Egyre fogy a levegő Ruszin-Szendi Romulusz körül: már a közéletből való távozásra is felszólították

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)
A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.
„Fegyveres politikusoknak nincs helye a közéletben!” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.
Napok óta Magyar Péter honvédelmi szakértőjének fegyverügyétől hangos a magyar sajtó.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre.
A Tisza Párt politikusa végül elismerte valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.
Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt. Ezzel szinte egy időben Magyar Péter is beismerte egyik keddi fórumán, hogy tudott arról, hogy szakértője fegyverrel vett részt párteseményeken.
A beismerést alább tekintheti meg:
A beismerésekre reagált szerdán közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője.
Szentkirályi leszögezte:
Fegyveres politikusoknak nincs helye a közéletben!”
azaz távozásra szólította fel a volt vezérkari főnököt.
Gondolatait azzal zárta, Ruszin-Szendinek és Magyar Péternek vállalniuk kell a felelősséget.
