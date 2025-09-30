„EL A KEZEKKEL A TEMPLOMAINKTÓL!

Egy héttel ezelőtt, amikor Hadházy Ákos és a mögötte álló neobolsevik csürhe megtámadta a Budapesti Belvárosi Ferences templomot, megígértem: legközelebb a barátaim és én is ott leszünk, hogy ne ismétlődhessenek meg a múlt hét keddi, tanácsköztársaságot idéző jelenetek.

Jelentem: a kiállásunk sikeres volt! Hadházyék a templom közelébe sem fértek, jövő héten pedig már a tér másik felén fognak tüntetni.

A mai békés megmozdulásunk nemcsak erődemonstráció volt – és annak határozott kifejezése, hogy a jövőben mindenhol ott leszünk, ahol a XXI. századi Lenin-fiúk rárontanak a templomainkra és papjainkra – hanem méltóságteljes, közös ima is.

Felemelő volt látni, hogy a Rózsafüzér imádkozása közben többen csatlakoztak hozzánk olyanok is, akik eredetileg nem a kiállásunkra érkeztek.