Ettől bekönnyezik Magyar Péter: az emberek átlátnak a Tisza Párt hazugságain

A felnőtt magyarok 63 százaléka tart attól, hogy a Tisza Párt a 2026-os országgyűlési választások után megemelné a lakossági adóterheket – mutat rá az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása. A felmérés szerint a megkérdezettek jelentős része nem hisz Magyar Péter kríziskommunikációjának, és inkább a kiszivárgott, többkulcsos jövedelemadót és a családtámogatási rendszer megszüntetését célzó javaslatokat tartja a párt valós szándékának. Ezt támasztja alá Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének etyeki fórumon elhangzott kijelentése is, miszerint „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A párt belső feszültségeit jelzi, hogy a „Tisza-szigetek” száma is megcsappant az utóbbi időben.

Miközben a Tisza Párt nehézségekkel küzd, a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével sikeresen uralták a nyári közéleti napirendet – állapítja meg az Alapjogokért Központ elemzése. A Fidesz a Harcosok Klubja után létrehozta a Digitális Polgári Köröket, szeptember 1-jétől elindította az Otthon Start Programot, és bevezette az édesanyák SZJA-mentességét. A miniszterelnök több népszerű podcast műsorban szerepelt, sőt, Donald Trump is megkereste, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán konzultáljon vele.

Ezzel szemben a Tisza Párt nyara kudarcokkal teli volt:

Magyar Péter országjárása érdektelenségbe fulladt,

az ukrán kémügy vádjait nem sikerült tisztáznia, és

a párt brutális adóemelési tervei is napvilágra kerültek.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, Dálnoki Áron által készített javaslat szerint a párt hatalomra kerülése esetén 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív jövedelemadózást, amely a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné. Ez a „brüsszeli technokrata elit” megszorító politikáját idéző terv a magyar munkavállalók 75 százalékát érintené. A felmérés szerint

a Fidesz-szavazók 86 százaléka, de még a Tisza Párt szimpatizánsainak 32 százaléka is adóemeléstől tart.

Különösen jelentős, hogy a 18-39 éves korosztály 60 százaléka is osztja ezt az aggodalmat, ami a fiatalokat célzó adókedvezmények ismeretében rossz hír a Tisza számára.

Tarr Zoltán etyeki beszédében elismerte, hogy a pártnak számos olyan szakpolitikai javaslata van, amelyet nem hozhat nyilvánosságra, mert az „megbukáshoz vezetne”. Ez tovább erősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket tervez, amelyek nem találkoznak a magyar választók igényeivel. A párt az őszi politikai szezon kezdetén is nehéz helyzetben van: a kormánypártok kötcsei rendezvényének megzavarásával próbálják elterelni a figyelmet adóemelési terveikről és a brüsszeli érdekekkel összhangban lévő politikájukról, például az Ukrajna uniós tagságát támogató aláírásgyűjtésről, amely végül kémbotrányba fulladt.

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP