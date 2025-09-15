Ft
09. 15.
hétfő
Till Tamás feleség gyilkosság válás

El akar válni a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János felesége

2025. szeptember 15. 22:35

A fiatal nőnek elege lett a társadalmi kitaszítottságból.

2025. szeptember 15. 22:35
null

Bár korábban még úgy nyilatkozott, hogy kitart férje mellett a tizenegy éves Till Tamás huszonöt évvel ezelőtti meggyilkolásával gyanúsított F. János felesége most úgy tűnik meggondolta magát – írta a Blikk

A hírt a portálnak megerősítette Lichy József, a 2000-ben nyomtalanul eltűnt kisfiú családjának ügyvédje is.

Az F. Jánossal tavaly összeházasodott nő döntése mögött az ügy okozta társadalmi kitaszítottság és lelki terhelés áll.

A Blikk tudjuk, a 22 éves nőnek a társadalmi számkivetettségből lett elege: az ügy miatt a munkáját is elveszítette korábban, az emberek pedig messziről elkerülik. A portálnak nyilatkozva azt mondta, hogy annyira megviselték a történtek, hogy pszichológushoz kellett fordulnia. F. Jánosban nagyot csalódott és már nem is szeretne vele találkozni.

Ahogy lapunk elsőként számolt be róla, múlt héten az ügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatásának meghosszabbítását, amelynek a bíróság helyt adott. 

Az ügyészségtől azt is megtudtuk, hogy jelenleg már 

a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban.

Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.

Az akkor tizenegy éves Till tamás 2000 május 28-án tűnt el egy Baja melletti tanyánál, mikor a közeli vadasparkba tartott gyereknapi rendezvényre, kerékpárjával. A kisfiúnak kora délután kellett volna hazaérkeznie, de szülei hiába várták. Tamást keresni kezdték, de három héttel később csak a kerékpárját találták meg az említett tanya közelében.

Az ügyben tavaly állt be fordulat, amikor egy információ nyomán a hatóság újra nyomozást indított az ügyben. Ennel során került a képbe F. János, akit végül meggyanúsítottak a gyilkossággal. 

Fotó: Bajai Önkormányzat

