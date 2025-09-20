Ft
09. 20.
szombat
Tisza Párt Magyar Péter Deák Dániel

Egy tiszás informátor szerint Magyar Péter tombol a DPK-gyűlés miatt, ellenzéki újságíroknak is írt – állítja az elemző

2025. szeptember 20. 18:58

Deák Dániel úgy véli: a Tisza Párt elnökét megviselte a DPK sikere.

2025. szeptember 20. 18:58
Magyar Péter, kiabál

„Ebben a pillanatban írt az informátorom” – írja Deák Dániel politikai elemző a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy 

Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a Digitális Polgári Kör gyűléséről”.

„Úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát” – fűzte hozzá Deák. „A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b*szdmeg!« Ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett. Kínos…” – zárta a bejegyzését az elemző.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Fazekas Máté

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2025. szeptember 20. 19:54 Szerkesztve
Dühöng a hütlen nehéz fejjel! Vissza menne de ő már nem kell! Dopmannek lesz igaza, ez a csapat a választásokig begolyózik és nem tud elindulni! Egy választási kampány nagy stressz, ki fog fulladni az egész!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 20. 19:45
"informatorom" Poloskát "poloskázzák..." 2000 titkos rend őr Meg őr ülök....🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. szeptember 20. 19:32
Patkány Peti tombolhat. De aztán húzza le magát a klotyón!
Válasz erre
5
0
Retek
2025. szeptember 20. 19:31
Talán először írok ilyet emberről....Dögölj meg rohadt nímand, diktátor, szemét gyökér......
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!