Egyre fogy a levegő Ruszin-Szendi Romulusz körül: már a közéletből való távozásra is felszólították

Napok óta Magyar Péter honvédelmi szakértőjének fegyverügyétől hangos a magyar sajtó.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, egy szeghalmi fórumról nyilvánosságra került videó után Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán reagált azokra a hírekre, miszerint fegyverrel érkezett volna a rendezvényre.

A Tisza Párt politikusa végül elismerte valóban éles fegyvert vitt egy tiszás rendezvényre.

Állítása szerint bizonyos fenyegetések miatt saját biztonságát tartotta szem előtt. Ezzel szinte egy időben Magyar Péter is beismerte egyik keddi fórumán, hogy tudott arról, hogy szakértője fegyverrel vett részt párteseményeken.

A beismerést alább tekintheti meg: