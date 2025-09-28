Ft
Tények börtön monokli arc segítség rendőrautó Horváth Ákos

Brutális rablótámadás Szombathelyen: eltört a színész arccsontja

2025. szeptember 28. 11:38

Az elkövető akár nyolc év börtönt is kaphat.

2025. szeptember 28. 11:38
null

Egy szombathelyi boltban a lopáson kapott férfi rátámadt a két eladóra és a segítségükre siető vásárlóra Horváth Ákos színész arccsontja több helyen eltört a rendőrök elfogták a gyanúsítottat akit a bíróság letartóztatott és elítélése esetén akár nyolc év börtönt is kaphat – írta meg a Tények.

Sebes arccal lila monoklival és megbilincselt kézzel támolygott ki a rendőrautóból a gyanúsított férfi Szombathelyen. Azért kell bíróság elé állnia mert néhány napja brutálisan megtámadta az eladókat és az egyik vevőt egy helyi üzletben.

A férfi egy ismerősével együtt ment be a boltba hogy alkoholt és dezodort lopjon. A dolgozók gyorsan észrevették mire készülnek a kamerák pedig rögzítették ahogy a rabló nekiesett a két eladónőnek.

Ekkor az egyik vásárló, Horváth Ákos színész a segítségükre sietett de a támadó őt is brutálisan megverte.

A támadás után a bolt előtti járda is véres volt a színész arccsontja több helyen eltört. Horváth Ákost azóta kiengedték a kórházból. A rendőrök elfogták a rablót a bíróság pedig letartóztatta. Ha a férfit elítélik akár nyolc évre is rács mögé kerülhet.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Douglas Sacha / Getty images

***

Összesen 3 komment

