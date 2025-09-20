Ft
Magyar Péter kénytelen volt bevallani: ő is nézi a DPK-t!

2025. szeptember 20. 18:43

A Tisza-vezér „gyűlöletdzsemborinak” nevezte el a rendezvényt, majd kifejtette: „felemelő érzés a történelem jó oldalán állni”.

2025. szeptember 20. 18:43
null

Magyar Péter jó szokása szerint tovább folytatta a hergelést a Facebookon, a Tisza-vezér a következőket írta közösségi oldalán:

„Orbán Viktor meg fog sértődni… Nézem az adófizetők pénzén összehozott gyűlöletdzsemborit és öt percenként százszor hangzik el a nevem. Vicces nézni egyébként, hogy ezt a vérszegény »digitális forradalmat« az online térben legalább 3-4 ezer ember nézi. Amíg a fideszes kitartottak vezényszóra tapsolnak és hahotáznak, mi önkéntesekkel 86 kórházba vittünk 20 millió forint értékben adományt. Felemelő érzés a történelem jó oldalán állni” – fogalmazott Magyar Péter, aki ezzel elismerte, hogy követi Digitális Polgári Körök nagygyűlését. 

Az DPK gyűlést a Mandineren is követheti, ahol az egész eseményt élőben közvetítjük.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

alex44
2025. szeptember 20. 19:54
no,strigulázta hányszor hangzott el a neve?
NeMá
2025. szeptember 20. 19:48
Peti ül ej azok a szép idők, volt feleségem, családom, állásom és én is ott ülhettenék! Nézi a hütlen nehéz fejjel! Vissza menne de ő már nem kell!
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 20. 19:43
Gyűlöletdzsembori? Szegény Polcsi! Tuti, hallotta a két fülével, hogy Mocskos Tiszáztak, meg ilyesmi. Már megint ez a "történelem jó oldala" szöveg! Totális képzavar, amit az ukiktól vett át az egész baloldal.🤦‍♂️
cserresznye
2025. szeptember 20. 19:38
Ha már nem ülhet ott az első sorban, legalább nézi....
