Egyre több a fiatalkorú terrorista Európában

Tizenévesek között terjed a terrorizmus ideológiája Európában
Szakértő szerint a fiatalok könnyebben radikalizálhatók, főként online platformokon keresztül, ahol célzottan szólítják meg őket a szélsőséges szervezetek.
2024-ben Európa-szerte 58 terrortámadás történt vagy hiúsult meg, ezek közül 24 volt iszlamista indíttatású – mutatott rá Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója az Inforádióban. Ez jelentős növekedést jelent a 2023-as évhez képest, amikor még csak 14 hasonló esetet regisztráltak.
Marsai szerint továbbra is a magányos támadók jelentik a legnagyobb kockázatot. Ezek az elkövetők nehezebben azonosíthatók és állíthatók meg, mivel kevésbé kötődnek nemzetközi terrorszervezetekhez, így a hatóságoknak kevesebb lehetőségük van előzetes felderítésre.
Tipikus módszereik közé tartoznak a késsel elkövetett támadások és a járműves gázolások, míg a lőfegyveres akciók ritkák.
A statisztikák szerint a 24 támadás vagy kísérlet mellett közel háromszáz letartóztatás történt, ami jól mutatja a megelőző intézkedések fontosságát.
Új és aggasztó trendként emelte ki a szakértő a fiatalkorúak egyre erőteljesebb részvételét. A 13–17 éves korosztályból közel hetven személyhez köthető iszlamista indíttatású cselekmény. Marsai szerint a fiatalok könnyebben radikalizálhatók, főként online platformokon keresztül, ahol célzottan szólítják meg őket a szélsőséges szervezetek.
Az érintettség természetesen országonként eltérő:
Spanyolország, Németország, Olaszország: 60–80 letartóztatás
Görögország: főként szélsőbaloldali és anarchista terrortevékenység
Ausztria, Litvánia: néhány támadás
Magyarország: egyetlen letartóztatás
Marsai az adásban hangsúlyozta, hogy 2017 óta jelentősen fejlődött az európai országok elhárítási képessége. Ennek köszönhetően radikálisan csökkent a súlyos, tömeges áldozatokat követelő támadások száma.
Bár minden egyes merénylet túl sok, a halálos áldozatok száma az elmúlt évekhez képest visszaesett.
Akár kiskamaszok is érintettek lehetnek.
