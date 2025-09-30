Ft
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Hadházy Ákos templom tüntetés

El a kezekkel a templomainkról!

2025. szeptember 30. 22:06

Egy héttel ezelőtt, amikor Hadházy Ákos és a mögötte álló neobolsevik csürhe megtámadta a Budapesti Belvárosi Ferences templomot.

2025. szeptember 30. 22:06
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Facebook

„EL A KEZEKKEL A TEMPLOMAINKTÓL!

Egy héttel ezelőtt, amikor Hadházy Ákos és a mögötte álló neobolsevik csürhe megtámadta a Budapesti Belvárosi Ferences templomot, megígértem: legközelebb a barátaim és én is ott leszünk, hogy ne ismétlődhessenek meg a múlt hét keddi, tanácsköztársaságot idéző jelenetek.

Jelentem: a kiállásunk sikeres volt! Hadházyék a templom közelébe sem fértek, jövő héten pedig már a tér másik felén fognak tüntetni.

A mai békés megmozdulásunk nemcsak erődemonstráció volt – és annak határozott kifejezése, hogy a jövőben mindenhol ott leszünk, ahol a XXI. századi Lenin-fiúk rárontanak a templomainkra és papjainkra – hanem méltóságteljes, közös ima is.

Felemelő volt látni, hogy a Rózsafüzér imádkozása közben többen csatlakoztak hozzánk olyanok is, akik eredetileg nem a kiállásunkra érkeztek.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezúttal a történelemben először Hadházyék tüntetésén (melyről a ferencesekkel kötött megállapodásuk ellenére most sem hiányoztak az obszcén és keresztényellenes üzenetek) felhangzott a Miatyánk. Az egyik szónok mondta el, s sokan csatlakoztak is hozzá.

Már ezért megérte.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

salátás
2025. szeptember 30. 22:52
kimirszen 2025. szeptember 30. 22:10 Tetves hazudozó. ---------- hja, legalább őszinte vagy. majd akkor járasd a retkes pofád, ha be is tartják. ugye úgy volt, hogy nem is ment be senki a templomba balhézni, de érdekes a zebrás birka kifele jön a képeken.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 30. 22:10
Tetves hazudozó. """"A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közleményt adott ki a Ferenciek terén történtekkel kapcsolatban. Arról tájékoztattak, hogy Kálmán Peregrin OFM templomigazgató hétfőn találkozott Hadházy Ákossal, és megállapodtak abban, hogy kedden a szervezők „a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt”, amelynek során bocsánatot kérnek Pál atyától, október 7-től pedig a templomtól távolabb lesz a tüntetés helyszíne. vasarnap.hu/2025/09/30/megallapodas-szuletett-a-ferences-rendtartomany-es-hadhazy-akos-kozott/
Válasz erre
0
2
