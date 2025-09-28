Gulyás Gergely a Bayer showban: Dobrev Klára arról tehet, hogy ugyanazt a lelkiséget képviseli a magyar politikában, mint a tömeggyilkos nagyapja (VIDEÓ)

A Hír TV Bayer show című műsorának legutóbbi vendége Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter volt. A beszélgetés első témája a héten nagy port kavart Szőlő utcai álhírbotrány volt, amelyben több hazai sajtóorgánum is újabb vörös vonalat lépett át.

A 444.hu cikkeire külön figyelmet szenteltek a műsorban. Gulyás Gergely felidézte, hogy múlt hét vasárnap ez a portál tudta leírni azt a józsefvárosi időközi választást követően, hogy a kormánypárti jelölt veszített, mikor a számok feketén-fehéren Kozma Lajos győzelmét mutatták. „Azonban itt (a Szőlő utcai ügyben – szerk.) az emberi méltóság alapjairól van szó, részben pedig egy olyan összehangolt kormányellenes támadásról, amihez eszközül használnak olyan embereket, akik becsületesek, tisztességesek.

S ha valaki a magyar politikai életben minden gyanú felett áll, az éppen Semjén Zsolt”

– húzta alá a tárcavezető, hozzátéve, hogy „az egész ügy minősíthetetlen, és bár azt mondjuk, hogy innen már nincs lejjebb, de még mindig van. Hogy innen hova még, azt nem tudjuk, de van még hat hónap a választásig”.

Gulyás témánál maradva arra is rámutatott, hogy amit ez ügyben Dobrev Klára művelt, jól mutatja, hogy „ez már nem ugyanaz a párt, mint Gyurcsány Ferenc vezetése alatt: ez ugyanaz a párt, mint az Apró család és Apró Antal pártja volt.