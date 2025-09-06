Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Alapjogokért Központ adóemelés

Ettől bekönnyezik Magyar Péter: az emberek átlátnak a Tisza Párt hazugságain

2025. szeptember 06. 09:59

A magyarok közel kétharmada tart a Tisza Párt adóemelési terveitől.

2025. szeptember 06. 09:59
null

A felnőtt magyarok 63 százaléka tart attól, hogy a Tisza Párt a 2026-os országgyűlési választások után megemelné a lakossági adóterheket – mutat rá az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása. A felmérés szerint a megkérdezettek jelentős része nem hisz Magyar Péter kríziskommunikációjának, és inkább a kiszivárgott, többkulcsos jövedelemadót és a családtámogatási rendszer megszüntetését célzó javaslatokat tartja a párt valós szándékának. Ezt támasztja alá Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének etyeki fórumon elhangzott kijelentése is, miszerint „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A párt belső feszültségeit jelzi, hogy a „Tisza-szigetek” száma is megcsappant az utóbbi időben.

Miközben a Tisza Párt nehézségekkel küzd, a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével sikeresen uralták a nyári közéleti napirendet – állapítja meg az Alapjogokért Központ elemzése. A Fidesz a Harcosok Klubja után létrehozta a Digitális Polgári Köröket, szeptember 1-jétől elindította az Otthon Start Programot, és bevezette az édesanyák SZJA-mentességét. A miniszterelnök több népszerű podcast műsorban szerepelt, sőt, Donald Trump is megkereste, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán konzultáljon vele. 

Ezzel szemben a Tisza Párt nyara kudarcokkal teli volt:

  • Magyar Péter országjárása érdektelenségbe fulladt,
  • az ukrán kémügy vádjait nem sikerült tisztáznia, és 
  • a párt brutális adóemelési tervei is napvilágra kerültek.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, Dálnoki Áron által készített javaslat szerint a párt hatalomra kerülése esetén 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív jövedelemadózást, amely a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné. Ez a „brüsszeli technokrata elit” megszorító politikáját idéző terv a magyar munkavállalók 75 százalékát érintené. A felmérés szerint

a Fidesz-szavazók 86 százaléka, de még a Tisza Párt szimpatizánsainak 32 százaléka is adóemeléstől tart.

Különösen jelentős, hogy a 18-39 éves korosztály 60 százaléka is osztja ezt az aggodalmat, ami a fiatalokat célzó adókedvezmények ismeretében rossz hír a Tisza számára.

Tarr Zoltán etyeki beszédében elismerte, hogy a pártnak számos olyan szakpolitikai javaslata van, amelyet nem hozhat nyilvánosságra, mert az „megbukáshoz vezetne”. Ez tovább erősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket tervez, amelyek nem találkoznak a magyar választók igényeivel. A párt az őszi politikai szezon kezdetén is nehéz helyzetben van: a kormánypártok kötcsei rendezvényének megzavarásával próbálják elterelni a figyelmet adóemelési terveikről és a brüsszeli érdekekkel összhangban lévő politikájukról, például az Ukrajna uniós tagságát támogató aláírásgyűjtésről, amely végül kémbotrányba fulladt.

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
•••
2025. szeptember 06. 11:44 Szerkesztve
A Tisza szimpatizánsok között esküszöm, van olyan, aki még a választási végeredmény után is leadná a szavazatát erre a hóhányóra. Hályogszemmel nem is képeset mást látni, a külvilág a számukra elveszett.
Válasz erre
1
0
dzsini75
2025. szeptember 06. 11:22
“ Tisza Párt szimpatizánsainak 32 százaléka is”…… Azaz a Szekta harmada nem hiszi el Pötinek, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz…… És mégis rá szavaz…… 😱😂😱
Válasz erre
0
0
packó_
2025. szeptember 06. 10:17
Bekönnyezik... Nehéz lenni magyar nyelv.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!