Valóra vált Magyar Péter rémálma: végig átlátott a szitán Orbán Viktor

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) nem engedélyezte, hogy a magyar hatóságok eljárást indítsanak Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis ellen, megvédve ezzel mentelmi jogukat – emlékeztetett a Politico.

A lap szerint a döntés meghozatalakor főként az Orbán Viktor vezette Fidesz befolyása miatti igazságszolgáltatási aggályokra hivatkoztak. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-delegációvezetője politikai beavatkozással vádolta Brüsszelt és bírálta az immunitás fenntartását.

Dobrev Klára szerint a szavazás egyértelmű üzenet arról, hogy nincs független igazságszolgáltatás Magyarországon; Hajdú Márton (Tisza) pedig koholtnak nevezte a vádakat.

Az ügy éppen egy kiélezett helyzetben történt, ugyanis Magyar Péter népszerűsége növekszik az áprilisi választások előtt. A lap ezen a ponton árulkodó megjegyzést tett. Ezzel a kijelentéssel egyrészt kimondatlanul is a Tisza Pártnak szurkol a brüsszeli lap, másrészt pedig csak a régi baloldali közvélemény-kutatásokra tud hivatkozni.

Ez pedig azt jelenti, hogy rémálomszerűen alakulnak a dolgok Magyar Péter számára. Eddig csak attól tartott, hogy a saját pártjából fogja majd valaki elszólni magát, most azonban kiderült, hogy az őt támogató brüsszeli lap, a Poltico is elkottyintotta a lényeget.