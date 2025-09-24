Erős üzenetet küldött Hadházynak az elemző: „úgy tűnik, mindig van lejjebb”

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Ismert, a független parlamenti képviselő és mintegy száz szimpatizánsa Budapesten megtámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik szerzetesét a Ferenciek terén.
„Sokszor mondjuk egyes ellenzéki akciók után, hogy ennél már nincsen lejjebb. De aztán mindig megállapítjuk, hogy de igen, mindig van lejjebb!” – reagált a Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen történtekre Deák Dániel közösségi oldalán.
Az elemző részletesen felidézte a keddi eseményeket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a független parlamenti képviselő és mintegy száz szimpatizánsa
Budapesten megtámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén
miután Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját. Az incidens azt követően történt, hogy Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést.
A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő is. Majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett
egyház ellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.
Deák arra is kitért, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon. „A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról, mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről” – írta az elemző.
A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az „ellenzéki keménymag rezonál” ezekre az emberekre,
a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt,
mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot.
