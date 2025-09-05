Ft
Tisza Párt Tisza-adó botránykommunikáció terv kommunikáció Facebook folyamat Magyar Péter figyelem

Elemzés is bizonyítja: elterelés Magyar Péter Facebook-stratégiája a Tisza-adó tervének kiszivárgása óta

2025. szeptember 05. 16:57

A Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzése szerint árulkodó mozzanat az is, hogy a Tisza Párt vezetője csak az Index cikke után kezdett el saját adóprogramjukra hivatkozni.

2025. szeptember 05. 16:57
null

A Transzparens Újságírásért Alapítvány hivatalos oldalán egy részletes elemzést közölt arról az elterelési folyamatról, amely Magyar Péter Facebook-stratégiáját jellemzi azóta, hogy az adóemelési ügy kirobbant.

A portál összeállítása felütésében felidézte, hogy egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte.

Mint arról a Mandiner is beszámolt több írásában, amennyiben ez a csomag valós, a középosztály is jóval több adót fizetne, a rendszer pedig a feketegazdaság irányába mozdulna el. Az elemzés készítői továbbá felidézték, hogy a magyar társadalomnak az 1990-es és a 2000-es években volt alkalma megtapasztalni a progresszív adózást, keveseknek vannak jó emlékeik róla.

Mint írták, így nem csoda, hogy Magyar Péter gyors kármentésbe kezdett. Augusztus 26-án reggel, néhány órával a kiszivárgott dokumentumok nyilvánosságban való megjelenése után a Facebookon reagált, tagadva az Index által közzétett dokumentum hitelességét.

Az elemzésben felhívták arra a figyelmet, hogy „a propaganda klasszikus működésmódja szerint az ilyen helyzetekben a cáfolat önmagában azonban nem elég, mert a vádat a közönség már ismeri, és a puszta tagadás pedig gyakran csak felerősíti a számára kínos ügy láthatóságát”.  

Az összeállítást azzal folytatták, hogy a Magyar Péter által a botrány kirobbanása után közzétett posztokban hamar megjelentek olyan témák, amelyek egyértelműen elterelésként funkcionáltak. Ezek közé tartozott a Fideszen belüli állítólagos belső feszültségek és hatalmi harcok részletes bemutatása, a kormány közelinek tartott üzletemberek fényűző életmódjának pellengérre állítása, valamint a vidéki kampánykörút állomásairól szóló bukolikus bejegyzések, amelyekben az egyszerű nép áhítattal imádja a Tisza Párt vezérét – sorolták.

A Transzparens Újságírásért Alapítvány hivatalos oldalán emlékeztettek, hogy augusztus 27-ei posztjában Magyar videós formában jelentette be, hogy pártja SZJA-programja valójában az, hogy marad a 9 százalékos egységes kulcs, az alacsonyabb jövedelműek pedig komoly adójóváírásban részesülnek. 

Árulkodó mozzanat azonban, hogy a Tisza Párt vezetője csak az Index cikke után kezdett el saját adóprogramjukra hivatkozni – mintha addig nem is létezett volna.

 Pedig augusztus 20-án, alig egy héttel a botrány előtt, Magyar Péter már „teljesen körvonalazott” programpontokról beszélt a nyilvánosság előtt. 

Ha a program ténylegesen megvolt korábban, miért nem emelték bele az alapvetően az ígérgetésről szóló Szent István napi 10 pontba, miért csak védekező reflexből került elő – tették fel a kérdést. „Ez az ellentmondás erősíti azt az eshetőséget, mely szerint 

a Tisza stratégiája nem a transzparens politikai ajánlatról, hanem a gyurcsányi értelemben vett kettős beszédről és – az országról alkotott vízió helyett – közösségi médiás botránykommunikációról szól” 

– húzták alá.

Az adóemelésről szóló ügyet tehát fokozatosan megkísérelték eltüntetni a napirendről, olyan tartalmakkal, amelyek egyszerre erősítették a politikus saját narratíváját és új érzelmi impulzusokat adtak a követőtáborának. Ez a logika a figyelem áthelyezésének klasszikus technikáját idézi: minél több új, izgalmasabb vagy botrányosabb ügy kerül elő, annál inkább háttérbe szorul az a téma, amely eredetileg kellemetlennek bizonyult. 

A kommunikáció célja világos: nem cáfolni kell minden egyes vádat, hanem sokkal inkább elárasztani a közönséget új történetekkel, amelyek gyorsan átformálják a közbeszéd fókuszát – olvasható az összeállításban.

Az elemzés teljes terjedelmében ITT olvasható el.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

