Fekete-Győr András már nem viccel: Szálasi Ferencet és koncentrációs táborokat emleget a miniszterelnök videója láttán (FOTÓ)

Orbán Viktor eltakarította a poloskákat (VIDEÓ)
A miniszterelnök beváltotta korábbi ígéretét.
A Momentum korábbi elnöke Facebook-bejegyzésében reagált a miniszterelnök tegnap TikTokon közzétett videójára.
„Miniszterelnök úr, árulja el: ez már az alja, vagy tud még lejjebb is süllyedni? Szálasi Ferencnek a »becsületére« válna az a videó, amiben ön tegnap játékos jókedvvel, egy partvissal a kezében imitálta a politikai ellenfelei eltakarítását” – olvasható Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom korábbi elnökének Facebook-bejegyzésében, amivel a miniszterelnök tegnapi videójára kívánt reagálni.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök tegnap egy videót osztott meg, amiben az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán.
A Momentum korábbi elnöke szerint: „a jelenet kísértetiesen emlékeztet arra a sötét pillanatra, amikor Szálasi 1942-ben Nagyváradon azzal viccelődött, hogyan irtaná ki zsidó honfitársaink százezreit, mondván: egy háziasszony sem kérdezgeti a poloskákat, hogy »te megcsíptél-e vagy sem«, hanem egyszerűen kiirtja az összeset.”
A nyilas vezető „poénját” akkor nagy tetszés fogadta az arra fogékony közönség részéről – ahogy az ön videójára is lájkok ezrei érkeztek tegnap óta”
– tette hozzá Fekete-Győr András.
Ön a tegnapi szégyenteljes performanszával nemcsak a holokauszt magyarországi áldozatainak emlékét tiporta sárba, de elvetette a magvait egy lehetséges jövőbeni társadalmi katasztrófának is – emelte ki a képviselő, majd hozzátette:
Lehet, hogy önnek ez egy játék, amin jókat röhögcsél a markába, de a történelem már számtalanszor bebizonyította, hogy az ilyen »vicceknek« bizony vérfagyasztó következményei tudnak lenni.
„Ön nem csupán politikusként, hanem emberként is végérvényesen megbukott tegnap. Aki a honfitársainak kiirtását viccesnek találja, abból tréfát űz, az minden jogát és erkölcsi alapját elveszíti arra, hogy az országunk vezetőjének nevezze magát” – emelte ki végül a korábbi pártelnök.
