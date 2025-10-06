Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
alkotmányjogász Ukrajna tagság Szentpéteri Nagy Richárd

Arcpirító: az ATV-ben próbálták elmagyarázni, miért magyar érdek Ukrajna csatlakozása

2025. október 06. 13:38

„Az európai érdek és a magyar érdek egybecseng, ezt mindenki tudja, akinek van valami józansága, kivéve a magyar kormányt” – mondta Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus.

2025. október 06. 13:38
null

„Ukrajna EU-tagsága magyar érdek is, ha úgy tetszik, elementáris magyar érdek” – mondta az ATV Egyenes beszédben Szentpéteri Nagy Richárd pénteken. Az alkotmányjogász, politológus hozzátette: szerinte a magyar kormány nem ezt képviseli, hanem orosz érdekeket. 

Mint kifejtette: „kezdetben úgy festett ugyanis, a kormány arra készül, hogy Ukrajna EU-tagságáról legyen szó, hogy arról beszéljen a közvélemény, mennyire vagyunk háborúpártiak, és így tovább”

A gondolatmenetét így folytatja: „ezért néhányan úgy gondolják, hogy a szuverenitás védelmében föllépő, a látszólagos szuverenitás védelmében látszólag föllépő kormány végtére is valami nemű magyar érdeket képvisel, míg Ukrajna EU tagsága mellett európai érdekek szólnak. E helyről üzenjük, hogy nem így van, hanem 

Ukrajna EU-tagsága magyar érdek is”

Majd ismét hangsúlyozta: „az európai érdek és a magyar érdek egybecseng, ezt mindenki tudja, akinek van valami józansága, kivéve a magyar kormányt. Mert a magyar kormány ezzel szemben lép fel”. Szerinte az orosz agresszió megállítása éppúgy magyar, mint európai érdek. „Kizárólag az orosz birodalmi érdek az, ami nem ezt mondja és éppen sajnálatos, hogy a magyar kormány azt állítja, amit az orosz kormány állít, csak nem oroszul mondja, hanem magyarul vagy adott esetben angolul. De nem magyar érdeket képvisel a magyar kormány, akármennyire szuverénnek, vagy pláne szuverenitásnak tartja magát, nem szuverén magyar külpolitikát visz” – szögezte le.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Marhagulya
2025. október 06. 14:50
Hol bujkált eddig ez a géniusz, vagy már annyira mélyen járnak a pöcegödörben, hogy bárkit kilapátolnak?
Válasz erre
3
0
Hangillat
2025. október 06. 14:47
" látszólag föllépő kormány végtére is valami nemű magyar érdeket képvisel," A politikailag IQki pol-triszexuális nemű, általa tenyészik az ukrán jogállami demo-krácia?
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. október 06. 14:46
Amit a rezsim a honvédő háborúban álló Ukrajna kapcsán előad, az a fidesz-mocsok (egyik) legalja, a nemzet szégyene. 😥
Válasz erre
0
2
ördöngös pepecselés
2025. október 06. 14:45
az ATVbe már csak Orbánt gyűlölő taplók járnak be az agyukban több bitnek nincs helye
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!