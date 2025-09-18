Ft
Választások Tisza Párt DK Magyar Péter Alapjogokért Központ ellenzék jelöltállítás

Gyengül a Tisza, körmét rágja a baloldal – fazékban rotyog a káosz 2026-ra

2025. szeptember 18. 08:22

Az ellenzéki pártok megkezdték a felkészülést a 2026-os országgyűlési választásra.

2025. szeptember 18. 08:22
null

Az ellenzéki pártok megkezdték a felkészülést a 2026-os országgyűlési választásra, ám a stratégiák és szövetségi lehetőségek továbbra is változatos képet mutatnak – írja összegző cikkében a Magyar Nemzet.

Ki hogyan indul?

Önálló utat választ a DK és a Jobbik, mindkét párt saját listát állít és külön indul. A Momentum ezzel szemben beállt Magyar Péter mögé, és a következő parlamenti választást teljesen kihagyja, fókuszát már a 2029-es EP-választásra helyezve. Az MSZP 106 jelölt állítását tervezi, ugyanakkor Komjáthi Imre pártelnök nem zárta ki az együttműködés lehetőségét sem a DK-val, sem a Tisza Párttal.

A Tisza Párt napokon belül elindítja saját, többfordulós előválasztási folyamatát, amelynek végén – ígéreteik szerint – bemutatják mind a 106 egyéni jelöltet. 

Azonban elemzők szerint kérdéses, hogy valóban képesek lesznek-e minden körzetben hiteles indulót állítani.

Ismétlődő színdarab

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, hogy a baloldali pártok ugyanazon szavazóbázisért versenyeznek, és programjaik között is jelentős az átfedés. Úgy véli, a jelenlegi helyzet „ismétlődő színdarab”: a pártok egyszerre támadják a kormányt, miközben egymással is versengenek a politikai túlélésért és a pozíciókért.

Az elemző a portálnak azt nyilatkozta, hogy szerinte 

Magyar Péter és pártja gyengülő pozícióban van, amit botrányok és ellentmondásos megszólalások is nehezítenek. 

Több tiszás politikus is negatív sajtóvisszhangot váltott ki, ami tovább terheli a párt imázsát. Ugyanakkor Zila úgy látja, hogy a háttérben működő baloldali erők továbbra is a Tisza erősítésén dolgoznak, például kedvező közvélemény-kutatásokkal vagy támogató médiamegjelenésekkel.

Nyitókép: Mandiner grafika

 

