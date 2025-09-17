Elkeserítő helyzetben lehet Magyar Péter: leleplezte a híres író, miért alkalmatlan a kormányzásra

Kötter Tamás egy igen érdekes lélektani megfigyelésére hívta fel a figyelmet. Az író a Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét a Tisza Párt főbb politikusainak lelki hozzáállásáról.

Kötter két emblematikus figura viselkedését, egész pontosan Magyar Péterét és Ruszin-Szendi Romuluszét emelte ki rövid írásában.

„A Ruszin- Szendi fegyverügy jól visszaadja a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter és a neki lízingelt Tisza Párt köre gyűlt kalandorok lelki alkatát:

emberek, akik azért gyűlölik a társadalmat, mert úgy érzik,nem kapták meg tőle, ami szerintük nekik járna.

Ez az érzés pedig leplezett vagy egyenesen nyílt agressziót szül, amit kivetítenek a környezetükre – ezért gyalázza magyar péter már azt is, akiről feltételezi, hogy nem ért vele egyet; ezért löki fel, ütközi le a riportert Ruszin-Szendi és még sorolhatnám. Ezek az emberek tele vannak fojtott dühvel, ami teljesen elhomályosítja az elméjüket