Baloldali ügyvédi egyesület támadta be Lánczi Tamást

Az Ügyvédkör nevű, számos esetben a kormányzatot nyíltan támadó egyesület kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárást Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke ellen, amiért csatlakozott egy digitális polgári körhöz – írta gyorselemzésében a Tűzfalcsoport.

Emlékeztetnek a szervezet közleményére, amelyben azt írják: „A Digitális Polgári Körök tevékenysége kétséget kizáróan pártpolitikai tevékenységnek minősül, mivel a Fidesz-KDNP Pártszövetség országgyűlési választások, továbbá a választói akarat befolyásolására irányul”

A nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény 14. § (7) bekezdése szerint a Hivatal elnöke nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője, a (8) bekezdés alapján pedig Hivatal elnöke pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

Az ügyet Magyar Péter is elővette, de a Tisza vezérét Lánczi Tamás helyre tette.