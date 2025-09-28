Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szuverenitásvédelmi Hivatal Bárándy Péter Fleck Zoltán Lánczi Tamás Sulyok Tamás

Bárándy Péter előbb kimosdatta Fleck Zoltánt, majd kíméletlenül lecsapott új célpontjára

2025. szeptember 28. 09:31

Az ügyvéd egy Fleckkel közös fellépésükön nekiment a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének.

2025. szeptember 28. 09:31
null

Mint ismert, az ELTE jogi karának oktatója, Fleck Zoltán egy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen nyíltan a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt. A vállaltan baloldali jogszociológus úgy fogalmazott, biztosra veszi, hogy 2026-ban az ellenzék nyeri a választásokat, és akkor Sulyok Tamás köztársasági elnök nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének fog kormányalakítási megbízást adni. 

Az alkotmányos renddel korábban is hadilábon álló Fleck szerint ebben az esetben „az államfőt meg kell fenyegetni vagy zsarolni”, annál inkább, mert valójában forradalomra van szükség és nem is kormányváltásra.

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt” – mondta akkor Fleck Zoltán. Akinek a kijelentéseitől az ELTE illetékesei ugyan jókora késéssel, de elhatárolódtak, ám az ügynek más következménye nem lett, eljárást például nem indítottak oktatójuk fenyegetőzése miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Sulyok Tamás viszont szinte rögtön reagált, és az összes politikai erőt felszólította, hogy „tartsa távol magát az ilyen, súlyosan alkotmánysértő és erőszakos nézetek elfogadásától és alkalmazásától, mert különben kiírja magát a demokratikus diskurzusból és a közrendből”. 

Az eset újabb fordulatot vett, most az ügyvéd Bárándy Péter kezdte bőszen mentegetni a szavaiért intézményesen soha felelősségre nem vont jogszociológust. 

A már régóta Magyar Pétert támogató, a Tisza-elnök mellett korábban jogi képviselőként is fellépett Bárándy

egy Fleckkel közös megjelenésén előbb a valóság és a tények abszolút mellőzésével próbálkozott. Igyekezett súlytalanítani az egyetemi tanár szavait, majd nekiment a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, Lánczi Tamásnak, teljesen alaptalannak titulálva az általa az ügyben tett feljelentést

Ezt is ajánljuk a témában

Bárándy szerint mindössze annyi történt, hogy „Zoltán kicsit erős szavakkal fejezte ki, hogy a köztársasági elnököt arra kell késztetni, valóban az Alaptörvényben meghatározott feladatát teljesítse, vagyis őrködjék az államgépezet demokratikus működésén”.

Lánczival kapcsolatban pedig hozzátette, hogy „egy meglehetően szakképzetlen ember” írta a feljelentést. 

Miért nyúl olyanhoz, amihez nem ért? A Szuverenitásvédelmi Hivatalt lehet vezetni hozzáértés nélkül, csak feljelentést nem illik hozzáértés nélkül tenni” – fogalmazott a Tisza-szimpatizáns ügyvéd, aki továbbra is ragaszkodik hozzá,

hogy Fleck Zoltán nem követett el semmit, pláne nem a demokratikus államrend erőszakos megdöntésére, aláásására irányuló tevékenységet.

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube/KlikkTV

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. szeptember 28. 12:29
Gyáva, senki nagy pofával. Az kevés lesz, érik a drót, amit az őseid Nagy Imre kezeire tekertek...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. szeptember 28. 12:27
Olaszliszkán próbáld meg a lincselést, saját magadon élvezve, Bárándy nevű kommunista halott szaralak!
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. szeptember 28. 12:26
Vén szaros...szerinted még sztár ügyvéd vagy? Tudod, jön a tél, csúszik a járda...
Válasz erre
0
0
konzekvencia
•••
2025. szeptember 28. 12:16 Szerkesztve
"Ez az a Bárándy Péter, akinek a gazdag, volt feleségét felmentették 2006-ban, miután 2001-ben letarolt egy szegény fiatal házaspárt a Honda terepjárójával, és ő közben meg 2002-2004 között igazságügyi miniszter volt?" "A vádlottat a bíróság fölmentette, és úgy foglalt állást, hogy egy váratlanul fellépő "ISMERETLEN" műszaki hiba okozta az irányváltoztatást. " És ez a köcsög mentegeti a másik köcsögöt ? Hát, ezek ne kerüljenek többet hatalomra. Soha. Pufajkás patkány banda. Szó szerint hányingerem lett.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!