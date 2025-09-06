Elképesztő, mik derültek ki a tiszás adóemelő, Dálnoki múltjából

A következő alkalommal Dálnoki már nem volt ennyire visszafogott, megszavaztatta a hallgatóságát, hogy ők milyen adót szeretnének, és örömmel konstatálta, hogy legalább 80 százalékuk a több kulcs mellett voksolt. Majd utána kis előadást tartott arról, hogy az egy kulcs miatt a szegényebb emberek többet adóznak, mint a gazdagabbak – Szarvas szerint ekkora hülyeséget már régóta nem lehetett hallani, ezért ez az ember nem több egy közgazdasági Miki egérnél.

A következő idézetből pedig az derül ki, hogy Dálnoki elismeri,

a nemzetközi hitelminősítők megszorításokat várnak a kormánytól, de ezt követelték 2011-ben is,

jelentette ki a műsorvezető, és a tiszás szakértő egyik Facebook-posztjából is idézett, miszerint az extraprofitadókat eltörölné és a kiesett pénzt az emberek zsebéből pótolná.

A Patrióta ezt követően bemutatja, ki is Dálnoki, honnan jött a politikába. Szarvas úgy véli, a szakértő szépen illeszkedik a baloldal adóemelő miniszterelnökeinek a sorába, hiszen Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai is vagyonos emberek. A Bokros-csomag idején, amikor a fél országot nyomorította meg a szocialista megszorítás, Dálnoki egy amerikai üzleti főiskolán tanult, ahol most egy négyéves képzés potom 29 millió forintba kerül.