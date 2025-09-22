Bagdy Emőkét a gyermekek védelme miatt büntetik: a baloldal szerint nem lehet díszpolgár Budapesten

Budapest baloldali városvezetése utasította el a javaslatot. Karácsony Gergelyék szerint Bagdy Emőke érdemei mit sem érnek, mert a pszichológus a Meseország mindenkié című könyv körüli vitában kiállt a gyermekek védelme és a józan ész oldalán.

Bagdy Emőke egész pontosan a mesekönyv LMBTQ és gender érzékenyítő nézeteivel szemben fejezte ki a véleményét.

„Ez a döntés valójában nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest mai vezetői nem bírják elviselni a más véleményt” – fogalmazott Gulyás Gergely Kristóf.