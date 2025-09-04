Ft
09. 04.
csütörtök
csőd Budapest Fővárosi Törvényszék Karácsony Gergely

Hajmeresztő állítással állt elő Karácsony Gergely (Videó)

2025. szeptember 04. 18:30

Eközben Budapest adóssága már közel mínusz 70 milliárd forintnál tart.

2025. szeptember 04. 18:30
null

Az ATV Egyenes beszéd vendége volt Budapest főpolgármestere, ahol hajmeresztő állítással állt elő. Karácsony Gergely szerint politikai feltételhez kötnék a főváros működéséhez szükséges források biztosítását. 

Úgy fogalmazott, hogy „fideszes háttéremberek azt üzenték neki: könnyebb lenne rendezni Budapest pénzügyeit, ha egy új párt alapításával megbontaná az ellenzéki egységet”. Állítása szerint ő ezt az ajánlatot visszautasította.

Mint ismert: Budapest adóssága már közel mínusz 70 milliárd forintnál tart, ugyanis szerdán újabb 4,5 milliárd forintot vontak el a főváros kasszájából.

Ennek hátterében az áll, hogy a pécsi bíróság másodfokon eltörölte azt az azonnali jogvédelmet, amelyet korábban a Fővárosi Törvényszék még a főváros javára ítélt a szolidaritási adó ügyében.

Karácsony szerint világos politikai összefüggés van a város pénzügyi helyzete és a „feltételezett alku” között, és szerinte, ha Budapest csődbe megy, az könnyen összekapcsolható azzal, „hogy őt nem sikerült bevonni a politikai játszmákba”

Az adásban a főpolgármester kizárta, hogy új pártot alapítson vagy bármilyen, a 2026-os választásokra vonatkozó politikai szerepvállalást tervezne.

A kormánnyal folytatott egyeztetések megszakadtak, a miniszterek hetek óta nem reagálnak a főváros megkereséseire” – állítja Karácsony.

Mint mondta: szeptemberben az iparűzési adóból származó bevételek átmenetileg enyhíthetik a város helyzetét, de a következő nagyobb befizetés csak márciusban esedékes; ám ha addig nem születik megállapodás a kormánnyal, vagy nem csökkennek az elvonások, 

Budapest működőképessége is veszélybe kerülhet.

A kapcsolódó beszélgetést itt nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube-videó

