Ezt nehéz lesz kimagyarázni: súlyos vádakat fogalmazott meg volt katonatársa Ruszin-Szendi Romuluszról

„Én nem hallgatok rá, mert tudom, hogy milyen katonai tapasztalatai képességei vannak. Ő nem az az ember, akire hallgatni kell ebben a témában, inkább alájátszik ennek a történetnek” – mondta Pintér, aki úgy látja, Ruszin-Szendi személyes bosszúból minden ügyet megragad, hogy a honvédelmi miniszternek ellentmondjon, pedig egy vezérkari főnöknek akkor sem szabad kritizálnia a volt főnökét, miután leszerelt.

Játssza most a morálbajnokot az ország előtt, amire semmi oka nincs. Neki szemlesütve kellene elmennie horgászni

– mutatott rá.

Pintér hangsúlyozta: jól ismeri Ruszin-Szendit, középiskolában évfolyamtársa, a katonai főiskolán pedig szobatársa volt. Később viszont éppen miatta szerelt le, mert ezredesként sem azt az értékrendet képviselte, mint ő. Elkeserítőnek nevezte, hogy vezérkari főnök lehetett Ruszin-Szendi Romuluszból.

A szakértő egyenesen arcpirítónak tartja azt a luxust, ami a villáját jellemezte, de nem lepődött meg ezen sem, meg mert már ezredes korában is ilyen volt. Ő az első számú felelőse a nemrég kipattant villabotránynak. Pintér Ferenc biztos benne, hogy ő találta ki, milyen legyen ez a villa.