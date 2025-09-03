Hofi Géza, avagy kinek is sz*ros a szája? – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

A fentebb idézett „tréfás” gondolaton elindulva Mező Gábor kifejti műsorában, miért is voltak mérgezőek az ilyen és hasonló kijelentések. Egy félreértést eloszlatva kijelenti azt is:

Hofi nem volt kommunista, hiszen Mercedessel járt, diktátorokkal vadászott és a szovjet megszállók építették fel a házát.

Szerinte a humorista magáról beszélt, valahányszor elsütötte az idézett közönséges viccet: „talán magáról is beszélt, és végre önkritikus volt”.

Hofi (Hoffmann) Gézát a Rákosi-diktatúra „egyik legsötétebb gazembere”, az ÁVH-s gyilkos, Komlós János építette fel,

ő alakította át „Kádár bohócává”

– derül ki a Hamis Gulyásból, ahogy az is: Moldova (Reif) György „mestere” hasonlóan sátáni alak volt: Kardos György.

Mező Gábor Moldova munkásságára áttérve kifejti: könyvei tele voltak csúsztatásokkal, leleplezhető hazugságokkal és a rezsimnek tetsző propaganda-részletekkel, „hazug életművét mások mellett Kőszeg Ferenc is szétcincálta”.

A Hamis Gulyásban előkerül a diktatúra két kegyeltjének pályafutása, megalkuvásaik és az is, hogyan fordult az életük a rendszerváltás után.

Hofi például gyűlölködő lett, humora megkopott, de tette tovább a dolgát: „mocskolta Antallékat, majd ’98 után Orbánékat”.

Műsorában Mező Gábor pontról pontra haladva bebizonyítja azt is: miért Hofi maga volt az, akinek – őt idézve – sz*ros volt a szája. Ugyanakkor leszögezi azt is: nem gyűlöli sem Hofi Gézát, sem Moldova Györgyöt; ő a hazugságok és Kádár szelleme ellen küzd, amelyek itt vannak velünk. Mindegy egyes ilyen „viccben”...

A Hamis Gulyás teljes epizódja itt tekinthető meg:

Nyitókép: Hamis Gulyás