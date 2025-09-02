Ft
Európa Migrációkutató Intézet terrorizmus radikalizálódás Marsai Viktor

Egyre több a fiatalkorú terrorista Európában

2025. szeptember 02. 18:06

Szakértő szerint a fiatalok könnyebben radikalizálhatók, főként online platformokon keresztül, ahol célzottan szólítják meg őket a szélsőséges szervezetek.

null

2024-ben Európa-szerte 58 terrortámadás történt vagy hiúsult meg, ezek közül 24 volt iszlamista indíttatású – mutatott rá Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója az Inforádióban. Ez jelentős növekedést jelent a 2023-as évhez képest, amikor még csak 14 hasonló esetet regisztráltak.

Magányos elkövetők a középpontban

Marsai szerint továbbra is a magányos támadók jelentik a legnagyobb kockázatot. Ezek az elkövetők nehezebben azonosíthatók és állíthatók meg, mivel kevésbé kötődnek nemzetközi terrorszervezetekhez, így a hatóságoknak kevesebb lehetőségük van előzetes felderítésre. 

Tipikus módszereik közé tartoznak a késsel elkövetett támadások és a járműves gázolások, míg a lőfegyveres akciók ritkák.

A statisztikák szerint a 24 támadás vagy kísérlet mellett közel háromszáz letartóztatás történt, ami jól mutatja a megelőző intézkedések fontosságát.

A fiatalkorúak radikalizálódása

Új és aggasztó trendként emelte ki a szakértő a fiatalkorúak egyre erőteljesebb részvételét. A 13–17 éves korosztályból közel hetven személyhez köthető iszlamista indíttatású cselekmény. Marsai szerint a fiatalok könnyebben radikalizálhatók, főként online platformokon keresztül, ahol célzottan szólítják meg őket a szélsőséges szervezetek.

Az érintettség természetesen országonként eltérő:

Spanyolország, Németország, Olaszország: 60–80 letartóztatás

Görögország: főként szélsőbaloldali és anarchista terrortevékenység

Ausztria, Litvánia: néhány támadás

Magyarország: egyetlen letartóztatás

Marsai az adásban hangsúlyozta, hogy 2017 óta jelentősen fejlődött az európai országok elhárítási képessége. Ennek köszönhetően radikálisan csökkent a súlyos, tömeges áldozatokat követelő támadások száma. 

Bár minden egyes merénylet túl sok, a halálos áldozatok száma az elmúlt évekhez képest visszaesett.

Nyitókép: Ahmet Gurhan Kartal / AFP

 

