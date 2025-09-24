Ft
Rákay Phillip Magyar Péter Orbán Viktor vélemény

Ez a te szinted, te pojáca, te makett fiú!

2025. szeptember 24. 10:30

Végre egy színpadon állhatsz és vitatkozhatsz egy kartonból kivágott Orbán Viktor figurával!

2025. szeptember 24. 10:30
null
Rákay Philip
Rákay Philip
„Ez a te szinted, te pojáca, te makett fiú! Végre egy színpadon állhatsz és vitatkozhatsz egy kartonból kivágott Orbán Viktor figurával! Gratulálok! Nem elég, hogy lopod a szlogenjeit és próbálod másolni őt, hogy idegállapotba kerülsz, amikor arra gondolsz, egy utolsó senki voltál Orbán Viktor környezetében – mert már akkor is tökéletesen átlátott rajtad –, s hogy sértettségedben mindenféle szánalmas produkcióval előrukkolsz, csak hogy egy pillanatra rád figyeljen már végre. Előre szólok, hogy még időben be tudj spájzolni nyugtatóból: jövőre bukta lesz ebből, Peti! Hatalmas bukta!”

22-es csapdája
2025. szeptember 24. 10:57
"egy utolsó senki voltál Orbán Viktor környezetében – mert már akkor is tökéletesen átlátott rajtad " Nem kell konfabulálni, Philip. Semmiféle átlátásról nem volt szó. Nepotizmusról volt szó. Ha Viktor átlátott volna MP-n, nem kellett volna felvennie sehová, semminek a NER-ben.
Válasz erre
1
1
Zsolt75
2025. szeptember 24. 10:55
Legalább felöltözött volna hozzá normálisan...
Válasz erre
0
0
kukubenko
2025. szeptember 24. 10:52
Üdvözöllek Philip. Sok mandineres kommentelő kérését tolmácsolom feléd, mivel neked van lehetőséged a probléma megoldására. Rengeteg gyűlölködő és erőszakra felbujtó ellenzéki kommentel a Mandineren. Bejelentésre időnként törlik őket, de azonnal regisztrálnak egy új nick-en és hetek hónapok telnek el mire kiteszik őket. Egy Orbán Viktor, Bayer Zsolt cikk alatt a kommentfal olvashatatlan, mert ellepik a gusztustalanok és egy értelmes beírás csak elvétve lelhető fel. Tegnap óta elszaporodott a pedofideszező és Semjén Zsoltot lejárató beírások. A Mandiner nem tesz ezek ellen semmit. A DPK pont azért alakult meg, hogy ezeket kiszűrjék. Ezért kérlek, hogy tegyél ez ellen valamit.
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. szeptember 24. 10:50
Pedofidesz már csak pedofidesz marad. Ki az a Zsolti bácsi? Bár már meg sem lepődünk... • A templomban is a Fidesznek kampányolt Pajor András atya, aki meztelen kisfiúkat fogdosott. Nyomozás indult ellene. • A fidesz többször is kitüntette Juhász Péter Pál javítóintézeti igazgatót, aki több mint 10 évig futtatott gyerekprostikat mielőtt lekapcsolták. • Szentkirályi Alexandra kitüntetést adott át a pedofil Vásárhelyi Jánosnak, bűntársa Kónya Endre pedig elnöki kegyelmet kapott Novák Katalintól. • Pedofil képeket és videókat találtak a laptopján, letartóztatták Nagy Jánost, a Nemzeti Földügyi Központ vezetőjét, Orbán Viktor gimnáziumi osztálytársát. • A Harcosok Klubja nevű fideszes gyűlésen ott volt S. Tamás György is, akit korábban elítéltek 12 éven aluli gyermek elleni szexuális erőszak miatt. • Egy 9 éves kisfiú is áldozata volt a pedofil Hatházi Róbert atyának, akit a kecskeméti fideszes önkormányzat kitüntetett és közpénzzel tömött. Aki ezekre szavaz, beteg, pszichopata ember.
Válasz erre
0
8
