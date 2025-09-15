El akar válni a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János felesége

Bár korábban még úgy nyilatkozott, hogy kitart férje mellett a tizenegy éves Till Tamás huszonöt évvel ezelőtti meggyilkolásával gyanúsított F. János felesége most úgy tűnik meggondolta magát – írta a Blikk.

A hírt a portálnak megerősítette Lichy József, a 2000-ben nyomtalanul eltűnt kisfiú családjának ügyvédje is.

Az F. Jánossal tavaly összeházasodott nő döntése mögött az ügy okozta társadalmi kitaszítottság és lelki terhelés áll.

A Blikk tudjuk, a 22 éves nőnek a társadalmi számkivetettségből lett elege: az ügy miatt a munkáját is elveszítette korábban, az emberek pedig messziről elkerülik. A portálnak nyilatkozva azt mondta, hogy annyira megviselték a történtek, hogy pszichológushoz kellett fordulnia. F. Jánosban nagyot csalódott és már nem is szeretne vele találkozni.

Ahogy lapunk elsőként számolt be róla, múlt héten az ügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatásának meghosszabbítását, amelynek a bíróság helyt adott.