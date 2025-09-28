Bárándy Péter előbb kimosdatta Fleck Zoltánt, majd kíméletlenül lecsapott új célpontjára

Mint ismert, az ELTE jogi karának oktatója, Fleck Zoltán egy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen nyíltan a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt. A vállaltan baloldali jogszociológus úgy fogalmazott, biztosra veszi, hogy 2026-ban az ellenzék nyeri a választásokat, és akkor Sulyok Tamás köztársasági elnök nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének fog kormányalakítási megbízást adni.

Az alkotmányos renddel korábban is hadilábon álló Fleck szerint ebben az esetben „az államfőt meg kell fenyegetni vagy zsarolni”, annál inkább, mert valójában forradalomra van szükség és nem is kormányváltásra.

„Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt” – mondta akkor Fleck Zoltán. Akinek a kijelentéseitől az ELTE illetékesei ugyan jókora késéssel, de elhatárolódtak, ám az ügynek más következménye nem lett, eljárást például nem indítottak oktatójuk fenyegetőzése miatt.