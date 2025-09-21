Meglepő őszinteséggel beszélt az újságíró-dokumentumfilmes a kormánypártok új irányáról

Majd megállapította, Magyar Péter, a Tisza Párt első embere azért kihívás a Fidesz-KDNP számára, mert nem lehet „összegyurcsányozni”. „Úgyhogy a Fidesznek fel kell venni a kesztyűt, nehogy el lehessen adni, hogy létezik jobb Fidesz. Orbán Viktorok versenyében, egy jobb Orbán” – írta a dokumentumfilmes.

Skrabski szerint rossz úton jártak a kormánypártok

Később azt írta, először szerinte a kormánypártok rossz úton jártak, mert Magyarnál is Magyarabbak akartak lenni, „a bunkó, agresszív stílusát felvenni és odaküldték Menczert, aki egy úrifiú, szóval extra idétlenül állt neki a kicsizés”. Hozzátette, ez mindenkinek idétlenül áll egyébként, „mert nem kicsizünk. Mindannyiunkat megneveltek itthon, meg az iskolában, ez nem illő viselkedés”.

Aztán jött a poloskázás, meg újságok betiltásának lebegtetése. Szerintem mélypont. Hülye belgának éreztem magam. Hova álljak?”

– tette fel a kérdést az újságíró.