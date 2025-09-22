Ft
Baloldali ügyvédi egyesület támadta be Lánczi Tamást

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke már korábban tisztázta a kérdést.

Az Ügyvédkör nevű, számos esetben a kormányzatot nyíltan támadó egyesület kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárást Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke ellen, amiért csatlakozott egy digitális polgári körhöz – írta gyorselemzésében a Tűzfalcsoport.

Emlékeztetnek a szervezet közleményére, amelyben azt írják: „A Digitális Polgári Körök tevékenysége kétséget kizáróan pártpolitikai tevékenységnek minősül, mivel a Fidesz-KDNP Pártszövetség országgyűlési választások, továbbá a választói akarat befolyásolására irányul” 

A nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény 14. § (7) bekezdése szerint a Hivatal elnöke nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője, a (8) bekezdés alapján pedig Hivatal elnöke pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

Az ügyet Magyar Péter is elővette, de a Tisza vezérét Lánczi Tamás helyre tette

Ahogy a Tűzfalcsoport írja: 

a Digitális Polgári Körökben való alapító, gyakorlatilag pártoló tagság semmilyen meghatározás szerint nem minősül pártpolitikai tevékenységnek,

ráadásul az adatkezelő a DPK-k tekintetében a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány, amely szintén egyértelművé teszi a fenti okfejtést.

Ahogy a portál írja, a 2018-ban alakult Ügyvédkör vezetője a Gyurcsány Ferenc, Hiller István és Lendvai Ildikó által alapított Alapítvány a Modern Baloldalért [AMŐBA] egykori kuratóriumi elnöke, dr. Horváth Lóránt. A még az MSZP szerint is bukásként értékelendő, sajtóhírek szerint százmilliós hátralékot felhalmozó alapítvány éléről 

Horváth azután kényszerült távozni, miután a megfogalmazása szerint „nem kapott segítséget ahhoz, hogy az alapítvány tartozásait rendezni tudja”. 

De az egykori kurátor ezután sem tűnt el a baloldali világ kötelékéből. Később ő látta el ügyvédként a baloldali Political Capital nevű intézet igazgatójának, Krekó Péternek a képviseletét a külügyminisztérium egyik államtitkára, valamint a Magyar Nemzet két publicistája ellen indított ügyében.

Szintén az Ügyvédkör elnökségének tagja a Medgyessy-kormány egykori igazságügy-minisztere, Magyar Péter szövetségese, Bárándy Péter is. Ismert, hogy a hajdani szocialista miniszter látta el a jogi képviseletét a TISZA Párt elnökének a saját feleségéről és gyermekei édesanyjáról titokban készített hangfelvétel kapcsán megindult ügyben.

De tagja az Ügyvédkör törzskarának Gatter László ügyvéd is, aki a Fővárosi Bíróság elnöke volt 2006-ban, amikor számos törvénysertőnek minősülő – előzetes letartóztatásra vonatkozó – ítéletet hoztak a fővárosban.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

 

