Erős üzenetet küldött Hadházynak az elemző: „úgy tűnik, mindig van lejjebb”

„Sokszor mondjuk egyes ellenzéki akciók után, hogy ennél már nincsen lejjebb. De aztán mindig megállapítjuk, hogy de igen, mindig van lejjebb!” – reagált a Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen történtekre Deák Dániel közösségi oldalán.

Az elemző részletesen felidézte a keddi eseményeket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a független parlamenti képviselő és mintegy száz szimpatizánsa

Budapesten megtámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén

miután Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját. Az incidens azt követően történt, hogy Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést.

A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő is. Majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett