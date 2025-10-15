Ft
10. 15.
szerda
háború Németország Lomnici Zoltán Magyarország Németh Szilárd Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország petíció

Létfontosságú petíciót kell aláírni: még mindig a náci Németország utolsó csatlósaként tekintenek Magyarországra

2025. október 15. 18:22

„Mondjunk nemet a háborús tervekre!” – fogalmazott Németh Szilárd.

2025. október 15. 18:22
Magyarország. Budapest. Parlament.

Németh Szilárd egy fontos üzenetet osztott meg szerdán a Facebook-oldalán. „Ifj. Lomnici Zoltánnal közösen a KIMBA-ban írtuk alá a petíciót. Az alkotmányjogásszal a nyilas hatalomátvétel évfordulóján arról beszélgettünk, hogy még 81 év távlatából is szenvedjük az idegen háborúban való részvételünket, azt, hogy máig a Harmadik Birodalom, a náci Németország utolsó csatlósaként tekintenek Magyarországra” – fogalmazott a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

Mondjunk nemet a háborús tervekre!

– tette hozzá a petíció kapcsán Németh Szilárd.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

valaki-954
2025. október 15. 19:55
Magyarország soha nem volt "csatlósa" a német náciknak.Most sem az.
Geza2
2025. október 15. 19:41
Na, volt ott azért egy kis irredenta lelkesedés.
nagylajos
2025. október 15. 19:37
Ez vicc, Senki nem tekint hazánkra utolsó csatlósként. Azonban putyinbérencként igen. Bár én megértem a ruszki inváziót az ukránok ellen, amit az amerikai neoliberális hatalom provokált ki. De akkor sem kéne az összes magyar érdeket az orosz érdekek alá rendelni. Csak orosz dolgokban vétózott Orbán. Kérdem én miért engedtük be a románokat Schengenbe - anélkül, hogy Erdély autonómiáját követeltük volna. A elcsatolt területeink autonómiájáért nem áll ki a magyar kormány. Tehát nincs NEMZETI kormányunk. Ez nácizás meg vicckategória. Mint a holo-busines.
londonbaby
2025. október 15. 19:21
Csatlósa a jó kurva anyád az ... náci patkányok !!! Gyere ide bazd meg, és mond a szemembe.. !!!!! nem láttál még olyan csatlóst, amilyen én leszek neked a kurva anyád te balfasz korcs náciivadék !!!!
