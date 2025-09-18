Beteljesülhet Orbán tusnádfürdői víziója? Fontos lehet a Patrióták jövőbeli szerepe

Újabb telt ház volt a Mandiner Klubesten (GALÉRIA)
Ötödik alkalommal telt meg a Várkert Bazár a Mandiner Klubest közéleti fórumán.
A miniszterelnök által meghirdetett magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel bír, a Patrióták pedig esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.
A Gondolának nyilatkozó Nádor Koppány Zsombor szerint a kereszténydemokrácia akkor marad időszerű, ha a 21. század kihívásaihoz igazítja az egyház társadalmi tanítását, és a Patrióták Európáért pártcsalád ennek új keretet adhat.
Nádor Koppány Zsombor a Szent István Intézet kutatási igazgatója és a miniszterelnök-helyettes tanácsadója Tusványos után úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor felvetése alapvetően egy értékalapú építkezésről szól. Szerinte a kereszténydemokrácia kulcsai a szolidaritás, a szubszidiaritás és a perszonalizmus, amelyeket teremtésvédelemmé, családpolitikává, nemzeti szuverenitássá és következetes emberképpé kell lefordítani.
Az Európai Unió nem csak gazdasági projektként született a második világháború után, hanem kereszténydemokrata békeprogramként is.
– mondta Nádor Koppány Zsombor.
Az interjú az unió történelmi gyökereit is felidézte. A kutatási igazgató szerint Adenauer, De Gasperi és Schuman munkája bizonyította, hogy a keresztény társadalmi tanítás politikai erőforrás. A magyar modell ehhez illeszkedik Barankovics István hagyatékán keresztül, ökumenikus alapon, és az elmúlt másfél évtizedben a tágabb politikai közösségbe illeszkedve is megőrizte értékalapját. A nyugat-európai trendeket ezzel szembeállítva arról beszélt, hogy az Európai Néppárt távol került alapító szellemiségétől.
Felvetődött, betöltheti-e ezt az űrt a Fidesz–KDNP kezdeményezte Patrióták Európáért. A kutatási igazgató szerint a formáció ma inkább a szuverenista küzdelmekkel azonosítható, de a pártszövetség a jövőben a klasszikus kereszténydemokrácia tartalmát és vonzerejét is képes lehet visszahozni.
A kulcskérdések – család, emberi élet, antropológia – körüli szellemi küzdelmek adják majd a 21. század kereszténydemokráciájának igazi tartalmát.”
– tette hozzá.
Összességében Nádor Koppány Zsombor úgy látja, hogy a magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel – vagyis az EU közös fogalmi készletéhez, normáihoz és hivatkozási pontjaihoz illeszkedő megfogalmazással – bír, a Patrióták pedig hosszú távon reális esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
