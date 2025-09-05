Ft
09. 05.
péntek
Tisza Párt Tisza-adó liberális Magyarország Palóc André Magyar Péter ellenzék adó IMF baloldal

Sokan rettegtek ettől, most viszont bebizonyosodott: az IMF összes kérését teljesítené Magyar Péter pártja (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 19:21

„Ez azt jelentené, hogy már egy átlag jövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne” – szögezte le a közgazdász.

2025. szeptember 05. 19:21
null

Az IMF kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban.

A szóvivő kiemelte: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) augusztus 29-i ajánlásában többek között úgy fogalmaz,

felül kell vizsgálni a családi adókedvezmény rendszerét Magyarországon, illetve a személyi jövedelemadónál a magasabb jövedelmek, magasabb adókulccsal adózzanak.

Ez is ott van a 80 oldalas országjelentésben, amely nemrégiben látott napvilágot. „De nemcsak ez látott napvilágot, hanem például Tarr Zoltánék etyeki fórumán lényegében nyíltan kikotyogták, hogy kormányra kerülés esetén adókat emelnének, ez a Tisza-adó” – fogalmazott a szóvivő.

Ez azt jelentené, hogy már egy átlag jövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne. Fontos ezt mérlegelni, erről szól a gyakorlatban a Tisza-adó – mondta Palóc André.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

(MTI)

nyugalom
•••
2025. szeptember 05. 21:13 Szerkesztve
Kakaska most leginkább Judittól retteg, remeg!
lemez
2025. szeptember 05. 20:54
Modt a piti pöti volt az atv-ben.Csak személyeskedés,.Orbán,Lázár lörinc.Hazahozza a pénzt Brüsszelböl,beindul a gazdaság.Vagyonadó ,Hatvanpuszta fedezi a kiadásokat.Áfa csökkentés. A többi nem érdekes monológ.
nyugalom
2025. szeptember 05. 20:51
Mi ez a komcsik örökös adóztatasa? Mint kamugeriek! Egy a brancs. Ha jól működik az orszag, tegyük tönkre.
wadcutter
2025. szeptember 05. 20:36
kell az elvett pénz Ukrajnának, oda küldenék ki a MAGYAROKTÓL beszedett plusz adókat
