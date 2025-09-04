Előkerült Tarr Zoltán, nem is akármilyen társaságban

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
„Micsoda csapat” – értékelt Deák Dániel politikai elemző.
Micsoda csapat: Tarr Zoltán előkerült, az uniós pénzek visszatartásának örülő Kollár Kinga és az egészségügyi vitán szénné égő Kulja András társaságában – írja posztjában Deák Dániel.
„Előkerült Tarr Zoltán, de válaszok helyett csak össze-vissza hadovált” – fogalmazott az elemző közösségi oldalán egy másik posztban. Deák Dániel Facebook-ján egy videót is megosztott Tarr Hír TV-nek adott nyilatkozata kapcsán, ahol a politikus mindenről beszélt, csak arról nem, amiről a riporter kérdezte.
Tarr Zoltán jól láthatóan folyamatos tereléssel próbált meg kitérni a válaszadás elől, amikor a televízió riportere az etyeki nyilatkozata kapcsán kérdezte.
Mint ismert: a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy Etyeken készült felvételből. (A videó azon a rendezvényen készült, ahol a tiszások egyébként 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót.)
Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
Deák Dániel videójában úgy fogalmazott: „Kedves Zoltán, inkább arra válaszoljon, hogy mi az, ami hogyha kiderül, abba belebuknak”.
Deák Dániel videóját itt tekinthetik meg:
