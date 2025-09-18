Ft
Nádor Koppány Zsombor Szent István Intézet szolidaritás szuverenitás Tusványos

Beteljesülhet Orbán tusnádfürdői víziója? Fontos lehet a Patrióták jövőbeli szerepe

2025. szeptember 18. 23:09

A miniszterelnök által meghirdetett magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel bír, a Patrióták pedig esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.

2025. szeptember 18. 23:09
null

A Gondolának nyilatkozó Nádor Koppány Zsombor szerint a kereszténydemokrácia akkor marad időszerű, ha a 21. század kihívásaihoz igazítja az egyház társadalmi tanítását, és a Patrióták Európáért pártcsalád ennek új keretet adhat.

Nádor Koppány Zsombor a Szent István Intézet kutatási igazgatója és a miniszterelnök-helyettes tanácsadója Tusványos után úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor felvetése alapvetően egy értékalapú építkezésről szól. Szerinte a kereszténydemokrácia kulcsai a szolidaritás, a szubszidiaritás és a perszonalizmus, amelyeket teremtésvédelemmé, családpolitikává, nemzeti szuverenitássá és következetes emberképpé kell lefordítani.

Nádor Koppány Zsombor. Fotó: GK, Szent István Intézet

Az Európai Unió nem csak gazdasági projektként született a második világháború után, hanem kereszténydemokrata békeprogramként is.

– mondta Nádor Koppány Zsombor.

Az interjú az unió történelmi gyökereit is felidézte. A kutatási igazgató szerint Adenauer, De Gasperi és Schuman munkája bizonyította, hogy a keresztény társadalmi tanítás politikai erőforrás. A magyar modell ehhez illeszkedik Barankovics István hagyatékán keresztül, ökumenikus alapon, és az elmúlt másfél évtizedben a tágabb politikai közösségbe illeszkedve is megőrizte értékalapját. A nyugat-európai trendeket ezzel szembeállítva arról beszélt, hogy az Európai Néppárt távol került alapító szellemiségétől. 

Felvetődött, betöltheti-e ezt az űrt a Fidesz–KDNP kezdeményezte Patrióták Európáért. A kutatási igazgató szerint a formáció ma inkább a szuverenista küzdelmekkel azonosítható, de a pártszövetség a jövőben a klasszikus kereszténydemokrácia tartalmát és vonzerejét is képes lehet visszahozni.

A kulcskérdések – család, emberi élet, antropológia – körüli szellemi küzdelmek adják majd a 21. század kereszténydemokráciájának igazi tartalmát.”

– tette hozzá.

Összességében Nádor Koppány Zsombor úgy látja, hogy a magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel – vagyis az EU közös fogalmi készletéhez, normáihoz és hivatkozási pontjaihoz illeszkedő megfogalmazással – bír, a Patrióták pedig hosszú távon reális esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

***

figyelő4322
•••
2025. szeptember 18. 23:40 Szerkesztve
"Európai Néppárt távol került alapító szellemiségétől." Ebben IS igaza van Nádor Koppány Zsombornak. Az EU Néppárt pártcsoport már csak névben azonos a 25-30 évvel ezelőtti önmagának. Az NDK-ban szocializálódott, és legalábbis klozet- marxista Mutti Merkel nagyon jó munkát végzett abban, hogy letérítse azt a konzervatív és keresztény irányultságú útról. A csoport mostani főnöke, a 'Na Mi Újság Wéber Úr' ( Rejtő Jenő után szabadon!) Mann Frédi meg már nem is túlzottan titkolja a sötét neonácó (neokomcsi?) lelkiségét, továbbá ajrópai- birodalom építési szándékait!
