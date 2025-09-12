Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz súlyos vádak vezérkari főnök biztonságpolitikai szakértő

Ezt nehéz lesz kimagyarázni: súlyos vádakat fogalmazott meg volt katonatársa Ruszin-Szendi Romuluszról

2025. szeptember 12. 08:59

A most már biztonságpolitikai szakértő Pintér Ferenc nepotista szélhámosnak nevezte a volt vezérkari főnököt.

2025. szeptember 12. 08:59
Ruszin-Szendi Romulusz

Eredetileg a kecskeméti repülőbázisra való betörés volt a témája a Klikk TV egyik csütörtöki műsorának, ám a vendég Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő az adás legnagyobb részében Ruszin-Szendi Romuluszról beszélt – már csak azért is, mert jól ismerte a Tisza Párt szakértőjévé vált volt vezérkari főnököt, akinek a katonatársa volt. 

Pintér mulatságosnak nevezte az ügyben Ruszin-Szendi kritikáját, miután a volt vezérkari főnöknek is köze lehetett az ügyhöz, amely szerinte nem is most történt, hanem korábban. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő Ruszin-Szendi Romulusz azon bejegyzésére, hogy államtitkokat érintő katonai katasztrófa történt, úgy reagált: 

Maga a volt vezérkari főnök egy államtitkokat érintő katonai katasztrófa.

„Én nem hallgatok rá, mert tudom, hogy milyen katonai tapasztalatai képességei vannak. Ő nem az az ember, akire hallgatni kell ebben a témában, inkább alájátszik ennek a történetnek” – mondta Pintér, aki úgy látja, Ruszin-Szendi személyes bosszúból minden ügyet megragad, hogy a honvédelmi miniszternek ellentmondjon, pedig egy vezérkari főnöknek akkor sem szabad kritizálnia a volt főnökét, miután leszerelt.

Játssza most a morálbajnokot az ország előtt, amire semmi oka nincs. Neki szemlesütve kellene elmennie horgászni 

– mutatott rá. 

Pintér hangsúlyozta: jól ismeri Ruszin-Szendit, középiskolában évfolyamtársa, a katonai főiskolán pedig szobatársa volt. Később viszont éppen miatta szerelt le, mert ezredesként sem azt az értékrendet képviselte, mint ő. Elkeserítőnek nevezte, hogy vezérkari főnök lehetett Ruszin-Szendi Romuluszból.

A szakértő egyenesen arcpirítónak tartja azt a luxust, ami a villáját jellemezte, de nem lepődött meg ezen sem, meg mert már ezredes korában is ilyen volt. Ő az első számú felelőse a nemrég kipattant villabotránynak. Pintér Ferenc biztos benne, hogy ő találta ki, milyen legyen ez a villa. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Soha nem áll bele olyan konfliktusba, amit ő okozott, mindig valaki szoknyája mögé bújik” – jellemezte egykori elöljáróját, majd kemény vádakat is megfogalmazott. Mint mondta, Ruszin-Szendi

baleseteket hallgatott el, vagy éppen mást küldött be orvosi vizsgálatra maga helyett.

„A tiszti karnak mindig a minőséget kell képviselnie a hadseregben. Ő nem a minőség volt, aki pedig az volt, az lefizette, vagy ha nem tudta, akkor kicsinálta” – sorolta Pintér.
A szakértő nemes egyszerűséggel

nepotista szélhámosnak nevezte Ruszin-Szendi Romuluszt.

Azzal folytatta, hogy harci egység vezetését soha nem bízná. 

Pintér ugyanakkor felvetett két olyan ügyet is, amelyet még senki nem kért számon a volt vezérkari főnökön.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyik, hogy 2022-ben Magyarországon is átrepült három ukrán katonai drón, amelyek „lerepülték az országot felderítés céljából”. Ezeket le kellett volna lőni. Erről senki nem kérdezte Ruszint, nem is mondott róla semmit, pedig ezek után távoznia kellett volna a posztjáról. 

A másik, hogy 2022 végén több mint 1200 hivatásos katonát kirúgott a honvédségtől, tönkretéve őket és családjaikat. Később pedig még 700 katonát tett lapátra. 

Mostani szerepvállalásáról Pintér Ferenc annyit mondott: 

Eddig átverte az ország egyik felé, most át akarja verni a másikat is. 

A repülőbázison történt incidens miatt egyébkét sajtóhírek szerint számos intézkedést is hoztak, így a szolnoki és a kecskeméti katonai bázison is kivágták a bozótot a kerítés több méteres körzetében, a honvédelmi tárca pedig elrendelte, hogy századosi rangig minden katonának részt kell vennie az őrségben.

A teljes adást itt nézheti meg: 


 

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NiewiederGyurcsány
2025. szeptember 12. 11:12
Csak arra lennék kiváncsi, hogy mennyi időre van szükség ennek a hazaárulónak az elitéléséhez!
Válasz erre
0
0
lengedez-2
2025. szeptember 12. 10:33
Így már érthető, hogy miért nem lőtték le az ukrán drónt, ami elment Horvátországig. Ruszin megtiltotta! Az ukrán imádó vagy inkább kém, megengedte az ukránoknak a kémkedést! Minden a helyére került és így már érthető!!!
Válasz erre
4
0
Picnic Niki
•••
2025. szeptember 12. 10:27 Szerkesztve
Ez az igazmondó katona eddig miért nem állt elő, h mekkora tolvaj R-Sz? A sértettségét az is mutatja, h a testvérét, ő is baka volt, is elbocsájtották, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf rendelt el. Szerinte R-Sz le kellett volna mondania tiltakozásul, nem védte meg a katonákat. Gondolod, lemond, akkor más nem küldte el volna őket, köztük a testvérét is?
Válasz erre
0
7
kimirszen
•••
2025. szeptember 12. 10:17 Szerkesztve
salátás 2025. szeptember 12. 09:57 akit le kell köpni, azt leköpöm huttinger 90en fokban felfelé köpj őstermelő. Megfelelő célba csapódik majd a csula.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!