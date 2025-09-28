Bárándy Péter előbb kimosdatta Fleck Zoltánt, majd kíméletlenül lecsapott új célpontjára

Az ELTE néma maradt, büntetlenül megúszta a súlyos fenyegetőzést a szélsőséges Fleck Zoltán
A balliberális jogszociológus a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén. Semmi következménye nem lett.
Az ügyvéd egy Fleckkel közös fellépésükön nekiment a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének.
Mint ismert, az ELTE jogi karának oktatója, Fleck Zoltán egy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen nyíltan a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt. A vállaltan baloldali jogszociológus úgy fogalmazott, biztosra veszi, hogy 2026-ban az ellenzék nyeri a választásokat, és akkor Sulyok Tamás köztársasági elnök nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének fog kormányalakítási megbízást adni.
Az alkotmányos renddel korábban is hadilábon álló Fleck szerint ebben az esetben „az államfőt meg kell fenyegetni vagy zsarolni”, annál inkább, mert valójában forradalomra van szükség és nem is kormányváltásra.
„Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt” – mondta akkor Fleck Zoltán. Akinek a kijelentéseitől az ELTE illetékesei ugyan jókora késéssel, de elhatárolódtak, ám az ügynek más következménye nem lett, eljárást például nem indítottak oktatójuk fenyegetőzése miatt.
Sulyok Tamás viszont szinte rögtön reagált, és az összes politikai erőt felszólította, hogy „tartsa távol magát az ilyen, súlyosan alkotmánysértő és erőszakos nézetek elfogadásától és alkalmazásától, mert különben kiírja magát a demokratikus diskurzusból és a közrendből”.
Az eset újabb fordulatot vett, most az ügyvéd Bárándy Péter kezdte bőszen mentegetni a szavaiért intézményesen soha felelősségre nem vont jogszociológust.
A már régóta Magyar Pétert támogató, a Tisza-elnök mellett korábban jogi képviselőként is fellépett Bárándy
egy Fleckkel közös megjelenésén előbb a valóság és a tények abszolút mellőzésével próbálkozott. Igyekezett súlytalanítani az egyetemi tanár szavait, majd nekiment a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, Lánczi Tamásnak, teljesen alaptalannak titulálva az általa az ügyben tett feljelentést.
Mint írták, Magyarország alkotmányos rendjének védelme minden magyar állampolgár és politikai szervezet kötelessége.
Bárándy szerint mindössze annyi történt, hogy „Zoltán kicsit erős szavakkal fejezte ki, hogy a köztársasági elnököt arra kell késztetni, valóban az Alaptörvényben meghatározott feladatát teljesítse, vagyis őrködjék az államgépezet demokratikus működésén”.
Lánczival kapcsolatban pedig hozzátette, hogy „egy meglehetően szakképzetlen ember” írta a feljelentést.
„Miért nyúl olyanhoz, amihez nem ért? A Szuverenitásvédelmi Hivatalt lehet vezetni hozzáértés nélkül, csak feljelentést nem illik hozzáértés nélkül tenni” – fogalmazott a Tisza-szimpatizáns ügyvéd, aki továbbra is ragaszkodik hozzá,
hogy Fleck Zoltán nem követett el semmit, pláne nem a demokratikus államrend erőszakos megdöntésére, aláásására irányuló tevékenységet.
