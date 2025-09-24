„Hadházy és a bérelhető csőcseléknek most az istentisztelet kezdetét jelző harangszóval akadt dolga. Néhány jelmezes pszichopata a templomban balhézott és amikor egy ferences atya megpróbálta ennek a nyomorultnak elmagyarázni, hogy – ha már Európában – és nem valamelyik nyugat-európai kalifatusban vagy LMBTQ zónában vagyunk –, melyek a kulturált viselkedés szabályai, ez a kretén – bocs jobb szót nem találok rá – ki akarta oktatni kereszténységből.

Mindeközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik…”