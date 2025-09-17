Ft
közélet Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt fegyverügy Magyar Péter Szentkirályi Alexandra Fidesz távozás

Egyre fogy a levegő Ruszin-Szendi Romulusz körül: már a közéletből való távozásra is felszólították

2025. szeptember 17. 16:58

„Fegyveres politikusoknak nincs helye a közéletben!” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.

2025. szeptember 17. 16:58
null

Napok óta Magyar Péter honvédelmi szakértőjének fegyverügyétől hangos a magyar sajtó. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre. 

A Tisza Párt politikusa végül elismerte valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt. Ezzel szinte egy időben Magyar Péter is beismerte egyik keddi fórumán, hogy tudott arról, hogy szakértője fegyverrel vett részt párteseményeken.

A beismerést alább tekintheti meg:

A beismerésekre reagált szerdán közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője. 

Szentkirályi leszögezte: 

Fegyveres politikusoknak nincs helye a közéletben!”

azaz távozásra szólította fel a volt vezérkari főnököt.

Gondolatait azzal zárta, Ruszin-Szendinek és Magyar Péternek vállalniuk kell a felelősséget.

Nyitókép: Facebook

 

chief Bromden
2025. szeptember 17. 18:38
Barcs - 80 nap alatt Magyarország körül, érdemes megnézni a videót, ezen van a beismerés. Kicsit más megvilágításba kerül a kialakult helyzet.
goldie-2
2025. szeptember 17. 18:27
Hát senki nem veszi észre, hogy a fotó alapján ez egy drága huncut ember?
Palatin
2025. szeptember 17. 17:38
Szendi Romulusz olyan mint a D-vitamin, zsírban oldódik.A milliós kezelések után is egy zsírpacni maradt. Vajon feltünt-e már valakinek, hogy Ruszin-Szendi Romolusz nevének betüiböl, - az ékezeteket némileg nagyvonalúan kezelve -, azt lehet kirakni, hogy: "Disznó orrú mínusz, élsz?" Tudom,tudom, csúnya dolog.... nevekkel nem játszunk, de némelyik "prominenssel", - odafigyelésem jeléül -, kivételt teszek. És az édekes anagrammák gyüjteményének gyarapítása sem lekicsinylendö Hogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter, Kéri László stb. kipenderültek a Fideszböl, az kitünöen bizonyítja, hogy a Fidesz egy öntisztuló párt, az ocsút kiveti magából.
Palatin
2025. szeptember 17. 17:38
A megrendelés Brüsszelből érkezik Von der Leyentől és Manfred Webertől. Magyar Péter tervei, amiröl a tiszásoknak nem szabad beszélni, mert akkor elbuknak: 1. A bevándorlási paktum aláírása, és a bevándorlók szétosztása, 2. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével, 3. A háború folytatása, és Ukrajna EU-s csatlakozása Ruszin-Szendi Romolusszal., 4. A magyar gazdák tönkretétele Raskó György módra, 5. LMBTQ-védelmi törvény a gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével.
