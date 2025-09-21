Sistergős pofonba szaladt bele Magyar Péter: lyukra futott vasárnap

Egy tiszás informátor szerint Magyar Péter tombol a DPK-gyűlés miatt, ellenzéki újságíróknak is írt – állítja az elemző
Deák Dániel úgy véli: a Tisza Párt elnökét megviselte a DPK sikere.
Fekete-Győr András kétes címét is elhódította a Tisza Párt vezetője.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szemmel láthatóan még nem tudott napirendre térni a szombati teltházas Digitális Polgári Kör (DPK) találkozó után. Vasárnap késő délelőtt közösségi oldalán ugyanis azzal foglalkozott, hogy Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője is alapító tag lett a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter által életre hívott DPK-ban.
A Tisza-vezér ennek kapcsán azt írta, „tegnap (szombaton) Lánczi Tamás szuveNeritásvédelmi janicsár tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről, amikor belépett a kaszinóminiszterrel és ifjabb Schobert Norberttel közös Digitális »Polgári« Körbe”.
Magyar azt kifogásolta, hogy Lánczi egy szerinte vonatkozó törvény szerint nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője.
Nem sokkal később Lánczi Tamás is reagált erre a bejegyzésre ugyancsak a Facebookon. Mint fogalmazott, „aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány”.
Magyar Péter ezennel elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól”
– szögezte le a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.
