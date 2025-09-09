„Szokták mondani, ég és föld. Vagy zongorázni lehet a különbséget. Ez az érzés kerítette hatalmába mindazokat, akik figyelmesen végighallgatták a vasárnapi beszédeket.

Belerondított ugyan a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén, de hisztérikus igyekezetének, amivel a lehető legközelebb próbált helyezkedni a miniszterelnökhöz, az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.

Közvetlen közelről láthatta mindenki, hogy egyszerűen nem ugyanabban a bajnokságban szerepelnek.

A kormányfőtől egy nagyívű, széles látókörű, nemzetközi összefüggéseket is felvázoló helyzetértékelést hallottunk a világ, Európa és benne hazánk állapotáról, valamint az ebből fakadó feladatokról, beleértve az áprilisi választás megnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges terveket, a győzelmi stratégiát is.”

Fotó: Facebook