Mindig van lejjebb a Tisza Pártban: Ruszin-Szendi Romulusz még Charlie Kirk halálát is Orbán Viktor elleni támadásra használta

a bejegyzés csupán ürügyként szolgált arra, hogy újra és újra Orbán Viktort támadja.

Miközben a világ vezetői és közéleti szereplők mély részvétüket fejezték ki Charlie Kirk családjának, és a politikai erőszak veszélyeire figyelmeztettek, Ruszin-Szendi a kampány logikája szerint próbálta felhasználni a tragédiát. Az üzenet így inkább tűnt egy választási beszéd részének, semmint egy őszinte gondolatnak, amely valóban az áldozat emlékét tisztelné.

A bejegyzés éppen ezért nem más, mint újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza vezetője számára a politikai haszonszerzés mindennél fontosabb. Még egy brutális gyilkosságot is képes politikai fegyverként bevetni, hogy támadja a magyar miniszterelnököt – ezzel azonban nem gyengíti, hanem éppen megerősíti Orbán Viktor álláspontját: a gyűlöletkeltés és a démonizálás soha nem vezethet jóra.