Hajmeresztő állítással állt elő Karácsony Gergely (Videó)

Az ATV Egyenes beszéd vendége volt Budapest főpolgármestere, ahol hajmeresztő állítással állt elő. Karácsony Gergely szerint politikai feltételhez kötnék a főváros működéséhez szükséges források biztosítását.

Úgy fogalmazott, hogy „fideszes háttéremberek azt üzenték neki: könnyebb lenne rendezni Budapest pénzügyeit, ha egy új párt alapításával megbontaná az ellenzéki egységet”. Állítása szerint ő ezt az ajánlatot visszautasította.

Mint ismert: Budapest adóssága már közel mínusz 70 milliárd forintnál tart, ugyanis szerdán újabb 4,5 milliárd forintot vontak el a főváros kasszájából.

Ennek hátterében az áll, hogy a pécsi bíróság másodfokon eltörölte azt az azonnali jogvédelmet, amelyet korábban a Fővárosi Törvényszék még a főváros javára ítélt a szolidaritási adó ügyében.

Karácsony szerint világos politikai összefüggés van a város pénzügyi helyzete és a „feltételezett alku” között, és szerinte, ha Budapest csődbe megy, az könnyen összekapcsolható azzal, „hogy őt nem sikerült bevonni a politikai játszmákba”.