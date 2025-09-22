Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Meseország mindenki Budapest pszichológus gender Bagdy Emőke lmbtq díszpolgár

Bagdy Emőkét a gyermekek védelme miatt büntetik: a baloldal szerint nem lehet díszpolgár Budapesten

2025. szeptember 22. 18:34

Hiába a szakmai érdemek és a kiállás a gyermekek védelmében – Budapest baloldali vezetése megakadályozta, hogy Bagdy Emőke díszpolgári címet kapjon.

2025. szeptember 22. 18:34
null

Hiába jelölte a Fidesz fővárosi képviselete Budapest díszpolgárának Bagdy Emőkét, a klinikai szakpszichológus ideológiai nézeti miatt nem kaphatja meg a megtisztelő címet – derült ki a Gulyás Gergely Kristóf Facebook-bejegyzéséből.

Ezt is ajánljuk a témában

Budapest baloldali városvezetése utasította el a javaslatot. Karácsony Gergelyék szerint Bagdy Emőke érdemei mit sem érnek, mert a pszichológus a Meseország mindenkié című könyv körüli vitában kiállt a gyermekek védelme és a józan ész oldalán.

Bagdy Emőke egész pontosan a mesekönyv LMBTQ és gender érzékenyítő nézeteivel szemben fejezte ki a véleményét.

„Ez a döntés valójában nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest mai vezetői nem bírják elviselni a más véleményt” – fogalmazott Gulyás Gergely Kristóf.

Budapestnek olyan díszpolgárokra van szüksége, akik ki mernek állni a gyermekeinkért (...) Bagdy Emőke ilyen ember”

– írta a bejegyzésében a fővárosi képviselő.

Nyitókép: Facebook / Bagdy Emőke

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2025. szeptember 22. 19:19
@pemahe 2025. szeptember 22. 18:48 "komprádor" Sose használj menőzésből olyan kifejezéseket, amiknek a jelentésével megközelítőleg sem vagy tisztában. "Mérey girl" Tippem szerint Mérei Ferencre gondolsz, csak egyrészt nem tudod, hogyan írják a nevét, másrészt kevered a rokoni/rajongói kapcsolatokat a tudományos munkássággal.
Válasz erre
0
0
evass816
2025. szeptember 22. 19:15
Bagdy Emőke sokunknak sokkal többet jelent, mint egy díszpolgár. És abban is biztos vagyok, hogy a legvégén sokkal jelentősebb társaságban foglal majd helyet, mint az alant felsoroltak...
Válasz erre
2
0
herden100
2025. szeptember 22. 19:15
Felháborító.
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 22. 19:11
No, hat ilyen a libsikomcsi banda! ÉLJEN EMŐKE,
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!