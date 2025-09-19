Betelt a pohár: a honvédelmi miniszter feljelentést tett a tiszás gyűlöletkeltés és az agresszió miatt (VIDEÓ)
Elfogyott a türelme, nem tűri tovább a Tisza embereinek magatartását Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Elképzelni sem tudom, hogy pisztoly nélkül menjek egy irodalmi rendezvényre, mint a mező barmai.
„Kedves olvasók,
szomorú szívvel, és lélekben megrendülve tájékoztatom Önöket, hogy gondolataimban és imáimban Ruszin-Szendi Romulusszal vagyok ezekben a nehéz időkben.
Kitartást, erőt, fegyelmet kívánok neki a mélységben.
Nem gondolom, hogy sokan értenék a poklot, amin a veterán most átmegy, a veszélyt, ami leselkedik.
Én értem. Elképzelni sem tudom, hogy pisztoly nélkül menjek egy irodalmi rendezvényre, mint a mező barmai.
Megértésükben bízva üdvözli Önöket,
tudjákki”
