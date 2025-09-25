Eldöntötte Gyurcsány korábbi embere: Orbán Viktor eddig időt nyerhetett, de ez már a végjáték

Donald Trump ENSZ-beszédére Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző is reagált. Gyurcsány Ferenc korábbi embere az Index Frontvonal cím műsorának legújabb adásában fordulópontként értékelte az amerikai elnök arra vonatkozó kiejelentését, hogy szerinte a Nyugat támogatásával „Ukrajna nemcsak visszaszerezheti elvesztett területeit, de még annál is többre lehet képes”.

Tarjányi: a magyar kormányfőnek is alkalmazkodnia kell

Tarjányi szerint ugyanis Washington akár drasztikus gazdasági lépéseket is bevezethetne, például „500 százalékos vámokat azok ellen az országok ellen, amelyek részt vesznek az orosz fosszilis energiahordozók kereskedelmében”. Mint fogalmazott: mindez Magyarország számára is komoly következményekkel járhatna.

Érdekesség a szakértő kijelentése kapcsán, hogy bár Tarjányi maga is rámutatott, hogy hazánk erősen függ az orosz gáztól és olajtól, és földrajzi helyzete miatt nincs tengerparti hozzáférése alternatív beszerzési útvonalakhoz, mégis leszögezte: szerinte „nem az a kérdés, hogy leválunk-e az orosz energiahordozókról, hanem az, hogy mikor”.