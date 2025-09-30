Szorul a hurok: nyomozást indított a rendőrség Hadházyék botrányos akciója miatt
Hadházy Ákos azonban nem áll le: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.
Egy héttel ezelőtt, amikor Hadházy Ákos és a mögötte álló neobolsevik csürhe megtámadta a Budapesti Belvárosi Ferences templomot.
„EL A KEZEKKEL A TEMPLOMAINKTÓL!
Egy héttel ezelőtt, amikor Hadházy Ákos és a mögötte álló neobolsevik csürhe megtámadta a Budapesti Belvárosi Ferences templomot, megígértem: legközelebb a barátaim és én is ott leszünk, hogy ne ismétlődhessenek meg a múlt hét keddi, tanácsköztársaságot idéző jelenetek.
Jelentem: a kiállásunk sikeres volt! Hadházyék a templom közelébe sem fértek, jövő héten pedig már a tér másik felén fognak tüntetni.
A mai békés megmozdulásunk nemcsak erődemonstráció volt – és annak határozott kifejezése, hogy a jövőben mindenhol ott leszünk, ahol a XXI. századi Lenin-fiúk rárontanak a templomainkra és papjainkra – hanem méltóságteljes, közös ima is.
Felemelő volt látni, hogy a Rózsafüzér imádkozása közben többen csatlakoztak hozzánk olyanok is, akik eredetileg nem a kiállásunkra érkeztek.
Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezúttal a történelemben először Hadházyék tüntetésén (melyről a ferencesekkel kötött megállapodásuk ellenére most sem hiányoztak az obszcén és keresztényellenes üzenetek) felhangzott a Miatyánk. Az egyik szónok mondta el, s sokan csatlakoztak is hozzá.
Már ezért megérte.”
