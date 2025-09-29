Ft
Tiszások, ébredjetek már fel! – szólított fel Hont András a Kontextus műsorában (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 12:55

Magyar Péter alatt még ki se hűlt a Diákhitel Központ helye, már bekommentelte Hont Andrást: „Jól fizet a Tóni?” Hont András mindezt a Kontextus – ebben a formában utolsó – adásában idézte fel Megadja Gábornak. Kiderült az is, ő maga hogyan vált a NER hangos kritikusából a NER kihívójának még hangosabb bírálójává.

2025. szeptember 29. 12:55
Hont András – Magyar Péter nevét szokásához híven nem kimondva – a Kontextus műsorában arról értekezett: aki felveszi a gyermekei anyájával folytatott beszélgetését, azt megvágja és közzéteszi, ott felmerül a kérdés: 

ez akkor kit szeret? Magán kívül kit szeret? Mi ebben az emberi? Ez riasztó. Ébredjetek már fel!”

– üzente a tiszás híveknek.

A publicista Megadja Gábor podcastjában kifejtette, miért gondolja úgy, hogy Charlie Kirk megölése rossz reflexet hívott elő a jobboldalból, és elárulja azt is: 

harci szekérnek szánták-e az Ötöt.

Megadja Gábor pedig – számos provokatív kérdés mellett – elmondja: milyen jó, hogy a Kontextus műsorában egymással szemben ülnek Hont Andrással, nem pedig fojtogatják egymást a padlón, „ahogy 15 évvel ezelőtt szívesen megtettük volna”…

A teljes beszélgetés a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus

 

