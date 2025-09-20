Egy tiszás informátor szerint Magyar Péter tombol a DPK-gyűlés miatt, ellenzéki újságíroknak is írt – állítja az elemző

„Ebben a pillanatban írt az informátorom” – írja Deák Dániel politikai elemző a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy

Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a Digitális Polgári Kör gyűléséről”.

„Úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát” – fűzte hozzá Deák. „A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b*szdmeg!« Ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett. Kínos…” – zárta a bejegyzését az elemző.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Fazekas Máté