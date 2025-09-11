Ft
Ruszin-Szendi Romulusz charlie kirk gyilkosság Orbán Viktor

Mindig van lejjebb a Tisza Pártban: Ruszin-Szendi Romulusz még Charlie Kirk halálát is Orbán Viktor elleni támadásra használta

2025. szeptember 11. 15:54

„A vezető, aki nem példát mutat, hanem ellenségképeket gyárt” – fogalmazott a Tisza Párt politikusa a miniszterelnökkel kapcsolatban.

2025. szeptember 11. 15:54
null

Ruszin-Szendi Romulusz Charlie Kirk meggyilkolására reagálva hosszú bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyben első pillantásra együttérzőnek tűnő sorokat írt, ám a szöveg lényege gyorsan világossá vált: 

a magyar miniszterelnök támadása állt a középpontban.

Miközben Donald Trump egyértelműen fogalmazott, amikor kijelentette, hogy az erőszak és a gyilkosság a politikai démonizálás következménye, Ruszin ezt az üzenetet kiforgatta, és Orbán Viktor szavait, illetve politikai stílusát állította be felelősként.

A Tisza politikusa arról értekezett, hogy a miniszterelnök és környezete gyűlöletet szít, „ellenségképeket gyárt”, sőt, „gyűlöletgyártásról” beszélt, amely szerinte mérgezi a közéletet. Ezzel azonban valójában nem tett mást, mint egy amerikai tragédiát használt fel arra, hogy hazai politikai támadást intézzen a kormányfő ellen. Ahelyett, hogy a gyilkosság valódi tanulságairól szólt volna, 

a bejegyzés csupán ürügyként szolgált arra, hogy újra és újra Orbán Viktort támadja.

Miközben a világ vezetői és közéleti szereplők mély részvétüket fejezték ki Charlie Kirk családjának, és a politikai erőszak veszélyeire figyelmeztettek, Ruszin-Szendi a kampány logikája szerint próbálta felhasználni a tragédiát. Az üzenet így inkább tűnt egy választási beszéd részének, semmint egy őszinte gondolatnak, amely valóban az áldozat emlékét tisztelné.

A bejegyzés éppen ezért nem más, mint újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza vezetője számára a politikai haszonszerzés mindennél fontosabb. Még egy brutális gyilkosságot is képes politikai fegyverként bevetni, hogy támadja a magyar miniszterelnököt – ezzel azonban nem gyengíti, hanem éppen megerősíti Orbán Viktor álláspontját: a gyűlöletkeltés és a démonizálás soha nem vezethet jóra.

Nyitókép: Facebook

