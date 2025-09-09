Fel akarta robbantani a Parlamentet egy férfi, a rendőrök a nyomába eredtek

Nem mindennapi hívás érkezett a 112-es segélyhívóra hétfőn 17 óra után: a külföldi számról telefonáló férfi közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet – számolt be a Police.hu.

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, majd előállították a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett.

Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.