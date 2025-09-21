Meglepő őszinteséggel beszélt az újságíró-dokumentumfilmes a kormánypártok új irányáról

Jelezte – Magyar Péterre és a Tisza Pártra utalva –, egy családját eláruló, bántalmazó, felelősségelkerülő, semmilyen politikai és vezetői képességgel nem rendelkező ember kizárt politikai alternatíva számára, de az agresszív stílus sem a kenyere.
Az, ami viszont most történik a kormánypártok háza táján, kifejezetten pozitív Skrabski Fruzsina vélekedése szerint.
Hiszen, mint fogalmazott,
kiszellőztettek a Fideszben, beengedték a friss levegőt és Orbán Viktor Tusványoson meghirdette a Digitális Polgári Köröket”.
„Ez a szeretemfidesz, 2002, hiszünk a szeretet és összefogás erejében, nagyvonalúság, nyitottság és bizalom (!), mert kiengedni a kezedből az irányítást és a népre bízni, hogy hol, milyen kört alapít, az nagyfokú bizalmat közvetít a választók felé – folytatta bejegyzését. – Úgy vagyok vele, hogy tessék engem elbűvölni, ha akartok valamit. Ezzel a polgári kör nosztalgiával bekapcsoltak azok a jóérzésű emlékek, amikor ott izgultunk a TF-nél, hoztunk magunkkal még egy embert és ott voltunk együtt, végtelenen a Kossuth téren.”