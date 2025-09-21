Ft
09. 21.
vasárnap
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szuverenitásvédelmi Hivatal Tisza Párt Digitális Polgári Kör Lánczi Tamás Magyar Péter Szalay-Bobrovniczky Kristóf jog

Sistergős pofonba szaladt bele Magyar Péter: lyukra futott vasárnap

2025. szeptember 21. 15:37

Fekete-Győr András kétes címét is elhódította a Tisza Párt vezetője.

2025. szeptember 21. 15:37
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szemmel láthatóan még nem tudott napirendre térni a szombati teltházas Digitális Polgári Kör (DPK) találkozó után. Vasárnap késő délelőtt közösségi oldalán ugyanis azzal foglalkozott, hogy Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője is alapító tag lett a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter által életre hívott DPK-ban.

A Tisza-vezér ennek kapcsán azt írta, „tegnap (szombaton) Lánczi Tamás szuveNeritásvédelmi janicsár tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről, amikor belépett a kaszinóminiszterrel és ifjabb Schobert Norberttel közös Digitális »Polgári« Körbe”

Magyar azt kifogásolta, hogy Lánczi egy szerinte vonatkozó törvény szerint nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője.

Fekete-Győr kétes címét is elhódította a Tisza Párt vezetője

Nem sokkal később Lánczi Tamás is reagált erre a bejegyzésre ugyancsak a Facebookon. Mint fogalmazott, „aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány”.

Magyar Péter ezennel elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól”

– szögezte le a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.

Nyitókép: Facebook

