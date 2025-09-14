Fekete-Győr András már nem viccel: Szálasi Ferencet és koncentrációs táborokat emleget a miniszterelnök videója láttán (FOTÓ)

„Miniszterelnök úr, árulja el: ez már az alja, vagy tud még lejjebb is süllyedni? Szálasi Ferencnek a »becsületére« válna az a videó, amiben ön tegnap játékos jókedvvel, egy partvissal a kezében imitálta a politikai ellenfelei eltakarítását” – olvasható Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom korábbi elnökének Facebook-bejegyzésében, amivel a miniszterelnök tegnapi videójára kívánt reagálni.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök tegnap egy videót osztott meg, amiben az elszaporodott poloskákat söpörte le sátoraljaújhelyi szállásán.