Beteljesülhet Orbán tusnádfürdői víziója? Fontos lehet a Patrióták jövőbeli szerepe

Az interjú az unió történelmi gyökereit is felidézte. A kutatási igazgató szerint Adenauer, De Gasperi és Schuman munkája bizonyította, hogy a keresztény társadalmi tanítás politikai erőforrás. A magyar modell ehhez illeszkedik Barankovics István hagyatékán keresztül, ökumenikus alapon, és az elmúlt másfél évtizedben a tágabb politikai közösségbe illeszkedve is megőrizte értékalapját. A nyugat-európai trendeket ezzel szembeállítva arról beszélt, hogy az Európai Néppárt távol került alapító szellemiségétől.

Felvetődött, betöltheti-e ezt az űrt a Fidesz–KDNP kezdeményezte Patrióták Európáért. A kutatási igazgató szerint a formáció ma inkább a szuverenista küzdelmekkel azonosítható, de a pártszövetség a jövőben a klasszikus kereszténydemokrácia tartalmát és vonzerejét is képes lehet visszahozni.

A kulcskérdések – család, emberi élet, antropológia – körüli szellemi küzdelmek adják majd a 21. század kereszténydemokráciájának igazi tartalmát.”

– tette hozzá.

Összességében Nádor Koppány Zsombor úgy látja, hogy a magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel – vagyis az EU közös fogalmi készletéhez, normáihoz és hivatkozási pontjaihoz illeszkedő megfogalmazással – bír, a Patrióták pedig hosszú távon reális esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.