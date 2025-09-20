Magyar Péter kénytelen volt bevallani: ő is nézi a DPK-t!

„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté
A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.
A Tisza-vezér „gyűlöletdzsemborinak” nevezte el a rendezvényt, majd kifejtette: „felemelő érzés a történelem jó oldalán állni”.
Magyar Péter jó szokása szerint tovább folytatta a hergelést a Facebookon, a Tisza-vezér a következőket írta közösségi oldalán:
„Orbán Viktor meg fog sértődni… Nézem az adófizetők pénzén összehozott gyűlöletdzsemborit és öt percenként százszor hangzik el a nevem. Vicces nézni egyébként, hogy ezt a vérszegény »digitális forradalmat« az online térben legalább 3-4 ezer ember nézi. Amíg a fideszes kitartottak vezényszóra tapsolnak és hahotáznak, mi önkéntesekkel 86 kórházba vittünk 20 millió forint értékben adományt. Felemelő érzés a történelem jó oldalán állni” – fogalmazott Magyar Péter, aki ezzel elismerte, hogy követi Digitális Polgári Körök nagygyűlését.
Az DPK gyűlést a Mandineren is követheti, ahol az egész eseményt élőben közvetítjük.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
