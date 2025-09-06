„Németh Balázs, aki a népszerű műsorában sorra leplezi le a baloldali álhíreket, Fekete-Győr után a főpolgármestert is fülön csípte. A Momentum bukott elnökéről már korábban kiderült, hogy kamuzott arról, hogy a Fidesz megkereste őket, hogy induljanak a választáson. Most Karácsony is belépett ugyanabba a folyóba, bizonyítékok nélkül kamuzik összevissza. Azonban a két jómadár megszólalásából kiderült a titok: van egyeztetés a baloldali figurák között, hiszen mint tudjuk, nincsenek véletlenek.

Az ilyen és ehhez hasonló blődségekből az elkövetkezendő időkben még többre lehet számtani. Tehát Németh Balázséknak lesz dolguk bőven.

További jó álhírvadászatot!”

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube