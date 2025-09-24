Ft
Ferences templom Hadházy Ákos ferences szerzetes mise agresszió csőcselék

Hadházy és a csőcselék ki akarta oktatni kereszténységből a ferences atyát

2025. szeptember 24. 07:49

Mindeközben pedofilpapoznak és mocskosfideszeznek.

2025. szeptember 24. 07:49
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Hadházy és a bérelhető csőcseléknek most az istentisztelet kezdetét jelző harangszóval akadt dolga. Néhány jelmezes pszichopata a templomban balhézott és amikor egy ferences atya megpróbálta ennek a nyomorultnak elmagyarázni, hogy – ha már Európában – és nem valamelyik nyugat-európai kalifatusban vagy LMBTQ zónában vagyunk –, melyek a kulturált viselkedés szabályai, ez a kretén – bocs jobb szót nem találok rá – ki akarta oktatni kereszténységből.

Mindeközben a tömeg pedofilpapozik és mocskosfideszezik…”

Összesen 14 komment

csulak
2025. szeptember 24. 08:53
a pap ne engedje be oket, es hivja ki a rendorseget
piramis-2
2025. szeptember 24. 08:37
A lyukas zoknis alkalmazza Saul Alinsky aljas módszereit. Zuglóban választották meg ezt a gazembert, de semmit nem tett Zuglóért az elmúlt három évben. Kizárólag a rombolás és a hazudozás élteti. A hatvanpusztai provokációjához felhasználja a hazudozást, mocskolódást és az aljasságot ami a lódoktor lelkének lényege. Le a kalappal, mind a miniszterelnök úr, mind az édesapja türelme előtt.
Meduza99
2025. szeptember 24. 08:32
Épül már Szerettország, épül! És a Fidesz terjeszti a gyűlöletet. A primitív, idős, iskolázatlan, vidéki fidesz. Ugye, itt szépem bemutatkozik a szuper toleráns, mindenkivel egyetértő, megértő, magasrendű gondolatokkal megáldott ellenzék. Hát, mit mondjak, ez az alja, bár sejtem, még nem a LEGalja.
miki1955
2025. szeptember 24. 08:22
Ezek nevezik magukat civilizált embereknek? Nem, ez egy undorító csőcselék! Ez van, amikor a pöcegödör kiönt. Nem a tisza árad, hanem a latrina...
