09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter Orbán Viktor Kötcse

Belerondított a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén

2025. szeptember 09. 08:12

Hisztérikus igyekezetének azonban az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.

2025. szeptember 09. 08:12
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Szokták mondani, ég és föld. Vagy zongorázni lehet a különbséget. Ez az érzés kerítette hatalmába mindazokat, akik figyelmesen végighallgatták a vasárnapi beszédeket.

Belerondított ugyan a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén, de hisztérikus igyekezetének, amivel a lehető legközelebb próbált helyezkedni a miniszterelnökhöz, az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.

Közvetlen közelről láthatta mindenki, hogy egyszerűen nem ugyanabban a bajnokságban szerepelnek.

A kormányfőtől egy nagyívű, széles látókörű, nemzetközi összefüggéseket is felvázoló helyzetértékelést hallottunk a világ, Európa és benne hazánk állapotáról, valamint az ebből fakadó feladatokról, beleértve az áprilisi választás megnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges terveket, a győzelmi stratégiát is.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

pollip
2025. szeptember 09. 09:32
MP saját magának ártott:-)))
Dixtroy
2025. szeptember 09. 08:37
Nem kell egyéb tartalom, csak a kézbe egy gagazs.
maximalista
2025. szeptember 09. 08:26
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
orygabor
•••
2025. szeptember 09. 08:25 Szerkesztve
Házhoz ment a pofonért, tátot szájjal rohant a ...erdőbe.
