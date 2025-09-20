Egy tiszás informátor szerint Magyar Péter tombol a DPK-gyűlés miatt, ellenzéki újságíroknak is írt – állítja az elemző

Magyar Péter kénytelen volt bevallani: ő is nézi a DPK-t!
A Tisza-vezér „gyűlöletdzsemborinak” nevezte el a rendezvényt, majd kifejtette: „felemelő érzés a történelem jó oldalán állni”.
Deák Dániel úgy véli: a Tisza Párt elnökét megviselte a DPK sikere.
„Ebben a pillanatban írt az informátorom” – írja Deák Dániel politikai elemző a Facebookon.
Majd hozzátette, hogy
Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a Digitális Polgári Kör gyűléséről”.
„Úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát” – fűzte hozzá Deák. „A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b*szdmeg!« Ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett. Kínos…” – zárta a bejegyzését az elemző.
Nyitókép: Magyar Nemzet/Fazekas Máté
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-vezér „gyűlöletdzsemborinak” nevezte el a rendezvényt, majd kifejtette: „felemelő érzés a történelem jó oldalán állni”.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnöke most sem kímélte a „baráti sajtót”.