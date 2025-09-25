Eldöntötte Gyurcsány korábbi embere: Orbán Viktor eddig időt nyerhetett, de ez már a végjáték

Az orosz gáz betiltása három és félszeresésére növelné a magyar családok fűtési költségeit
Ha Brüsszelen múlna, akkor biztosan búcsút vehetnénk a rezsicsökkentéstől.
Már csak az a kérdés, „hogy mikor” történik meg a leválás – értekezett Tarjányi Péter.
Donald Trump ENSZ-beszédére Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző is reagált. Gyurcsány Ferenc korábbi embere az Index Frontvonal cím műsorának legújabb adásában fordulópontként értékelte az amerikai elnök arra vonatkozó kiejelentését, hogy szerinte a Nyugat támogatásával „Ukrajna nemcsak visszaszerezheti elvesztett területeit, de még annál is többre lehet képes”.
Tarjányi szerint ugyanis Washington akár drasztikus gazdasági lépéseket is bevezethetne, például „500 százalékos vámokat azok ellen az országok ellen, amelyek részt vesznek az orosz fosszilis energiahordozók kereskedelmében”. Mint fogalmazott: mindez Magyarország számára is komoly következményekkel járhatna.
Érdekesség a szakértő kijelentése kapcsán, hogy bár Tarjányi maga is rámutatott, hogy hazánk erősen függ az orosz gáztól és olajtól, és földrajzi helyzete miatt nincs tengerparti hozzáférése alternatív beszerzési útvonalakhoz, mégis leszögezte: szerinte „nem az a kérdés, hogy leválunk-e az orosz energiahordozókról, hanem az, hogy mikor”.
Tarjányi szerint ugyanis Orbán Viktor eddig igyekezett mozgásteret nyerni amerikai kapcsolatai révén, de – mint a szakértő fogalmazott – Trump üzenete világos: a magyar kormányfőnek is alkalmazkodnia kell az új helyzethez, és ez különösen érzékenyen érintheti hazánk orosz energiára épülő terveit.
Gyurcsány Ferenc korábbi emberének kijelentése az orosz energiahordozókról való leválás kapcsán azonban teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a realitásokat. Hiszen mint ismert: Magyarország földrajzi helyzete, infrastruktúrája és gazdasági érdekei nem engedik meg, hogy egyik napról a másikra lemondjunk az orosz energiáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Brüsszelen múlna, akkor biztosan búcsút vehetnénk a rezsicsökkentéstől.
Legutóbb például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mutatott rá:
földgázt és kőolajat onnan lehet beszerezni, ahol fizikai vezetékek futnak, és ezeket nem lehet politikai döntéssel megkerülni.
„Orosz gáz nélkül nem lehet Magyarország energiabiztonságát garantálni. Ez nem ideológia, hanem fizika és matematika kérdése. Ennek kimondásához ma kell némi bátorság (...), de Magyarország elégedett az orosz energetikai együttműködéssel, amely az ország ellátásbiztonságának egyik záloga” – fejtette ki a magyar tárcavezető.
Az orosz gáz betiltása ugyanis három és félszeresésére növelné a magyar családok fűtési költségeit.
És ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mindig világosan jelezte: a magyar kormány elsődleges feladata a magyar családok és a gazdaság védelme.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök részletesen ismertette a következő időszak legfontosabb gazdasági lépéseit.
Tarjányi kijelentéseit a témában itt nézheti vissza:
Nyitókép: képernyőfotó