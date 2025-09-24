Alkotmányjogász mondta ki: Hadházy és a tüntetői nem tehetnek meg akármit a gyülekezési jogra hivatkozva

Mivel a gyülekezési jog alapjog, a környezettől valóban elvárható, hogy nagyfokú türelmet tanúsítson a gyűléssel szemben, még akkor is, ha az zavaró vagy kellemetlen, ez a jog azonban az Alaptörvény alapján korlátozható más alapvető jogok érvényesülése vagy alkotmányos értékek védelme érdekében, de csak a feltétlenül szükséges mértékben, arányosan, az alapjog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával – mutatott rá ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Mandiner megkeresésére Hadházy Ákos legújabb akciójával kapcsolatban.

Hadházy Ákos és tüntetői körülveszik az idős ferences atyát (Forrás: Facebook)

Mint ismert, Hadházy Ákos független parlamenti képviselő kedden ismét tüntetést szervezett a Ferenciek terére, ám a beszéde közben a politikust és hallgatóságát zavarni kezdte, hogy a téren álló Alcantarai Szent Péter-templom harangja – szerintük – túl hosszú ideig szólt.

Ezek után a tüntetők Hadházyval az élükön körülvettek a templom előtt egy idős ferences szerzetest és többen nyomdafestéket nem tűrő sértéseket üvöltöttek az atya felé.