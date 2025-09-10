Eljön a várva várt pillanat: így kötik össze Ausztriát Magyarországgal

Szeptember 20-án nyitják meg az S7-es gyorsforgalmi út Heiligenkreuz-Rudersdorf közti szakaszát. Az úttal egy időben pedig átadják azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival – írta a Nyugat.hu.

Hozzátették, hogy mivel már a Rudersdorf és az A2-es autópálya közti gyorsforgalmi út már korábban elkészült,

az új szakasz átadása azt is jelenti, hogy Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk a jövőben.

A cikkben emlékeztettek, hogy a Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, Rábafüzesnél azonban le kellett térni róla, és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani. A régi elkerülő vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés legyűrése után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra.

A Nyugat.hu hozzátette, eddig nem készült el az S7-es a határig, és a két gyorsforgalmi összekötése sem volt tisztázott. Végül tavaly év végén aláírták a megállapodást, aminek értelmében a hiányzó szakaszt az osztrákok építik meg, amely most készen is lett, és ezzel egyidőben az S7-es is megépült az országhatárig.