Gyengül a Tisza, körmét rágja a baloldal – fazékban rotyog a káosz 2026-ra

Az ellenzéki pártok megkezdték a felkészülést a 2026-os országgyűlési választásra, ám a stratégiák és szövetségi lehetőségek továbbra is változatos képet mutatnak – írja összegző cikkében a Magyar Nemzet.

Ki hogyan indul?

Önálló utat választ a DK és a Jobbik, mindkét párt saját listát állít és külön indul. A Momentum ezzel szemben beállt Magyar Péter mögé, és a következő parlamenti választást teljesen kihagyja, fókuszát már a 2029-es EP-választásra helyezve. Az MSZP 106 jelölt állítását tervezi, ugyanakkor Komjáthi Imre pártelnök nem zárta ki az együttműködés lehetőségét sem a DK-val, sem a Tisza Párttal.

A Tisza Párt napokon belül elindítja saját, többfordulós előválasztási folyamatát, amelynek végén – ígéreteik szerint – bemutatják mind a 106 egyéni jelöltet.