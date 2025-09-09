Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség fenyegetés robbantás Parlament

Fel akarta robbantani a Parlamentet egy férfi, a rendőrök a nyomába eredtek

2025. szeptember 09. 10:38

A fenyegetésnél csak annak indoklása volt abszurdabb.

2025. szeptember 09. 10:38
null

Nem mindennapi hívás érkezett a 112-es segélyhívóra hétfőn 17 óra után: a külföldi számról telefonáló férfi közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet – számolt be a Police.hu.

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás. A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök fél órán belül elfogták, majd előállították a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett.

Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

Smisla
2025. szeptember 09. 12:18
A világ kifordult önmagából, és minden ilyen szemetet kiborított. Ha a normalitás partvonalon kívülre kerül, nem várható más reakció az értelmi fogyatékosoktól. Ha pedig ezek még hatalom közelébe is kerülhetnek, annak az eredménye egy "messiás" - MP.
madre79
2025. szeptember 09. 12:15
Feri bezáratta a diliházat, melynek sok lakója lehetne. Valaki kinézte magának a telket, de rácseszett, a házat kerül-amibe kerül fel kell újítani és eredeti funkcióját vissza kell kapnia!
Bodzay
2025. szeptember 09. 11:38
Ahhoz képest, hogy milyen bonyolult az emberi idegrendszer, tulajdonképpen nem is olyan sok a hiba.
nyugalom
2025. szeptember 09. 11:36
Ez amolyan tiszás.
