a 24.hu újságírója a portál podcastjében.

„Tehát igazából ez nemcsak az adóra érvényes, ez onnantól kezdve bármire. Ha ez rásül Magyar Péterre bizonyos választók szemében – és lehet, hogy az csak egy pár tízezer vagy pár százezer ember, de lehet, hogy az a legfontosabb pár százezer ember, akin múlni fog végső soron a választás eredménye –, 

ha rásül az, hogy: »De hát biztos, hogy hihetünk ennek a csávónak?«, akkor onnantól az már nemcsak az adókról szól, 

az bármiről szól, amit ő felfest elképzeléseket, meg hogy majd hogy fog jobb országot, meg működő államot építeni, meg elszámoltatni…bármit, mindenben elbizonytalanít” – fejtette ki Jankovics.

Ahogy arról a Mandiner számolt be először, a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” 

– fogalmazott.

Ugyanezen az eseményen Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Ezt is ajánljuk a témában

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás


 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. szeptember 17. 15:43
majd kiderül '26-ban hogy a valóságban mennyi agyhalott magyar állampolgár van!
Válasz erre
0
0
Szomszéd
2025. szeptember 17. 15:20
"Ha ez rásül Magyar Péterre" - bammeg már ötvenezerszer rásült, hogy hazudik és megbízhatatlan! De eddig mindig lenyalogattátok. Mi kell még, hogy elforduljatok tőle?
Válasz erre
0
0
röviden
2025. szeptember 17. 14:56
Akinek ez a Tarr-performansz kellett, hogy megrendüljön a Pöti-showba vetett hite, az maga az ellenérv az egyenlő, általános és titkos választójog tekintetében.
Válasz erre
0
0
coyote-0
2025. szeptember 17. 14:42
Ezek lelkes amatőrök Magyarostól, Tarrostól, Ruszinostúl.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!