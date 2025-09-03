Hofi Géza, avagy kinek is sz*ros a szája? – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa szerint ma állampárt uralkodik...
Én újságíróként azt tanácsolnám Szabó Csabának, hogy nézzen utána, mi is a különbség a diktatúra és a demokrácia között.
Hofi Gézáról és hasonszőrű társáról, Moldova Györgyről szól Mező Gábor podcast-sorozatának legújabb része. A Hamis Gulyásban előkerül Hofi egyik ismert „vicce” – mely szerint a magyar ember „nem találja a helyét, ha nem sz*ros a szája” –, és ahhoz kapcsolódva az igazság, ami rávilágít: lehet, hogy pont Hofinak volt sz*ros a szája…
A fentebb idézett „tréfás” gondolaton elindulva Mező Gábor kifejti műsorában, miért is voltak mérgezőek az ilyen és hasonló kijelentések. Egy félreértést eloszlatva kijelenti azt is:
Hofi nem volt kommunista, hiszen Mercedessel járt, diktátorokkal vadászott és a szovjet megszállók építették fel a házát.
Szerinte a humorista magáról beszélt, valahányszor elsütötte az idézett közönséges viccet: „talán magáról is beszélt, és végre önkritikus volt”.
Hofi (Hoffmann) Gézát a Rákosi-diktatúra „egyik legsötétebb gazembere”, az ÁVH-s gyilkos, Komlós János építette fel,
ő alakította át „Kádár bohócává”
– derül ki a Hamis Gulyásból, ahogy az is: Moldova (Reif) György „mestere” hasonlóan sátáni alak volt: Kardos György.
Mező Gábor Moldova munkásságára áttérve kifejti: könyvei tele voltak csúsztatásokkal, leleplezhető hazugságokkal és a rezsimnek tetsző propaganda-részletekkel, „hazug életművét mások mellett Kőszeg Ferenc is szétcincálta”.
A Hamis Gulyásban előkerül a diktatúra két kegyeltjének pályafutása, megalkuvásaik és az is, hogyan fordult az életük a rendszerváltás után.
Hofi például gyűlölködő lett, humora megkopott, de tette tovább a dolgát: „mocskolta Antallékat, majd ’98 után Orbánékat”.
Műsorában Mező Gábor pontról pontra haladva bebizonyítja azt is: miért Hofi maga volt az, akinek – őt idézve – sz*ros volt a szája. Ugyanakkor leszögezi azt is: nem gyűlöli sem Hofi Gézát, sem Moldova Györgyöt; ő a hazugságok és Kádár szelleme ellen küzd, amelyek itt vannak velünk. Mindegy egyes ilyen „viccben”...
A Hamis Gulyás teljes epizódja itt tekinthető meg:
Nyitókép: Hamis Gulyás