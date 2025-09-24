Ft
Ilaria Salis Tisza Párt Brüsszel Magyarország Magyar Péter Politico ellenzék Orbán Viktor Dobrev Klára baloldal

Valóra vált Magyar Péter rémálma: végig átlátott a szitán Orbán Viktor

2025. szeptember 24. 10:06

A Politico szemrebbenés nélkül tolja Magyar Péter szekerét.

2025. szeptember 24. 10:06
null

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) nem engedélyezte, hogy a magyar hatóságok eljárást indítsanak Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis ellen, megvédve ezzel mentelmi jogukat – emlékeztetett a Politico.

A lap szerint a döntés meghozatalakor főként az Orbán Viktor vezette Fidesz befolyása miatti igazságszolgáltatási aggályokra hivatkoztak. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-delegációvezetője politikai beavatkozással vádolta Brüsszelt és bírálta az immunitás fenntartását.

Dobrev Klára szerint a szavazás egyértelmű üzenet arról, hogy nincs független igazságszolgáltatás Magyarországon; Hajdú Márton (Tisza) pedig koholtnak nevezte a vádakat.

Az ügy éppen egy kiélezett helyzetben történt, ugyanis Magyar Péter népszerűsége növekszik az áprilisi választások előtt. A lap ezen a ponton árulkodó megjegyzést tett. Ezzel a kijelentéssel egyrészt kimondatlanul is a Tisza Pártnak szurkol a brüsszeli lap, másrészt pedig csak a régi baloldali közvélemény-kutatásokra tud hivatkozni.

Ez pedig azt jelenti, hogy rémálomszerűen alakulnak a dolgok Magyar Péter számára. Eddig csak attól tartott, hogy a saját pártjából fogja majd valaki elszólni magát, most azonban kiderült, hogy az őt támogató brüsszeli lap, a Poltico is elkottyintotta a lényeget.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

nemecsek-3
•••
2025. szeptember 24. 11:16 Szerkesztve
Milyen szitán is látott át Orbán Viktor??? Azon a szitán ami egy darab óriási lyuk és kezdetektől fogva ténykérdés volt a látvány minden normális ember számára? Nem kellene már abbahagyni a hülye címadásokat, hülyére venni Orbánt? Talán a valós érdemeit lenne célszerűbb emlegetni. van bőven.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. szeptember 24. 10:56
Csak a szokásos: a lippsik úgy hiszik, hogy ők Isten, ember és a törvény fölött állnak.
Válasz erre
5
0
Hangillat
•••
2025. szeptember 24. 10:54 Szerkesztve
"Tito az imperialisták láncos kutyája" M.Agyar Weber & EUrsula Magyarországnak szánt végzetes toronyóra rablánccal megbízott ,joghalálállami láncos pibullja.
Válasz erre
0
0
nekateal
•••
2025. szeptember 24. 10:40 Szerkesztve
"Dobrev Klára szerint a szavazás egyértelmű üzenet arról, hogy nincs független igazságszolgáltatás Magyarországon;" VAGY INKÁBB: nincs független igazságszolgáltatás az EU-ban! Ez a rémísztő!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!