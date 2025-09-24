Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szavazó Hadházy Ákos templom tüntetés Magyar Péter pap fórum Ferenciek tere

Erős üzenetet küldött Hadházynak az elemző: „úgy tűnik, mindig van lejjebb”

2025. szeptember 24. 10:34

Ismert, a független parlamenti képviselő és mintegy száz szimpatizánsa Budapesten megtámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik szerzetesét a Ferenciek terén.

2025. szeptember 24. 10:34
null

„Sokszor mondjuk egyes ellenzéki akciók után, hogy ennél már nincsen lejjebb. De aztán mindig megállapítjuk, hogy de igen, mindig van lejjebb!” – reagált a Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen történtekre Deák Dániel közösségi oldalán

Az elemző részletesen felidézte a keddi eseményeket. Mint arról a Mandiner is beszámolt, a független parlamenti képviselő és mintegy száz szimpatizánsa 

Budapesten megtámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén

miután Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját. Az incidens azt követően történt, hogy Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. 

A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő is. Majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett 

egyház ellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Ezt is ajánljuk a témában

Deák arra is kitért, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon. „A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról, mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről” – írta az elemző.

A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az „ellenzéki keménymag rezonál” ezekre az emberekre, 

a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt, 

mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 24. 10:58
311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el. 310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el. (3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, vétség miatt két évig, a csoport szervezője és vezetője bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
•••
2025. szeptember 24. 10:57 Szerkesztve
Nem tudom, mi lehet a harang kongatás mögött, mert sok minden lehet. Mert ha pl nem az egyébként betervezett volt, akkor lehetett olyan üzenete, hogy a téren megjelenő balosok egyértelmű hadüzenete az egyházi közösségre, akkor a Pap erre válaszolva tiltakozásul kongatott, jelezve a sötét oldalon álló balosok provokációjára, hogy mi sem leszünk némák a ti támadásotokra. Erre viszont még a balosok orra áll feljebb. A balosok viszont ezzel kiugrottak a bokorból, vagyis elárulták magukat azzal, hogy a gyülekezés szándékos provokáció volt az egyház ellen. Én például észre sem vettem volna, hogy a harang megkondul, mert a templomok arról is híresek, hogy harangoznak. "Rossz az, aki rosszra gondol". Nyald ki a seggem soros!!!
Válasz erre
2
1
Obsitos Technikus
2025. szeptember 24. 10:56
Legyünk itt is pontosak, a szerzetes atya kezében egy breviárium volt.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. szeptember 24. 10:49
Hadházyt jövő kedden móresre kell tanítani. Pár tockost, sallert kiosztani neki, hogy érezze a törődést.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!