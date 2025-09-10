Eljön a várva várt pillanat: így kötik össze Ausztriát Magyarországgal

Óriási botrány Németországban: ezrével hamisítják a migránsok a honosítási dokumentumokat
A túlterhelt hatoságok sokszor képtelen ellenőrizni a dokumentumok valódiságát.
Szeptember 20-án nyitják meg az S7-es gyorsforgalmi út Heiligenkreuz-Rudersdorf közti szakaszát. Az úttal egy időben pedig átadják azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival – írta a Nyugat.hu.
Hozzátették, hogy mivel már a Rudersdorf és az A2-es autópálya közti gyorsforgalmi út már korábban elkészült,
az új szakasz átadása azt is jelenti, hogy Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk a jövőben.
A cikkben emlékeztettek, hogy a Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, Rábafüzesnél azonban le kellett térni róla, és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani. A régi elkerülő vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés legyűrése után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra.
A Nyugat.hu hozzátette, eddig nem készült el az S7-es a határig, és a két gyorsforgalmi összekötése sem volt tisztázott. Végül tavaly év végén aláírták a megállapodást, aminek értelmében a hiányzó szakaszt az osztrákok építik meg, amely most készen is lett, és ezzel egyidőben az S7-es is megépült az országhatárig.
A 28 kilométer hosszú S7-es pedig az A2-es autópályát köti össze Fürstenfelden át a magyar határral Dél-Burgenlandon keresztül – ismertette a portál.
A Világgazdaság a fejlesztés kapcsán arról is írt, hogy a Belügyminisztérium elképzelése szerint új szabályok vonatkoznának a határt rendszeresen átlépőkre.
Cél, hogy a folyamat minél egyszerűbb legyen.
A szóban forgó törvénytervezet egy határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja. Erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők számára a ki- és belépést – olvasható a jogszabálytervezetben.
Mint írták, az adatbázisba kérelem alapján lehet bekerülni, a kérelemben ki kell térni a határt átlépő személyes adataira:
– sorolták.
Hozzátették, hogy a beutazási feltételeket az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróbaszerűen is ellenőrizni kell. Továbbá a rendőrségnek 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére. Az adatállományból adatot szolgáltat törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak – írta a gazdasági portál.
