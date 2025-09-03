Ft
Mező Gábor Hamis Gulyás Hofi Moldova György

Hofi Géza, avagy kinek is sz*ros a szája? – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 15:28

Hofi Gézáról és hasonszőrű társáról, Moldova Györgyről szól Mező Gábor podcast-sorozatának legújabb része. A Hamis Gulyásban előkerül Hofi egyik ismert „vicce” – mely szerint a magyar ember „nem találja a helyét, ha nem sz*ros a szája” –, és ahhoz kapcsolódva az igazság, ami rávilágít: lehet, hogy pont Hofinak volt sz*ros a szája…

2025. szeptember 03. 15:28
null

A fentebb idézett „tréfás” gondolaton elindulva Mező Gábor kifejti műsorában, miért is voltak mérgezőek az ilyen és hasonló kijelentések. Egy félreértést eloszlatva kijelenti azt is: 

Hofi nem volt kommunista, hiszen Mercedessel járt, diktátorokkal vadászott és a szovjet megszállók építették fel a házát.

Szerinte a humorista magáról beszélt, valahányszor elsütötte az idézett közönséges viccet: „talán magáról is beszélt, és végre önkritikus volt”.

Hofi (Hoffmann) Gézát a Rákosi-diktatúra „egyik legsötétebb gazembere”, az ÁVH-s gyilkos, Komlós János építette fel, 

ő alakította át „Kádár bohócává”

– derül ki a Hamis Gulyásból, ahogy az is: Moldova (Reif) György „mestere” hasonlóan sátáni alak volt: Kardos György.

Mező Gábor Moldova munkásságára áttérve kifejti: könyvei tele voltak csúsztatásokkal, leleplezhető hazugságokkal és a rezsimnek tetsző propaganda-részletekkel, „hazug életművét mások mellett Kőszeg Ferenc is szétcincálta”. 

A Hamis Gulyásban előkerül a diktatúra két kegyeltjének pályafutása, megalkuvásaik és az is, hogyan fordult az életük a rendszerváltás után. 

Hofi például gyűlölködő lett, humora megkopott, de tette tovább a dolgát: „mocskolta Antallékat, majd ’98 után Orbánékat”.

Műsorában Mező Gábor pontról pontra haladva bebizonyítja azt is: miért Hofi maga volt az, akinek – őt idézve – sz*ros volt a szája. Ugyanakkor leszögezi azt is: nem gyűlöli sem Hofi Gézát, sem Moldova Györgyöt; ő a hazugságok és Kádár szelleme ellen küzd, amelyek itt vannak velünk. Mindegy egyes ilyen „viccben”...

A Hamis Gulyás teljes epizódja itt tekinthető meg:

Nyitókép: Hamis Gulyás

 

Picnic Niki
•••
2025. szeptember 03. 17:05 Szerkesztve
Mező Gábor egy botcsinálta történész, akinek ilyen végzettsége nincs is, csak egy propagandista. Azokat az embereket, akik bírálni meri a fideszes hatalmat, azt beszarozza, próbálja hitelteleníteni. Ha múltbéli a tevékenységébe nem tud belekötni, akkor előveszi a felmenőit, mintha tehetnének azok egykori tevékenységükről. Ha vki egyszerűen csak élni akart a rendszerváltás előtt, és nem csukták be, az szar, szemét kommunista. Aki meg a mostani rendszer talpnyalója, az elnyomott, megzsarolt mártír, Egyszerű világképe van
Galerida
2025. szeptember 03. 16:34
Biztosan így van, de annak idején Moldova szociográfiáit nagyon kedveltem, meg a Titkos záradékot is....
rugbista
2025. szeptember 03. 16:29
Hofi teljesen meghülyült 1990-re. Ez a "szaros a szája" duma meg a leggusztustalanabb dumája a szadeszes hontalanoknak. Vajon a csehek hírességei is így nyilatkoznak a saját nemzetükről? (Ők közismerten opportunisták, de sok mindent megúsztak, de még Skvorecky is csak holmi kis cikizésig jutott el). Bocskai, Rákóczi, Kossuth és a gályarab prédikátorok nemzete soha nem kereste mások seggét! Csak a Hofi-féle és más honárulók!
bakafant-28
•••
2025. szeptember 03. 16:20 Szerkesztve
Hofi,és Moldova tehetségéhez kétség sem férhet...Más kérdés,hogy ők az akkori rendszer kedvezményezettjei voltak..Manapság nemigen teremne babér egyiküknek sem.Mindkettejüknek " kicsúszott a talaj" a rendszerváltás után.Hofi kifejezetten közönséges lett,Moldova közepesen tudott érvényesülni.
