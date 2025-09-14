Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András Momentum Mozgalom Orbán Viktor miniszterelnök

Fekete-Győr András már nem viccel: Szálasi Ferencet és koncentrációs táborokat emleget a miniszterelnök videója láttán (FOTÓ)

2025. szeptember 14. 17:45

A Momentum korábbi elnöke Facebook-bejegyzésében reagált a miniszterelnök tegnap TikTokon közzétett videójára.

2025. szeptember 14. 17:45
null

„Miniszterelnök úr, árulja el: ez már az alja, vagy tud még lejjebb is süllyedni? Szálasi Ferencnek a »becsületére« válna az a videó, amiben ön tegnap játékos jókedvvel, egy partvissal a kezében imitálta a politikai ellenfelei eltakarítását” – olvasható Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom korábbi elnökének Facebook-bejegyzésében, amivel a miniszterelnök tegnapi videójára kívánt reagálni.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök tegnap egy videót osztott meg, amiben az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán.

Ezt is ajánljuk a témában

A Momentum korábbi elnöke szerint: „a jelenet kísértetiesen emlékeztet arra a sötét pillanatra, amikor Szálasi 1942-ben Nagyváradon azzal viccelődött, hogyan irtaná ki zsidó honfitársaink százezreit, mondván: egy háziasszony sem kérdezgeti a poloskákat, hogy »te megcsíptél-e vagy sem«, hanem egyszerűen kiirtja az összeset.”

A nyilas vezető „poénját” akkor nagy tetszés fogadta az arra fogékony közönség részéről – ahogy az ön videójára is lájkok ezrei érkeztek tegnap óta”

– tette hozzá Fekete-Győr András.

Ön a tegnapi szégyenteljes performanszával nemcsak a holokauszt magyarországi áldozatainak emlékét tiporta sárba, de elvetette a magvait egy lehetséges jövőbeni társadalmi katasztrófának is – emelte ki a képviselő, majd hozzátette: 

Lehet, hogy önnek ez egy játék, amin jókat röhögcsél a markába, de a történelem már számtalanszor bebizonyította, hogy az ilyen »vicceknek« bizony vérfagyasztó következményei tudnak lenni.

„Ön nem csupán politikusként, hanem emberként is végérvényesen megbukott tegnap. Aki a honfitársainak kiirtását viccesnek találja, abból tréfát űz, az minden jogát és erkölcsi alapját elveszíti arra, hogy az országunk vezetőjének nevezze magát” – emelte ki végül a korábbi pártelnök.

Nyitókép forrása: Partizán YouTube-csatornája

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. szeptember 14. 19:04
Fegyőr poloskának tartja magát és az ellenzéket! Az ellenzék akar összefogni a fasisztákkal, nem a Fidesz-KDNP. Magyar Petya Makizay nyomán előadta, hogy a fasisztákat is várják és képviselik.
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. szeptember 14. 19:02
mindig azzal vádolják az ellenfeleiket (ellenségeiket), amit maguk akarnak elkövetni .... :-((
Válasz erre
0
0
tetx
•••
2025. szeptember 14. 19:01 Szerkesztve
Gondolom fegyőr még soha nem tiporta sárba a holokauszt áldozatok emlékét mert nem bírja el a partvist, életében még se maga se más után nem takarított. Mennyi szemét lehet a baszatáskájában? Amúgy meg szóljon neki valaki, hogy Szálasi lélegzett, jó lenne ha nem szórakozna a halottak emlékével, hanem tartsa vissza!
Válasz erre
1
0
Kamcsatka5
2025. szeptember 14. 18:59
belga féreg!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!