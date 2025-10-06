Arcpirító: az ATV-ben próbálták elmagyarázni, miért magyar érdek Ukrajna csatlakozása

„Ukrajna EU-tagsága magyar érdek is, ha úgy tetszik, elementáris magyar érdek” – mondta az ATV Egyenes beszédben Szentpéteri Nagy Richárd pénteken. Az alkotmányjogász, politológus hozzátette: szerinte a magyar kormány nem ezt képviseli, hanem orosz érdekeket.

Mint kifejtette: „kezdetben úgy festett ugyanis, a kormány arra készül, hogy Ukrajna EU-tagságáról legyen szó, hogy arról beszéljen a közvélemény, mennyire vagyunk háborúpártiak, és így tovább”.

A gondolatmenetét így folytatja: „ezért néhányan úgy gondolják, hogy a szuverenitás védelmében föllépő, a látszólagos szuverenitás védelmében látszólag föllépő kormány végtére is valami nemű magyar érdeket képvisel, míg Ukrajna EU tagsága mellett európai érdekek szólnak. E helyről üzenjük, hogy nem így van, hanem

Ukrajna EU-tagsága magyar érdek is”.

Majd ismét hangsúlyozta: „az európai érdek és a magyar érdek egybecseng, ezt mindenki tudja, akinek van valami józansága, kivéve a magyar kormányt. Mert a magyar kormány ezzel szemben lép fel”. Szerinte az orosz agresszió megállítása éppúgy magyar, mint európai érdek. „Kizárólag az orosz birodalmi érdek az, ami nem ezt mondja és éppen sajnálatos, hogy a magyar kormány azt állítja, amit az orosz kormány állít, csak nem oroszul mondja, hanem magyarul vagy adott esetben angolul. De nem magyar érdeket képvisel a magyar kormány, akármennyire szuverénnek, vagy pláne szuverenitásnak tartja magát, nem szuverén magyar külpolitikát visz” – szögezte le.