Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Fidesz Karácsony Gergely Németh Balázs

Fertőző betegség tombol az Orbán-gyűlölők között, kiderült a titok

2025. szeptember 06. 06:54

Lelepleződtek!

2025. szeptember 06. 06:54
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Németh Balázs, aki a népszerű műsorában sorra leplezi le a baloldali álhíreket, Fekete-Győr után a főpolgármestert is fülön csípte. A Momentum bukott elnökéről már korábban kiderült, hogy kamuzott arról, hogy a Fidesz megkereste őket, hogy induljanak a választáson. Most Karácsony is belépett ugyanabba a folyóba, bizonyítékok nélkül kamuzik összevissza. Azonban a két jómadár megszólalásából kiderült a titok: van egyeztetés a baloldali figurák között, hiszen mint tudjuk, nincsenek véletlenek.

Az ilyen és ehhez hasonló blődségekből az elkövetkezendő időkben még többre lehet számtani. Tehát Németh Balázséknak lesz dolguk bőven.

További jó álhírvadászatot!”

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 06. 07:19
Karácsony Gergely riszálja magát a TISZA párt őrjöngő elnökének! Teljesen nyilvánvaló! Lökött ahhoz,hogy ezt eltitkolja.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 06. 07:14
A hazug "liberóst" hamarabb utolérik mint a sánta kutyát.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. szeptember 06. 07:09
Hányok ennek a jóllakott bölcsödésnek a látványától!
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. szeptember 06. 06:57
Vagy két hónapja már előjött ezzel a hazugsággal Karácsony, de ezek szerint nem tünt fel senkinek. Igaz, akkor még egy pártalapítással együtt, hanem csak simán.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!