09. 06.
szombat
Tarr Zoltán Szarvas Szilveszter Tisza Párt Dálnoki Áron adóemelés Patrióta baloldal

Elképesztő, mik derültek ki a tiszás adóemelő, Dálnoki múltjából

2025. szeptember 06. 17:52

Szarvas Szilveszter szerint ez az ember nem több egy közgazdasági Miki egérnél.

2025. szeptember 06. 17:52
Dálnoki Áron leleplezése a Patriótában

Elképesztő fociöngólt játszott be Szarvas Szilveszter a Patrióta műsorában, szerinte a politikában legalább ekkora az a baklövés, amelyet a tiszás Tarr Zoltán és Dálnoki Áron előadott. Magyar Péter két munkatársa ugyanis nemrég egy fórumon el akarta titkolni, hogy mekkora adóemelést hajtanának végre, ha kormányra kerülnének, de ez nem sikerült nekik, azóta áll a bál a Tisza Párt körül.

A műsorvezető ezt követően megismerteti a nézőket Dálnoki Áronnal, aki deklaráltan a Tisza Párt gazdaságfejlesztési szakembere, s akinek a nevéhez fűződik a 15, 22, illetve 33 százalékos szja-kulcs bevezetésének a terve. A szakember már a nyár elején elismerte – csak akkor még nem nagyon figyelt fel erre a közvélemény –, hogy a cseh és a lengyel példát szeretnék követni, ebben a két országban pedig többkulcsos, progresszív adózás van. 

A következő alkalommal Dálnoki már nem volt ennyire visszafogott, megszavaztatta a hallgatóságát, hogy ők milyen adót szeretnének, és örömmel konstatálta, hogy legalább 80 százalékuk a több kulcs mellett voksolt. Majd utána kis előadást tartott arról, hogy az egy kulcs miatt a szegényebb emberek többet adóznak, mint a gazdagabbak – Szarvas szerint ekkora hülyeséget már régóta nem lehetett hallani, ezért ez az ember nem több egy közgazdasági Miki egérnél.

A következő idézetből pedig az derül ki, hogy Dálnoki elismeri, 

a nemzetközi hitelminősítők megszorításokat várnak a kormánytól, de ezt követelték 2011-ben is,

jelentette ki a műsorvezető, és a tiszás szakértő egyik Facebook-posztjából is idézett, miszerint az extraprofitadókat eltörölné és a kiesett pénzt az emberek zsebéből pótolná.

A Patrióta ezt követően bemutatja, ki is Dálnoki, honnan jött a politikába. Szarvas úgy véli, a szakértő szépen illeszkedik a baloldal adóemelő miniszterelnökeinek a sorába, hiszen Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai is vagyonos emberek. A Bokros-csomag idején, amikor a fél országot nyomorította meg a szocialista megszorítás, Dálnoki egy amerikai üzleti főiskolán tanult, ahol most egy négyéves képzés potom 29 millió forintba kerül.

Hazatérte után több céget vezetett, majd 2010 és 2020 között igazgatósági tagja lett a záloghitelezéssel foglalkozó Multifaktoring Zrt.-nek, emellett cégvezetője volt egy német fogászati vállalkozásnak is. A legnagyobb üzleti döntéseit azonban a magánéletében hozta – teszi hozzá Szarvas. A felesége ugyanis az a Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben az ország második leggazdagabb hölgye volt, amit annak köszönhetett, hogy közös vállalkozásban tulajdonolt részvényei voltak édesapjával, Bolgár Györggyel, aki szerepel a Forbes leggazdagabb magyarjainak a listáján is; tehát nem az újságíróról van szó.

Bolgár a 74 milliárd forintos vagyonával a magyar elit része, a Kerox Kft. alapítója és tulajdonosa. 

Az após jóvoltából a Dálnoki házaspár a Multifaktoringon, valamint a Keroxon kívül egy csomó jó nevű vállalkozásban is érdekelt. Ennek köszönhetően Dálnoki három ház és két lakás büszke tulajdonosa – mondja a műsorvezető.

Ezt azonban nem hálálja meg szépen a családjának. Kiszivárgott az egyik Facebook-posztja, eszerint az egyik szingli társkeresők csoportjában egy-két vállalkozó szellemű, jókedvű lányt keresett egy hosszú hétvégére, úticélként az olaszországi Garda tavat nevezte meg és jó programot ígért a jelentkezőknek. A műsor ezután bemutatta Dálnoki legalább egymilliárd forintot érő luxusházát is.

S nem az a baj – zárta a műsorát Szarvas –, hogy Dálnoki gazdag, hanem az, hogy ilyen emberek készülnek arra, hogy kormányváltás után belenyúljanak az emberek pénztárcájába.

Nyitóképünkön Dálnoki Áron a Patriótában: Képernyőfotó/YouTube/Patrióta

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
SzaboGeza
2025. szeptember 06. 19:01
Meglepődnék ha a hazánkat pusztító szemétládák múltjában, ne lenne valami zsarolási potenciál!!!!! EZEK mind fogott szemétládák!!!!MIND AZ ÖSSZES!!!! Talán itt lenne az ideje, hogy bemutassuk őket!!!:)
dundi-fan3
2025. szeptember 06. 18:58
@tapir32 "Miért másodosztályú ember az, akinek magasabb a jövedelme, hogy neki többet kell fizetnie ugyanazért? " Édes ég, olyan messziről kéne indulni, nem hogy 1.000 karakterbe, 10.000-be sem férne bele. Ugyanazért többet? Látszik, hogy fogalmad nincs, mit jelent a progresszív adózás. Továbbá az állam újraelosztó szerepéről sincs. (Ami igyekezne kiegyensúlyozni a kapitalizmus elbaszott jövedelmi különbségeit…)Teljesen hiányoznak pénzügyi, gazdasági alapfogalmak… így nagyon nehéz. Mindenesetre gondolom akkor szoktál jól aludni, ha előtte öblösen libsizel egyet. Ezt elősegítendő megtanítom most neked a liberális gazdaságpolitika és adórendszer elsőszámú építőkövét. Ez nem más, mint az egykulcsos SZJA…
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 06. 18:53
Nehéz héten van túl a Fidesz és még csak holnap jön a pont az i-re. Miközben MP nyílt, mindenki számára elérhető békés rendezvényt tart, ahol valódi problémákról lehet beszélni, ezzel szemben a malac zárt körben, 100 TEK-essel, luxuskocsikkal érkező NER oligarchákkal, a szektás híveknek böfögi a Brüsszel–migráns–háború uszítást. A kontraszt óriási. Eközben a Mandiner címlapján ezek a hírek nem kapnak reflektorfényt: Fico támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, Trump pedig felszólítja Magyarországot orosz olaj vásárlásának leállítására. A fiatalok, a tanultak és a gondolkodni tudó réteg már átlát a hazaáruló, ruszkibérenc rezsimen, a Fidesz már csak a legfeljebb nyolc általánost végzett, befolyásolható rétegre és a burokban tartott nyugdíjasokra támaszkodhat. Itt már nem az a kérdés, hogy miért nő a Tisza támogatottsága, hanem, hogy hogyan lehet még mindig 36%-on ez a rezsim ekkora rablás és szégyen után? Elképesztő.
massivement-4
2025. szeptember 06. 18:40
Az Orbán-családka meg a többi szaros retkes komcsi múltjából milyen dolgok derülnek ki? MSZMP-től Sorosig?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!