Bagdy Emőkét a gyermekek védelme miatt büntetik: a baloldal szerint nem lehet díszpolgár Budapesten

Érdemes megtekinteni a Keleti pályaudvart.
Hiába a szakmai érdemek és a kiállás a gyermekek védelmében – Budapest baloldali vezetése megakadályozta, hogy Bagdy Emőke díszpolgári címet kapjon.
Hiába jelölte a Fidesz fővárosi képviselete Budapest díszpolgárának Bagdy Emőkét, a klinikai szakpszichológus ideológiai nézeti miatt nem kaphatja meg a megtisztelő címet – derült ki a Gulyás Gergely Kristóf Facebook-bejegyzéséből.
Budapest baloldali városvezetése utasította el a javaslatot. Karácsony Gergelyék szerint Bagdy Emőke érdemei mit sem érnek, mert a pszichológus a Meseország mindenkié című könyv körüli vitában kiállt a gyermekek védelme és a józan ész oldalán.
Bagdy Emőke egész pontosan a mesekönyv LMBTQ és gender érzékenyítő nézeteivel szemben fejezte ki a véleményét.
„Ez a döntés valójában nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest mai vezetői nem bírják elviselni a más véleményt” – fogalmazott Gulyás Gergely Kristóf.
Budapestnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik ki mernek állni a gyermekeinkért (...) Bagdy Emőke ilyen ember”
– írta a bejegyzésében a fővárosi képviselő.
