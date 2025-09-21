Ft
09. 21.
vasárnap
Menczer Tamás Digitális Polgári Kör Kocsis Máté Magyar Péter Skrabski Fruzsina Fidesz Orbán Viktor Tusványos

Meglepő őszinteséggel beszélt az újságíró-dokumentumfilmes a kormánypártok új irányáról

2025. szeptember 21. 10:31

Kiszellőztettek a Fideszben, beengedték a friss levegőt. Skrabski Fruzsina szerint a Digitális Polgári Kör jó irány, a polgári kör nosztalgiával még nála is „bekapcsoltak azok a jóérzésű emlékek”.

2025. szeptember 21. 10:31
null

„Nagyon fontosnak tartom, hogy meggyőzzön a Fidesz. Ők akarnak valamit, nem én, nem mi. Ha nekik fontos az emberek szavazata, akkor ne elvárják, hanem dolgozzanak meg érte!” – ezzel a felütéssel kezdte Facebook-bejegyzését Skrabski Fruzsina újságíró, dokumentumfilmes, amelyet a Digitális Polgári Kör találkozóját követően tett közzé oldalán.

Digitális Polgári Kör
Digitális Polgári Kör: Skrabski Fruzsina szerint jó irányt vettek a kormánypártok // Forrás:  Facebook

 

Előbb úgy értékelt, mintha ellustultak volna az utóbbi időben a kormánypártok, hiszen nem volt olyan kihívó, akire egy fideszesnek megfordult volna a fejében, hogy rá szavazzon. „Gyurcsány és az ő szövetsége eleve kizárta, hogy egy fideszes átszavazzon. Hiába a sokgyermekes, közgazdász, keresztény apuka, aki a Fideszből vált ki, ráadásul legyőzött Hódmezővásárhelyen egy fideszes polgármestert, de Gyurcsánnyal összenyálazva, kinek kell egy ilyen rossz kiadású Fidesz? Ráadásul még az is kiderült, hogy össze-vissza beszél” – fogalmazott Skrabski.

Majd megállapította, Magyar Péter, a Tisza Párt első embere azért kihívás a Fidesz-KDNP számára, mert nem lehet „összegyurcsányozni”. „Úgyhogy a Fidesznek fel kell venni a kesztyűt, nehogy el lehessen adni, hogy létezik jobb Fidesz. Orbán Viktorok versenyében, egy jobb Orbán” – írta a dokumentumfilmes.

Skrabski szerint rossz úton jártak a kormánypártok

Később azt írta, először szerinte a kormánypártok rossz úton jártak, mert Magyarnál is Magyarabbak akartak lenni, „a bunkó, agresszív stílusát felvenni és odaküldték Menczert, aki egy úrifiú, szóval extra idétlenül állt neki a kicsizés”. Hozzátette, ez mindenkinek idétlenül áll egyébként, „mert nem kicsizünk. Mindannyiunkat megneveltek itthon, meg az iskolában, ez nem illő viselkedés”.

Aztán jött a poloskázás, meg újságok betiltásának lebegtetése. Szerintem mélypont. Hülye belgának éreztem magam. Hova álljak?” 

– tette fel a kérdést az újságíró.

Jelezte – Magyar Péterre és a Tisza Pártra utalva –, egy családját eláruló, bántalmazó, felelősségelkerülő, semmilyen politikai és vezetői képességgel nem rendelkező ember kizárt politikai alternatíva számára, de az agresszív stílus sem a kenyere.

Az, ami viszont most történik a kormánypártok háza táján, kifejezetten pozitív Skrabski Fruzsina vélekedése szerint.

Hiszen, mint fogalmazott,

kiszellőztettek a Fideszben, beengedték a friss levegőt és Orbán Viktor Tusványoson meghirdette a Digitális Polgári Köröket”.

„Ez a szeretemfidesz, 2002, hiszünk a szeretet és összefogás erejében, nagyvonalúság, nyitottság és bizalom (!), mert kiengedni a kezedből az irányítást és a népre bízni, hogy hol, milyen kört alapít, az nagyfokú bizalmat közvetít a választók felé – folytatta bejegyzését. – Úgy vagyok vele, hogy tessék engem elbűvölni, ha akartok valamit. Ezzel a polgári kör nosztalgiával bekapcsoltak azok a jóérzésű emlékek, amikor ott izgultunk a TF-nél, hoztunk magunkkal még egy embert és ott voltunk együtt, végtelenen a Kossuth téren.”

A dokumentumfilmes úgy értékelt – visszautalva bejegyzésének elejére –, hogy meg lett szólítva, mi több, Beszélgető Digitális Polgári Kört szeretne alapítani jobb- és baloldali emberekkel. „Majd kiderült, hogy a miniszterelnök jóváhagyásával bekerültem az első tíz polgári körbe!”

Digitális Polgári Kör: ilyen volt a találkozó

Skrabski Fruzsina arról is mesélt közösségi oldalán, hogyan élte meg a Nagy Találkozás! elnevezésű rendezvényt. Íme pár – kiragadott – mondat:

  • „Brutál sokan voltak, teljesen tele, a lépcsőkön is ültek.”
  • „Hosszú sorok a regisztrációnál, ismerősök, találkozások.”
  • „Lenyűgöző előadások, főleg Kudlik Júlia a szeretethimnusszal. Jó helyen vagyok, ezt éreztem.
  • „Nagyon tetszett, hogy Lentulai Krisztián elmondta, mi nézzük az ellenzéki tartalmakat is, mert kíváncsiak vagyunk a másik véleményére. Ez így van, ezért olyan nagy a nézettségük. Erre büszkék lehetünk, hogy ilyen nyitott és tájékozott szavazópolgárok vagyunk, megfontolt döntéseket hozunk.”
  • „Nagyon kedvelem Kocsis Mátét, de szerintem az a konkrét, napi beszólogatás lehúzta az amúgy végtelenül felemelő varázslást. Pont az volt a lényeg, hogy ez az egész emelkedett és szép, mi építünk, szeretünk, haladunk. Acsarkodni menjen más a sarokra!”
  • „A család szentsége és az anyaság szépségének bemutatására azért találhattak volna jobb jelöltet, mint Kulcsár Edinát, mondjuk egy olyan anyát, aki az első és egyetlen férjével nevelgeti a gyerekeket, de hát valamiért így akarták behozni őt a szervezők. Az tény, hogy fiatalon vállalt gyereket.”
  • „Volt ott rengeteg szimpatikus és méltán híres előadó – orvos, pap, sportoló és professzor.”
  • „Orbán Viktor adta, amiben a legjobb – lelkesítő volt és emelkedett.”
  • „Forrott a levegő, szerettük egymást, a csendes többség, ahogy megállapította a mellettem ülő hölgy. Sikerült elbűvölni, mint választót. Köszönöm!”

Nyitókép forrása: Facebook

 

kobi40
2025. szeptember 21. 13:08
Azért mondott egy-két butaságot is. A nem alpári nem jelenti azt, hogy "odatesszük a másik orcánkat" is, és elbájolgunk velük. Kíméletlenül ki kell őket figurázni, bele kell nyomni az orrukat a saját idiotizmusukba. AZ INTELLEKTUÁLIS SZARKAZMUS NEM EGYENLŐ A BALOLDALI SZARDOBÁLÁSSAL. De hogy az is értse, akiről szól, nem célravezető az eltartott kisujjas diplomáciai affektálás. -MIÉRT TARTJA ORBÁN A ZEBRÁKAT? -HOGY ÁT TUDJON KELNI A TISZÁN. :-P
steinamanger-2
•••
2025. szeptember 21. 11:49 Szerkesztve
Aztán mennyibe fájt a magyar adófizetőknek ez a DPK-s roncsderbi? Egymilliárd forintba, kettőbe? Hány kórházi gyerekosztályt lehetett volna belőle klimatizálni, tolvajok?
patikus-3
2025. szeptember 21. 11:42
Fruzsi kérdez és válaszra vár Sokkal békésebb lesz akkor a világ Ha egy napon virággá változnak a fegyverek Talán él, talán jön, talán nincs sehol Az is lehet, nem anya szülte, csak a képzelet Aki kérdez, aki válaszra vár Annak mondd el, mennyit hallgattál S hányszor állsz még ma is szótlanul De egyszer eljön váratlanul Zorán
Ízisz
2025. szeptember 21. 11:20
Z. "bigfunk 2025. szeptember 21. 10:49 Arra kérem az illetékes embereket a DPK-k vezetői közül, hogy készíttessenek egy zebrafej emojit, hogy minél több hazugság mellé odatehessük itt, az FB-n, és a többi közösségi platformon. Terjesszük el ezt a szokást, és jelentsük ki, hogy aki ezt kapja, az egy büdös szektás, a karcsúsított méregzsák híve." Válasz erre 👆 Ízisz bigfunk 2025. szeptember 21. 11:19 Z. 🦓🦓🦓 Ez is jó!!! 💯😊
