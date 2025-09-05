Sokan rettegtek ettől, most viszont bebizonyosodott: az IMF összes kérését teljesítené Magyar Péter pártja (VIDEÓ)

Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)
Cseh Katalin mindenről kitálalt.
„Ez azt jelentené, hogy már egy átlag jövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne” – szögezte le a közgazdász.
Az IMF kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban.
A szóvivő kiemelte: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) augusztus 29-i ajánlásában többek között úgy fogalmaz,
felül kell vizsgálni a családi adókedvezmény rendszerét Magyarországon, illetve a személyi jövedelemadónál a magasabb jövedelmek, magasabb adókulccsal adózzanak.
Ez is ott van a 80 oldalas országjelentésben, amely nemrégiben látott napvilágot. „De nemcsak ez látott napvilágot, hanem például Tarr Zoltánék etyeki fórumán lényegében nyíltan kikotyogták, hogy kormányra kerülés esetén adókat emelnének, ez a Tisza-adó” – fogalmazott a szóvivő.
Ez azt jelentené, hogy már egy átlag jövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne. Fontos ezt mérlegelni, erről szól a gyakorlatban a Tisza-adó – mondta Palóc André.
