Apró Antal Semjén Zsolt tömeggyilkos Gyurcsány Ferenc Gulyás Gergely párt ügy Hír TV választás Dobrev Klára

Gulyás Gergely a Bayer showban: Dobrev Klára arról tehet, hogy ugyanazt a lelkiséget képviseli a magyar politikában, mint a tömeggyilkos nagyapja (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 22:55

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy mire számít az ellenzéktől a választásig hátralévő hat hónapban.

2025. szeptember 28. 22:55
null

A Hír TV Bayer show című műsorának legutóbbi vendége Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter volt. A beszélgetés első témája a héten nagy port kavart Szőlő utcai álhírbotrány volt, amelyben több hazai sajtóorgánum is újabb vörös vonalat lépett át.

A 444.hu cikkeire külön figyelmet szenteltek a műsorban. Gulyás Gergely felidézte, hogy múlt hét vasárnap ez a portál tudta leírni azt a józsefvárosi időközi választást követően, hogy a kormánypárti jelölt veszített, mikor a számok feketén-fehéren Kozma Lajos győzelmét mutatták. „Azonban itt (a Szőlő utcai ügyben – szerk.) az emberi méltóság alapjairól van szó, részben pedig egy olyan összehangolt kormányellenes támadásról, amihez eszközül használnak olyan embereket, akik becsületesek, tisztességesek. 

S ha valaki a magyar politikai életben minden gyanú felett áll, az éppen Semjén Zsolt”

– húzta alá a tárcavezető, hozzátéve, hogy „az egész ügy minősíthetetlen, és bár azt mondjuk, hogy innen már nincs lejjebb, de még mindig van. Hogy innen hova még, azt nem tudjuk, de van még hat hónap a választásig”.

Gulyás témánál maradva arra is rámutatott, hogy amit ez ügyben Dobrev Klára művelt, jól mutatja, hogy „ez már nem ugyanaz a párt, mint Gyurcsány Ferenc vezetése alatt: ez ugyanaz a párt, mint az Apró család és Apró Antal pártja volt. 

Arról nem tehet Dobrev Klára, hogy a nagyapja tömeggyilkos volt, de arról igen, hogy ugyanazt a lelkiséget képviseli a magyar politikában, mint a tömeggyilkos nagyapja”

– szögezte le a miniszter.

Bayer Zsolt ennél a pontnál megjegyezte, hogy pont ő az, aki közelről látja, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes min megy keresztül.

A műsorvezető ezután arra volt kíváncsi, hogy mi Gulyás Gergely véleménye a Ferenciek terén történt incidens kapcsán. Mint ismert, a Hadházy Ákos független parlamenti képviselő által szervezett tüntetésen a megjelentek rárontottak a templomból bibliával a kezében kilépő papra. Az egyházfi vélt „bűne” az volt, hogy kongott a harang, miközben az ellenzéki politikus szerette volna elmondani a szokásos beszédét. 

Bayer a történtek kapcsán megjegyezte, ez az eset 1919-et juttatta eszébe. A miniszter úgy reagált, hogy „az a baj, hogy a 20. századi történelemből nemcsak egy dátum juthat az eszünkbe. Akár 1948, 1949 vagy 1950 is eszünkbe juthatna. Az, hogy templomba, egyház ellenes hordák törnek be, szintén azt mutatja, hogy az ellenzék úgy érzi, ha már eddig demokratikus eszközökkel nem tudta leváltani a jobboldali, keresztény, konzervatív erőket az előző négy választáson, akkor 

megpróbálja olyan mértékben undorba fullasztani a következő hat hónapot, hogy hátha ezzel nagyobb sikert tud elérni, mint bármilyen programmal vagy érdemi vitával. (...) Ezért minden határt átlépnek”

 – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A teljes műsort alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Emzeperix
2025. szeptember 29. 00:47
Arról valóban nem tehet, amit a nagyapja tett, de minden minimális erkölccsel rendelkező ember ilyen felmenőkkel örökké távol tartaná magát a poltikától. Azzal, h Dobrev nem teszi legitimálja nagyapja tetteit és bizonyítja h számára rendben van amit tett.
Válasz erre
1
0
Dorset Naga
2025. szeptember 29. 00:45
Rúgjátok a kommunista ribancot.
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. szeptember 29. 00:27
Sajnos az itt kommentelő tisza birkák is láthatóvá teszik, hogy az úgynevezett ellenzék nem más, mint a Magyarországon még fellelhető söpredék. Boldogtalan, sikertelen, agresszív, állatias módon viselkedő ...emberek ?.... kb. mint az orkok ..... magyar péter, dobrev klára, márki zaj péter, hadházi ákos,...hol, de tényleg hol van itt egy akárcsak 20%-ban is épeszű valaki ? Mocskos Tisza, trágya(pedofil)szagú tiszások.....
Válasz erre
0
0
pemahe
•••
2025. szeptember 29. 00:16 Szerkesztve
N A , ez már d u r v a és KURVA nagy R Á G A L O M ! Hiszen egypetéjű IKREK ESETÉN IS VAN KÜLÖNBSÉG személyiség és leki tartalmuk között. Ennél távolabbi családi relációban egyre inkább. Mindez pszichológiai kutatások igazolta t é n y, még azonosulásos beállítottság esetén is, nem beszélve az ellenazonosuláról. Környezeti difi a genetikai mellé. A Gulyásféle u g y a n a z vélelme a gond, mert az védhetetlen, (a hasonlót is bizonyítania kellene.) Az, hogy a politikában jelenik meg valami hasonló vetület, Gulyás baromnak nem lehet mentsége. Az u g y a n a z a l e l k i s é g ,mint a gyilkos nagyapjá-é mondatrész miatt Gulyás parasztnak duplán 2 év azaz 4 év. Tárgyalás nélkül is. Egyetlen politikai - ilyen durva módon megrágalmazott - közszereplőnek s e m k e l l e n e eltűrnie !!! (a hatalmi pozíciójával visszaélő, kormányszóvivőtől főleg nem !!! ) Csatlakozhat gulyáshoz minden, a rágalmát nagynyilvánosan továbbadó terjesztő !!! (a Mandiner is)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!