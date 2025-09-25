Ft
Eldöntötte Gyurcsány korábbi embere: Orbán Viktor eddig időt nyerhetett, de ez már a végjáték

2025. szeptember 25. 10:15

Már csak az a kérdés, „hogy mikor” történik meg a leválás – értekezett Tarjányi Péter.

2025. szeptember 25. 10:15
null

Donald Trump ENSZ-beszédére Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző is reagált. Gyurcsány Ferenc korábbi embere az Index Frontvonal cím műsorának legújabb adásában fordulópontként értékelte az amerikai elnök arra vonatkozó kiejelentését, hogy szerinte a Nyugat támogatásával „Ukrajna nemcsak visszaszerezheti elvesztett területeit, de még annál is többre lehet képes”.

Tarjányi: a magyar kormányfőnek is alkalmazkodnia kell 

Tarjányi szerint ugyanis Washington akár drasztikus gazdasági lépéseket is bevezethetne, például „500 százalékos vámokat azok ellen az országok ellen, amelyek részt vesznek az orosz fosszilis energiahordozók kereskedelmében”. Mint fogalmazott: mindez Magyarország számára is komoly következményekkel járhatna.

Érdekesség a szakértő kijelentése kapcsán, hogy bár Tarjányi maga is rámutatott, hogy hazánk erősen függ az orosz gáztól és olajtól, és földrajzi helyzete miatt nincs tengerparti hozzáférése alternatív beszerzési útvonalakhoz, mégis leszögezte: szerinte „nem az a kérdés, hogy leválunk-e az orosz energiahordozókról, hanem az, hogy mikor”.

Tarjányi szerint ugyanis Orbán Viktor eddig igyekezett mozgásteret nyerni amerikai kapcsolatai révén, de – mint a szakértő fogalmazott – Trump üzenete világos: a magyar kormányfőnek is alkalmazkodnia kell az új helyzethez, és ez különösen érzékenyen érintheti hazánk orosz energiára épülő terveit.

Tarjányi vs. valóság

Gyurcsány Ferenc korábbi emberének kijelentése az orosz energiahordozókról való leválás kapcsán azonban teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a realitásokat. Hiszen mint ismert: Magyarország földrajzi helyzete, infrastruktúrája és gazdasági érdekei nem engedik meg, hogy egyik napról a másikra lemondjunk az orosz energiáról.

Legutóbb például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mutatott rá:

földgázt és kőolajat onnan lehet beszerezni, ahol fizikai vezetékek futnak, és ezeket nem lehet politikai döntéssel megkerülni.

Orosz gáz nélkül nem lehet Magyarország energiabiztonságát garantálni. Ez nem ideológia, hanem fizika és matematika kérdése. Ennek kimondásához ma kell némi bátorság (...), de Magyarország elégedett az orosz energetikai együttműködéssel, amely az ország ellátásbiztonságának egyik záloga” – fejtette ki a magyar tárcavezető.

Az orosz gáz betiltása ugyanis három és félszeresésére növelné a magyar családok fűtési költségeit.

És ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mindig világosan jelezte: a magyar kormány elsődleges feladata a magyar családok és a gazdaság védelme. 

Tarjányi kijelentéseit a témában itt nézheti vissza:

Nyitókép: képernyőfotó

csulak
2025. szeptember 25. 11:55
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Bitrex®
2025. szeptember 25. 11:48
Ez is stukkerrel jár mindenhová, mint Toka tábornok?
karcos-2
•••
2025. szeptember 25. 11:39 Szerkesztve
Fejű gyakran okoskodik kibeszéli vágyálmait. Ő ilyen embör.
Vata Aripeit
•••
2025. szeptember 25. 11:37 Szerkesztve
mivel a vád már a 444 szerint is bukta, itt lenne az ideje az ígéretedhez híven picsán rúgni magad, és abbahagyni ezt a totál idióta elemezgetéseket, amiben soha semmi sem úgy van, ahogy te elképzeled. Remélem magyar adófizetői pénz nincs a neked fizető alapítványokba. Jut eszembe: mikor lesz már az, hogy az ilyen egyszemélyes vona-horn-fodor-etc alapítványok állami támogatását berekesztjük?
