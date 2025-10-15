Létfontosságú petíciót kell aláírni: még mindig a náci Németország utolsó csatlósaként tekintenek Magyarországra

Németh Szilárd egy fontos üzenetet osztott meg szerdán a Facebook-oldalán. „Ifj. Lomnici Zoltánnal közösen a KIMBA-ban írtuk alá a petíciót. Az alkotmányjogásszal a nyilas hatalomátvétel évfordulóján arról beszélgettünk, hogy még 81 év távlatából is szenvedjük az idegen háborúban való részvételünket, azt, hogy máig a Harmadik Birodalom, a náci Németország utolsó csatlósaként tekintenek Magyarországra” – fogalmazott a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

– tette hozzá a petíció kapcsán Németh Szilárd.