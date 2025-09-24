Valóra vált Magyar Péter rémálma: végig átlátott a szitán Orbán Viktor

Kikelt magából Orbán Viktor: „Szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt”
„Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere” – írta a miniszterelnök.
A Politico szemrebbenés nélkül tolja Magyar Péter szekerét.
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) nem engedélyezte, hogy a magyar hatóságok eljárást indítsanak Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis ellen, megvédve ezzel mentelmi jogukat – emlékeztetett a Politico.
A lap szerint a döntés meghozatalakor főként az Orbán Viktor vezette Fidesz befolyása miatti igazságszolgáltatási aggályokra hivatkoztak. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-delegációvezetője politikai beavatkozással vádolta Brüsszelt és bírálta az immunitás fenntartását.
Dobrev Klára szerint a szavazás egyértelmű üzenet arról, hogy nincs független igazságszolgáltatás Magyarországon; Hajdú Márton (Tisza) pedig koholtnak nevezte a vádakat.
Az ügy éppen egy kiélezett helyzetben történt, ugyanis Magyar Péter népszerűsége növekszik az áprilisi választások előtt. A lap ezen a ponton árulkodó megjegyzést tett. Ezzel a kijelentéssel egyrészt kimondatlanul is a Tisza Pártnak szurkol a brüsszeli lap, másrészt pedig csak a régi baloldali közvélemény-kutatásokra tud hivatkozni.
Ez pedig azt jelenti, hogy rémálomszerűen alakulnak a dolgok Magyar Péter számára. Eddig csak attól tartott, hogy a saját pártjából fogja majd valaki elszólni magát, most azonban kiderült, hogy az őt támogató brüsszeli lap, a Poltico is elkottyintotta a lényeget.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere” – írta a miniszterelnök.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert