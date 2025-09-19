Ft
09. 19.
péntek
09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt fegyvertartás

Gondolataimban és imáimban Ruszin-Szendi Romulusszal vagyok ezekben a nehéz időkben

2025. szeptember 19. 12:25

Elképzelni sem tudom, hogy pisztoly nélkül menjek egy irodalmi rendezvényre, mint a mező barmai.

2025. szeptember 19. 12:25
Jászberényi Sándor
Jászberényi Sándor

„Kedves olvasók,

szomorú szívvel, és lélekben megrendülve tájékoztatom Önöket, hogy gondolataimban és imáimban Ruszin-Szendi Romulusszal vagyok ezekben a nehéz időkben.

Kitartást, erőt, fegyelmet kívánok neki a mélységben.

Nem gondolom, hogy sokan értenék a poklot, amin a veterán most átmegy, a veszélyt, ami leselkedik. 

Én értem. Elképzelni sem tudom, hogy pisztoly nélkül menjek egy irodalmi rendezvényre, mint a mező barmai.

Megértésükben bízva üdvözli Önöket,

tudjákki”

Nyitókép: YouTube

balbako_
2025. szeptember 19. 14:02
A Szaros körül nyüzsgő mániákus pszichopaták egyik tökéletes példánya a Dagi generális. Azon el kell gondolkodnia a hadügyminiszternek, hogy akad-e a hadseregben hasonló, hogyan kaphat fegyverhasználati engedélyt, hogyan kerülhet fegyverek közelébe egy szabályszerű bolond, ha jobban tetszik ergyellős, bekattant, balgatag, kelekótya, félcédulás. Ezeket sürgősen le kell szerelni és bevonni tőlük a fegyvereket.
Ohel
2025. szeptember 19. 13:43
Hát ha már a sajátjaitól ennyire félni kell, akkor ott tényleg nagy a baj.
röviden
2025. szeptember 19. 13:43
Így.:)
21 gramm
2025. szeptember 19. 13:02
Zseniális! " mint a mező barmai..." :)))))))))
